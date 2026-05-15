Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería

Peregrino I, la primera patrullera de su clase entregada a Aduanas Rodman

Las claves

Las claves Generado con IA Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera fue embestida por una narcolancha durante una persecución en aguas de Almería. La narcolancha, que transportaba petacas de combustible, logró huir gracias al apoyo de otra embarcación neumática. Ningún funcionario resultó herido, aunque la patrullera sufrió la rotura de una ventanilla y la lancha intervenida no pudo ser remolcada a puerto.

Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha sido embestida por una narcolancha durante una persecución la pasada noche en aguas alejadas de la costa de Almería, un incidente en el que ningún funcionario ha resultado herido.

Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria, la lancha sospechosa iba cargada con petacas de combustible.

Durante el transcurso del operativo, la tripulación de la narcolancha logró huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo.

La patrullera del SVA sufrió la rotura de una ventanilla, mientras que la lancha intervenida finalmente no pudo ser remolcada a puerto.

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