Juanma Moreno pide la mayoría para "gobernar sin bronca" y avisa que cuatro diputados los decidirá "la última canasta"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno cierra la campaña del PP andaluz en Málaga apelando a una política sin confrontación y a la estabilidad como argumentos para pedir el voto. Moreno advierte que las elecciones serán muy ajustadas y que cuatro diputados se decidirán en el último momento, pidiendo concentrar el voto para lograr una mayoría estable. El PP destaca proyectos en Málaga como el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y el impulso de más de 4.000 viviendas protegidas para jóvenes. Los dirigentes populares critican la falta de inversiones del Gobierno central en Andalucía y el estilo de campaña de la candidata socialista, María Jesús Montero.

Juanma Moreno ha cerrado la campaña electoral del PP andaluz en Málaga reivindicando una forma de hacer política "sin provocaciones ni descalificaciones, sin bronca" y apelando a la estabilidad como principal argumento para pedir el voto el próximo 17 de mayo.

"Ha sido una campaña muy especial", ha afirmado Moreno ante los asistentes, asegurando que el PP ha hecho "lo que sabe hacer": "escuchar, entender, comprender y proponer". "Lo hacemos con respeto", ha insistido, defendiendo una campaña "distinta", protagonizada por "gente alegre y moderada" y alejada de la confrontación política. "Nuestra campaña huele a verdad, que es lo que necesita Andalucía", ha dicho.

El presidente andaluz ha contrapuesto el discurso del PP al de sus adversarios políticos, a los que ha acusado de prometer "cosas imposibles de hacer" e incluso "claramente ilegales". Frente a ello, ha defendido que los populares "han tenido las ideas claras" y entienden "lo que necesita Andalucía".

Moreno ha planteado las elecciones como "el principio de algo nuevo y mejor", una nueva etapa de reformas y cambios para Andalucía. "No nos basta con los casi 600.000 empleos creados", ha señalado, rechazando el "relato catastrófico" de quienes aseguran que el PP quiere "destruirlo todo".

El líder popular ha insistido durante todo su discurso en la idea de "concordia" frente a la "bronca" política. "En Andalucía hemos encontrado un camino propio, tranquilo, alejado del ruido”, ha afirmado, defendiendo un modelo de gobierno "sereno", pero "capaz de responder a una pandemia, una dana o una crisis".

Moreno ha pedido finalmente concentrar el voto en el PP-A para garantizar "una mayoría estable" y evitar depender "de una persona que no es andaluza y que desde un despacho en Madrid pueda tumbar un presupuesto”. “Nos jugamos concordia o discordia, pasado o futuro", ha advertido.

"El 17 de mayo las cosas van a estar apretadas. Vamos a tener que esperar hasta el último cuarto y a la última canasta", ha señalado, apelando a la idea de una contienda muy ajustada en la que cada voto contará. En ese mismo tono deportivo, ha advertido de que "hay cuatro diputados en el aire".

Buena parte de su intervención se ha centrado en Málaga, provincia por la que encabeza la candidatura popular. Moreno ha reivindicado el rescate y adjudicación del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza, que ha definido como “el hospital más grande de Andalucía" y "orgullo de Málaga". También ha anunciado el impulso de 4.100 viviendas protegidas y la rehabilitación de otras 4.500 viviendas para jóvenes. “Tenemos suelo; no somos Japón”, ha ironizado al defender la necesidad de facilitar el desarrollo urbanístico y eliminar trabas administrativas.

En clave nacional, Moreno ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de inversiones en Andalucía. "Es el Gobierno que más ha recaudado y más fondos europeos ha recibido en la historia democrática de España, y la pregunta es dónde está ese dinero", ha señalado, preguntándose por qué no se ha destinado al tren litoral o al tercer carril de la A-7.

Los "patones" de Montero

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha intervenido en el cierre de campaña de Juanma Moreno en Málaga con un discurso muy centrado en el ambiente electoral y en la crítica directa al PSOE y a María Jesús Montero.

"No hay que hacer caso a las encuestas; la mejor encuesta es lo que vemos en la calle", ha afirmado Bendodo, asegurando que nunca había visto "un ambiente de apoyo a un candidato como Juanma Moreno".

Según ha explicado, durante la campaña se ha encontrado "por todos los rincones de Andalucía" con ciudadanos que le trasladaban que "nunca habían votado al PP, pero sí iban a votar a Juanma".

El dirigente popular ha insistido en la idea de cercanía y naturalidad que el PP ha querido proyectar durante estas semanas. "La gente quiere personas honradas, que les miren a la cara… y que canten”, ha ironizado en referencia a la ya popular interpretación musical de Moreno en campaña. “Pero Juanma no ha sido el único que ha cantado; María Jesús Montero también… cantada tras cantada, patón tras patón", ha añadido.

Bendodo ha contrapuesto el estilo de campaña del PP con el de los socialistas. "En campaña hay que estar en la calle, hacer propuestas, contar lo que quieres hacer, decir la verdad y no meter la pata. Pues creo que la candidata del PSOE no ha podido estar en la calle, no ha querido venir a hacer campaña, no ha dicho la verdad y ha metido la pata todos los días", ha señalado.

Entre esos "patones", ha citado las declaraciones de Montero sobre la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio, que calificó de "accidente laboral". Bendodo ha relatado incluso un encuentro con un agente durante la campaña.

"Mientras esperábamos a Juanma se me acercó un guardia civil, compañero de uno de los heridos, y me pidió que cuando lleguemos al Gobierno demos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el sitio que se merecen", ha explicado, reivindicando nuevamente que ambas profesiones sean consideradas de riesgo.

La vicesecretaria de Economía del PP y consejera de Hacienda, Carolina España, ha convertido el cierre de campaña en Málaga en una defensa cerrada de la gestión de Juanma Moreno y en un ataque directo al Gobierno de Pedro Sánchez y a la candidata socialista, María Jesús Montero.

"Esta no es ya la Andalucía del farolillo rojo", ha proclamado España ante los simpatizantes populares, reivindicando que la comunidad "lidera ahora la bajada del paro y la creación de empleo".

En un discurso muy centrado en la economía y la fiscalidad, ha defendido las siete rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo andaluz y ha acusado al Gobierno central de mantener un "infierno fiscal", asegurando que Sánchez y Montero "han subido más de cien veces los impuestos".