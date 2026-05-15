Sánchez hace campaña de sí mismo en Andalucía y presume de sus "3.000 días de gobierno": "Menudo cambio para España"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez centró el mitin de cierre de campaña en Andalucía en sus propios logros y gestión como presidente, destacando sus casi 3.000 días al frente del Gobierno. El presidente elogió a la candidata María Jesús Montero, afirmando que sería un honor recibirla como presidenta de la Junta y destacando su tenacidad y compromiso. La campaña socialista en Andalucía se ha enfocado en la defensa de los servicios públicos, con poco contacto de Montero con la calle y marcada por la polémica sobre la muerte de dos guardias civiles. José Luis Rodríguez Zapatero ha acompañado a Montero en varios actos, mientras que figuras como Susana Díaz y otros ministros han tenido una presencia más limitada durante la campaña.

Pedro Sánchez ha puesto todos los focos en su persona en el mitin de cierre de campaña de su candidata en Andalucía, María Jesús Montero. El presidente apenas se ha referido a la propia Montero y a la campaña andaluza, centrándose en los "logros" de su propio gobierno y en las polémicas nacionales e internacionales.

En un acto en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Sánchez ha recordado que cumple "casi 3.000 días al frente del gobierno progresista": "¡Menudo cambio le hemos metido al país, para bien, eh!", ha exclamado. A partir de ahí, todo ha sido un monólogo sobre su gestión, el repaso de esos ocho años que lo convierten en el presidente que más tiempo lleva en Moncloa tras Felipe González.

Del Covid a la reforma laboral, de las renovables a la gestión internacional del "genocidio" en Palestina o la "guerra ilegal" de Irán, Sánchez no se ha dejado nada en el tintero y al igual que viene haciendo en las últimas semanas ha insistido en que "estamos a mitad de tarea; Le han sentado muy bien estos ocho años a España y otros ocho que vamos a estar".

Sánchez hace campaña de sí mismo en Andalucía y presume de sus "3.000 días

De Montero ha dicho que "será un honor recibirte como presidenta de la Junta". Por ella, dice Sánchez, "siento no solo debilidad sino auténtica y genuina admiración: es tenaz, comprometida, trabajadora, alegre, con convicciones e íntegra".

La candidata socialista, por su parte, ha querido agradecer expresamente el apoyo del presidente, que ha bajado Andalucía en hasta seis ocasiones desde abril. A él se ha referido como "faro de la socialdemocracia en el mundo".

En este cierre, Montero ha insistido en los mantras de su campaña, con la sanidad y los servicios públicos como eje. Ha afirmado que el PSOE ha hecho "una campaña limpia, sin insultos, de propuesta. No nos hemos entretenido con debates estériles ni nos hemos defendido de las campañas de bulos y deshumanización".

En total, han sido quince días de campaña con actos electorales y encuentros con agentes sociales y asociaciones, pero poco o nulo contacto de la candidata Montero con la calle. Una campaña sin sorpresas en la planificación, centrada en la defensa de los servicios públicos, y marcada en la recta final por la polémica con la denominación de "accidente laboral" a la muerte de los dos guardias civiles en Huelva.

Zapatero, el otro escudero de Montero

Además de con el presidente del Gobierno, Montero se ha dejado ver junto a José Luis Rodríguez Zapatero en distintos actos. Han sido sus dos grandes partenaires desde la precampaña.

En cambio, no ha coincidido con los ministros venidos a Andalucía puntualmente a echar una mano en el esfuerzo electoral ni con la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que se ha sumado a media campaña. Estas dos semanas, Montero ha tirado de "orgullo" del legado histórico del PSOE andaluz, elogiando y dejándose ver con figuras relevantes como Manuel Chaves.

Incluso se programó en precampaña un encuentro con todos los expresidentes socialistas de la Junta, que son todos lo que hay, para exhibir músculo en la región que antaño fue el gran feudo del PSOE. Acto que tuvo que ser cancelado. Este domingo, el partido y María Jesús Montero se juegan, si no estar a la altura de aquel PSOE, no bajar más peldaños en el sótano electoral tras los 30 escaños de Juan Espadas en 2022.