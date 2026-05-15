Feijóo: "Pido a los socialistas abochornados el voto, también ellos merecen una Andalucía digna y una España mejor"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo pide el voto a socialistas desencantados y a quienes no apoyaron al PP en 2022, apelando a la necesidad de una Andalucía digna y una España mejor. El PP está centrado en movilizar a su electorado ante la incertidumbre de lograr la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. Feijóo insiste en la importancia de cada voto, señalando que la mayoría se decidirá por márgenes muy estrechos, especialmente en provincias como Almería. El líder del PP critica duramente a la candidata socialista María Jesús Montero y advierte que un resultado negativo para ella podría acelerar elecciones nacionales.

En el PP saben que van a ganar las elecciones en Andalucía este domingo. Pero están en un sinvivir ante la incógnita de si podrán revalidar la mayoría absoluta y gobernar cuatro años con tranquilidad o tendrán que estar meses negociando y peleando con Vox.

Movilizar a su electorado, que nadie se quede en casa, que nadie lo dé por hecho, ha sido uno de los mensajes más repetidos a lo largo de esta campaña.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha vuelto a hacer esta tarde en Almería a pocas horas del cierre de la campaña.

"La mayoría se va a decidir solo por unos miles de votos, cientos de votos en Almería. Olvidaros de las sensaciones. Las elecciones se ganan con los votos, no con las sensaciones. Nadie puede quedarse en casa", ha enfatizado.

El voto de los militantes del PP lo tienen garantizado. Pero para conseguir una mayoría absoluta, "de estabilidad" como gusta llamar en el PP andaluz, hacen falta más.

Feijóo ha reclamado el voto "a los socialistas enfadados y abochornados porque ellos también merecen una Andalucía digna y una España mejor".

Y también ha solicitado el voto a todo aquel que no eligió la papeleta de Juanma Moreno en 2022 porque "objetivamente el gobierno de Juanma ha sido mejor de lo que ellos tenían previsto cuando no nos votaron y ahora tienen razones para cambiar su voto".

Ha ido un paso más allá al advertir además que reclamaba el voto al PP en Andalucía "para todos los que quieren un cambio en España".

Los populares creen que una mayoría absoluta de Juanma Moreno y un pésimo resultado de la socialista María Jesús Montero puede acelerar la convocatoria de elecciones nacionales por parte de Pedro Sánchez. Aunque también reconocen que el presidente del gobierno es imprevisible.

Al estar en Almería se esperaba una posible alusión a la patrullera de Aduanas que ha sido arrollada esta madrugada en esa provincia por varias narcolanchas, pero no ha hecho comentario alguno.

El entusiasmado speaker del mitin ha denominado a Feijóo como "el sol que hará desaparecer las tinieblas del sanchismo". El presidente del PP ha respondido con sorna que "un gallego sea el sol es un poco exagerado" y ha asegurado que el PP "merece un gran resultado".

Pero ha insistido en que conseguir una mayoría absoluta no es nada sencillo ni en España ni en Europa. "Solo cuatro de 17 comunidades en España la tienen", ha recalcado.

Son muchos días de campaña, muchos mítines y Feijóo ha estado muy activo. Ayer mismo estuvo en Jaén. Hoy en Almería y se iba para Málaga al finalizar.

Y eso provoca que haya deslices. En un momento ha llamado "María Jesús Moreno" a María Jesús Montero, liándose entre los apellidos de los candidatos del PP y del PSOE.

Eso sí, a Montero la ha castigado duramente. "Es el pasado más tenebroso de Andalucía. Estuvo en el gobierno de los ERE, de Ábalos, consejera de los recortes de sanidad, la vicepresidenta de Adamuz y del apagón, de la financiación autonómica. Su balance es para que no le vote ni el PSOE", ha detallado ante el aplauso de los presentes.

Acaba la campaña electoral. Los andaluces decidirán el domingo con sus votos. Si el PP consigue la mayoría absoluta habrá tranquilidad en Génova. Si no, tocan meses de idas y venidas con Vox. Y no les apetece nada.