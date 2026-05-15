Votantes de Vox que darán su 'voto útil' a Juanma Moreno: "Llevo pulseras de Abascal, pero aquí necesitamos estabilidad"

El mensaje de moderación y estabilidad de Moreno ha logrado captar hasta un 30% del voto que normalmente iría a Vox, según encuestas del CIS.

El rechazo al PSOE y la inmigración son motivos recurrentes entre estos votantes, aunque reconocen que en elecciones nacionales preferirán a Vox.

Muchos de estos electores valoran la labor de Moreno al frente de la Junta y consideran que ha mejorado Andalucía respecto a gobiernos anteriores del PSOE.

Votantes de Vox en Andalucía optarán por el 'voto útil' al PP de Juanma Moreno buscando estabilidad política y continuidad en la gestión.

"Voté a Felipe González y me pongo las pulseras de Vox, pero votaré a Juanma porque Andalucía necesita estabilidad".

"Prefiero a Santiago Abascal para gobernar España, pero Juanma me cae muy bien” o "Juanma lo está haciendo bien respecto a la que hizo el PSOE, aunque me gusta lo de la prioridad nacional".

Son algunas de las razones de varios votantes de Vox a nivel nacional, pero que aquí en Andalucía van a decantarse por la papeleta del Partido Popular, en favor de que Juanma Moreno pueda revalidar la mayoría absoluta.

En cualquier caso, esta puede ser una de las claves. El candidato popular es capaz de retener parte del voto conservador que en otras comunidades sí se iría directamente a Vox.

Se trata de parte de ese "voto útil" que el presidente andaluz ha pedido durante toda la campaña y que aspira a obtener en los comicios que se celebrarán este domingo.

La gran duda reside en si mantendrá la mayoría absoluta o tendrá que abrirse a un acuerdo con Vox, la formación liderada por Manuel Gavira en la región andaluza.

A la luz de la última encuesta del CIS, ese mensaje podría estar calando en la derecha. El estudio preelectoral del organismo público presidido por José Félix Tezanos arrojó un trasvase de votos de hasta el 30% desde Vox al PP de Moreno.

EL ESPAÑOL ha contactado con cinco andaluces —con nombre, apellidos y fotografía— que han apoyado a Vox o aseguran que votarán a Santiago Abascal en las próximas generales, pero que este domingo respaldarán al actual presidente andaluz.

El voto a Vox por la inmigración

Si hay un denominador común entre los votantes de Moreno y de Vox es el rechazo que les suscita el PSOE, con María Jesús Montero a la cabeza. También, que el apoyo a Santiago Abascal es para que tome medidas en el ámbito de la inigración.

David Gómez, de 55 años, trabajador en una tienda de alimentación y residente en Huelva, admite haberlo dudado hasta la última semana.

"He estado ahí dudando. En las últimas autonómicas no voté", señala. "Hay que darle la confianza porque ha ayudado a crear empleo", señala.

Aunque afirma que la postura de Moreno no le convence del todo en materia migratoria, considera que es una cuestión que depende en mayor medida de las políticas del Gobierno de España y no de la Junta de Andalucía.

De ahí que a nivel nacional su papeleta vaya a ir para Vox.

En su caso, señala que es una de esas personas que en el pasado votó al PSOE y que hizo un giro total a la derecha, debido precisamente a la inmigración. "He votado al PSOE en el pasado, pero en las últimas voté a Abascal, hay demasiada inmigración".

En su rechazo a la candidata socialista coincide con Miguel Ruiz, sevillano en situación de desempleo, de 50 años, que atiende a este periódico en pleno Puente de Triana, en la capital andaluza.

Además, asegura que la gestión de Juanma Moreno le ha hecho cambiar de opinión. "Lo hizo mal al principio, pero es cercano y da la cara", dice, en ereferencia a su actuación tras el accidente de tren de Adamuz y los temporales que azotaron Andalucía.

En el caso de José Luis Retegui Matute, vecino de El Puerto de Santa María y arquitecto jubilado de 69 años, votó en 2022 a la candidata de Vox, Macarena Olona. Reconoce que lo hizo para "regular la balanza".

