La Policía Nacional detiene en un pueblo de Cádiz a un hombre en "avanzado proceso de radicalización yihadista"

El joven fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión tras ser acusado de varios delitos relacionados con terrorismo.

Durante el registro de su domicilio, se halló abundante material propagandístico yihadista y numerosos dispositivos electrónicos.

El detenido, convertido al Islam, mostraba una creciente obsesión por el terrorismo yihadista y admiración por atentados como el de Niza.

La Policía Nacional ha detenido en Tarifa (Cádiz) a un joven en avanzado proceso de radicalización yihadista relacionado con DAESH.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad gaditana de Tarifa a un hombre que se encontraba "en un avanzado proceso de radicalización" en los postulados más extremos de la organización yihadista DAESH.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación, el detenido es un joven que se habría convertido al Islam, asumiendo "plenamente" el dogma.

El investigado mostraba una creciente obsesión por el terrorismo yihadista y en concreto por los atentados masivos cometidos en Europa.

Según los investigadores el presunto autor tenía un profundo odio hacia España y hacia los ciudadanos españoles, y presentaba una especial admiración por acciones terroristas, como el atentado perpetrado en Niza.

Durante la mañana del pasado lunes, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento, autocapacitación, autoadiestramiento y adoctrinamiento sobre terceros.

La investigación -dirigida por la Comisaría General- ha permitido constatar que el ahora detenido se habría "autorradicalizado".

El joven incluso llegó a prestar juramento de fidelidad a la organización terrorista.

Tras su detención, los agentes registraron su domicilio y encontraron "abundante material propagandístico yihadista y numerosos dispositivos electrónicos". Actualmente, la Policía Nacional continúa con el análisis de estos dispositivos.

Este operativo policial ha sido desarrollado por la Comisaría General de Información en colaboración con la Brigada Local de Información de Algeciras, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instrucción número 5 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El detenido fue puesto este miércoles a disposición judicial, decretando el titular su ingreso en prisión.