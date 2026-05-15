Abascal pide el voto a Vox "contra las corrupciones infames" de Pedro Sánchez y las palabras "vacías" de Moreno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en el mitin cierre de campaña que la formación verde ha celebrado en Sevilla.

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal pide el voto para Vox en Sevilla, denunciando las "corrupciones infames" de Pedro Sánchez y las "palabras vacías" de Juanma Moreno. Vox cierra campaña con una canción de estribillo "prioridad nacional" y la presencia de líderes regionales, exhibiendo su poder territorial. Abascal acusa a Sánchez de mentir, pactar con "enemigos de España" y presidir la corrupción, y critica a Moreno por aceptar la "invasión migratoria". Vox propone medidas como repatriación de inmigrantes ilegales y deportación de delincuentes, defendiendo que no es odio sino "sentido común".

El final de la campaña para Vox ha sido un alegato de Santiago Abascal para pedir un voto que es, en realidad, un llamado a evitar "la traición".

Una traición que cometen, sostiene, tanto Pedro Sánchez como Juanma Moreno. "No dejéis que nos traicionen ni mediante crímenes y corrupciones infames de Pedro Sánchez y tampoco con palabras amables y vacías del señor Moreno", ha instado Abascal, que ha cerrado la campaña en Sevilla y con sorpresa.

Porque han estrenado aquí su incursión musical. Una pegadiza canción creada para cerrar campaña y que en su estribillo canta "prioridad nacional", aunque no en la voz ni de Abascal ni Gavira.

La lanzan a los pies de la Catedral, donde reposan los restos de Cristóbal Colón, como han remarcado quienes le han antecedido en una intervención cargada de figuras de otros territorios.

Ha traído Abascal a Sevilla a los vicepresidentes de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle y Aragón, Alejandro Nolasco; y al portavoz parlamentario de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán. Una exhibición del poder recientemente adquirido por el partido a nivel regional, y que pretenden replicar en Andalucía.

Lo deja caer Manuel Gavira, el candidato andaluz. "Aquí están los dos vicepresidentes que tiene Vox… de momento", lanzaba Gavira.

Pero no venían solos. El desembarco de Vox ha incluido a Pepa Millán, portavoz en el Congreso y natural de Córdoba, y al secretario general, Ignacio Garriga.

Ataques a Sánchez y Moreno

Los de Abascal quieren coger el suficiente peso para obligar a negociar al PP, al que todas las encuestas dan la victoria, y a Moreno ha dirigido el líder de Vox sus ataques.

Como "chiquilicuatre", por haberle definido como un "señor que viene de Madrid". También se ha burlado de él: "Si hay que pedir algo en esta tierra lo hacemos a un cristo o una virgen y no a una vaca”.

Pero los ataques más contundentes han sido a Pedro Sánchez. "Ha mentido, traicionado, pactando con todos los enemigos de España. Ha presidido la corrupción en todos sus órdenes", arengaba sobre el presidente del Gobierno, "que tiene a su mujer procesada y a su hermano imputado".

Le han interrumpido para gritar "Pedro Sánchez, hijo de puta", y él ha reaccionado jocoso: "Pedro, esto es lo que hay y te lo has buscado a pulso".

También se ha acordado de Ábalos y sus "samaritanas del amor". "Durante la pandemia Ábalos iba camino de Galicia haciendo que unas señoras pasaran como asesoras para tener una fiesta y la gente estaba encerrada en sus casas y viendo morir a los suyos. No tienen perdón de Dios, es intolerable", ha afirmado.

Abascal ha sostenido que es Vox el que habla de los problemas reales y han querido silenciarles. "Muchos querían silenciar la invasión migratoria que colapsa la sanidad y los servicios sociales. No querían que habláramos de la traición al campo" ni tampoco "del incremento de violaciones que levantan la bandera de un feminismo en el que no creen".

"Nos han caricaturizado", ha lamentado, y ha insistido en la "invasión migratoria" que, ha dicho, acepta Moreno y que se propone combatir.

"Tenemos medidas. Dificultades legales va a haber todas", admite, antes de prometer repatriación para inmigrantes ilegales, deportación para delincuentes y remigración para "quienes viven del esfuerzo de españoles".

"Esto no es rechazo ni odio, es sentido común", ha insistido.

Contra el voto útil

También se ha arrancado Abascal contra ese fantasma que amenaza al partido: que el voto útil se les escape para irse al PP.

"Os pido que el domingo votéis con alegría, con esperanza, con convicción. No votéis con estrategia ni cálculos matemáticos, sino en conciencia en aquello en lo que creáis".

Aunque ha sido un día este, ha reconocido, para "dar las gracias" a colaboradores, militares y policías nacionales y locales. Incluidos –muy especialmente– a los guardias civiles que "han permitido" que la campaña se desarrolle con tranquilidad. "Muy especialmente en estos momentos a la Guardia Civil. Los llevamos en el corazón y no ponemos caritas compungidas en los funerales", ha remachado.