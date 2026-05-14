Zapatero critica a "directores y tertulianos" y denuncia un "ataque bajo" a Montero tras su desliz con los guardias civiles

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero critica a directores de periódicos y tertulianos por pedir abiertamente el voto para el PP y perder el decoro. El expresidente denuncia un "ataque bajo" a la candidata Montero tras su polémica expresión sobre los guardias civiles fallecidos en Huelva. Zapatero ironiza sobre el trato mediático desigual entre Pedro Sánchez y políticos del PP, y destaca la falta de atención a los logros en empleo del Gobierno. Se burla del viaje de Ayuso a México y acusa a la derecha de hipocresía en temas de memoria histórica y relaciones internacionales.

José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a la campaña andaluza en su recta final con fuertes críticas hacia algunos directores de periódicos y tertulianos que, considera, han perdido el "decoro".

"Ahora ya hay directores y tertulianos pidiendo el voto para el PP. Antes por lo menos había decoro, se disimulaba la independencia... ahora ya lo piden directamente", ha criticado durante su participación en un mitin en Cádiz.

El expresidente socialista ha tirado de ironía para comentar titulares de prensa que considera injustos sobre Pedro Sánchez.

"Si (Juanma) Moreno va a China, ponen 'Moreno, a la conquista de Asia', y si va Pedro Sánchez, va a someterse a la dictadura comunista china y traicionar a nuestros aliados, qué hipocresía", ha comentado.

Es algo que, ha agregado en tono jocoso, se extiende a él mismo: "Yo también les pongo bastante", ha dicho sobre la prensa, a la que también ha afeado que, según él, haya destacado "cero titulares" sobre los últimos datos de empleo.

"Si fuera Aznar el que hubiera conseguido el récord de empleo nos estaríamos comiendo la historia de éxito en todas las cadenas privadas", ha insistido.

Defensa de Montero

También ha salido Zapatero en defensa de Montero tras su desliz en el debate electoral del pasado lunes sobre los guardias civiles que perdieron la vida en Huelva cuando perseguían una narcolancha.

La candidata socialista se refirió a lo sucedido como "accidente laboral", algo que ella ha negado posteriormente argumentando que respondía con esa descripción a la intervención de otro candidato. Para Zapatero, ha sido un "ataque bajo" contra ella.

"Lo peor que hay en democracia es la mala fe, es utilizar las tragedias y el drama cuando perdemos a servidores públicos, que todos lo sentimos. A mí me dijeron que había traicionado a las víctimas del terrorismo y fui el presidente que logró que no hubiera más víctimas, porque bajo mi gobierno se acabó ETA", ha reivindicado.

Ha asegurado además que el actual Gobierno "está invirtiendo más que nadie para que termine la lacra del narcotráfico".

Ayuso y México

Ante el público de Cádiz, una zona que ha dicho se le "da bien", ha habido tiempo además para comentar la actualidad. Primer punto, Ayuso y su viaje a México, al que se ha referido con sorna.

"He descubierto algo que no sabíamos. El PP y la derecha tienen un problema enorme con la memoria histórica. Han estado 50 años viendo como se bandeaban y por fin la encontraron. La memoria histórica, para la derecha, es Hernán Cortés".

"¡Igual quieren conquistar México otra vez!", ha continuado.

No se ha olvidado tampoco de la visita de Donald Trump a China, que muestra, a su juicio, la "hipocresía" del PP. "Llevo seis horas esperando a Feijóo, Tellado o Abascal, a ver si dicen que Trump va a fortalecer una dictadura como dicen con Pedro Sánchez", ha ironizado.