Sin embargo, ahora, tras los cuatro años de mayoría absoluta de Moreno, considera que "no es un melón por calar, sino una persona sensata, honesta y que representa a un gobierno moderado".

Aunque reconoce que hay cuestiones con lo que no está de acuerdo, más bien de tipo ideológico, antes que a un desconocido, prefiere depositar su confianza esta vez en Moreno. "Los experimentos con gaseosa", señala Retegui.

Sobre todo porque piensa que los gobernantes "se acreditan con el tiempo" y considera que en estos ocho años "ha sabido ganarse a una base importante de la gente día a día" porque "la propaganda admite todo y después hay que verlo".

Por su parte, el empresario sevillano José Ramón Mantilla, de 51 años de edad, tiene claro que va a votar a Moreno y cuando Pedro Sánchez convoque, a Abascal.

"Creo que Juanma Moreno lo ha hecho muy bien en este tiempo y Andalucía ha evolucionado a mejor". Por eso, prefiere que gobierne en solitario porque ha demostrado "solvencia y capacidad" para hacerlo sin otro partido.

También porque, aunque cree que el Gobierno andaluz tiene muchas cosas que mejorar, teme que Vox pueda poner palos en la rueda a muchos proyectos.

Sin embargo, a nivel nacional, Mantilla cree que en "España tienen cambiar muchas cosas".

Desde el ámbito legal y empresarial pasando por la seguridad y la inmigración, por la situación de la vivienda, por el coste de la vida y hasta por la reducción del número de políticos.

Y, sinceramente, cree que un Gobierno unitario del PP no va a ser capaz. Por eso tiene intención de votar a Vox con el fin de reforzar una mayoría encabezada por Alberto Núñez Feijóo. "Creo que a España le iría mejor con ambos partidos que si gobierna solo el PP".

Prioridad nacional

El concepto de prioridad nacional ha sido uno de los argumentos de mayor alcance que ha trasladado Vox a la opinión pública, fruto de los acuerdos de gobierno que ha alcanzado con el PP en Extremadura y Aragón, tras lograr un importante respaldo en las urnas.

A este respecto, el que ha sido más claro es Miguel, muy crítico con el Gobierno central y bastante en consonancia con Vox en este asunto: "En Marruecos no me darían ninguna ayuda",

A su juicio, hay "demasiados extranjeros, lo que aumenta el número de delitos".

Con él coincide Gómez, que reclama que "los españoles deberíamos ir primero en las ayudas sociales". Sobre Abascal, señala que "le gusta" más que Feijóo, y que espera que "cumpla con lo que dice" si en un futuro llega a la Moncloa.

Gobierno de coalición

El candidato del PP de Andalucía ha pedido el voto a los electores para "evitar líos", refiriéndose a posibles complicaciones en unas futuras negociaciones con la formación de Abascal.

En este sentido, Rafael, sevillano de 87 años, ha asegurado que pese a su condición de tener familia que emigró de España, coincide con los postulados de Vox en esta materia, pero se decantará por votar al PP.

Considera que "la estabilidad es la mejor receta para que Andalucía continúe creciendo". De hecho, este octogenario, antropólogo de profesión, asegura haber votado a Felipe González en una ocasión, con el que coincidió en la academia cuando estudiaba, en sus años de juventud.

En todo caso, reconoce que "no tendría ningún problema si PP y Vox forman un gobierno de coalición".

Además, entre las razones que esgrime para justificar su voto es que cree que en una autonomía, un gobierno en solitario funciona mejor que en coalición y que Andalucía obtendría una etapa de mayor estabilidad política.

Todo esto, pese a sentirse "muy cerca ideológicamente" de la formación de Abascal, cuya sede en la capital andaluza ha visitado en varias ocasiones y reconoce que fue tratado "exquisitamente" y le regalaron una serie de pulseras, que luce "con mucho orgullo y cariño, pero aquí necesitamos estabilidad".

También tuvo buenas palabras para el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien le transmite "ser una buena persona, un buen hombre, que se preocupa por España".

En todo caso, recalca que también le gusta Juanma Moreno, del que destaca su cercanía. "Se le ve una persona magnífica y auténtica", apunta, motivo por el que votará al primero a nivel nacional y al andaluz el próximo 17 de mayo.