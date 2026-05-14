"Que vuelva Susana": aparecen carteles a favor de la expresidenta andaluza en la recta final de campaña

Las claves

Las claves Generado con IA Aparecen carteles en Sevilla pidiendo el regreso de Susana Díaz como presidenta andaluza del PSOE, con imágenes de Díaz en primer plano y Pedro Sánchez y Montero de fondo. El PSOE sospecha que estos carteles forman parte de una campaña orquestada por el PP y han denunciado ante la Junta Electoral de Andalucía propaganda electoral dirigida contra el partido y sus dirigentes. La cartelería con mensajes como "Que te voten en Sevilla" o "Sin Ambrosio no vamos" se ha extendido a varias ciudades y municipios de cinco provincias andaluzas, incluyendo Córdoba. La aparición de los carteles coincide con la participación de Susana Díaz en un mitin en su barrio natal de Sevilla durante la recta final de la campaña.

En la recta final de la campaña, María Jesús Montero afronta otra situación insólita: la aparición de carteles electorales que piden que vuelva Susana Díaz, la última presidenta andaluza del PSOE.

La cartelería cubre diferentes calles de Sevilla y ha disparado la atención este jueves. Se trata de un montaje en el que aparecen Pedro Sánchez y Montero de fondo y en blanco y negro, con una Díaz a todo color y sonriente y en primer plano.

"Para estos... que vuelva Susana", reza el cartel, que ha levantado ampollas en el PSOE andaluz. Varias fuentes del partido sospechan que se trata de una campaña orquestada por el PP.

Se da, además, la circunstancia de que el póster que recupera a la expresidenta andaluza se vieron por primera vez mientras Díaz se convertía en una de las protagonistas de la campaña al dar este miércoles un mitin en su natal barrio de El Tardón, en Sevilla.

"Cuando el PSOE arranca, cuando nos hemos unido unos y otros, todos juntos, a la misma vez, arrimando el hombro, currando, dejándose el pellejo y las pestañas, no hay quien nos pare. Por eso digo que lo primero es creérnoslo, confiar en nosotros, saber lo que somos", arengó Díaz. Montero, mientras tanto, regresaba a la capital andaluza desde Granada.

Carteles en otras ciudades

Los carteles a favor de Díaz en Sevilla no son los únicos vistos en las últimas horas contra Montero y sus listas. El PSOE, de hecho, ha denunciado ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) situaciones idénticas en varias ciudades y municipios de cinco provincias andaluzas.

Son "numerosos carteles y soportes de propaganda electoral dirigidos específicamente contra el PSOE de Andalucía y contra dirigentes y referentes políticos socialistas", aseguran en la denuncia.

Carteles aparecidos en Córdoba. Cedida.

Entre los mensajes difundidos destacan expresiones tales como "Que te voten en Sevilla', 'Para estos... que vuelva Susana', 'Sin Ambrosio no vamos', 'Que te voten en Fuenteovejuna'...", enumeran los socialistas.

Estos dos últimos se han visto en Córdoba. Allí han aparecido carteles con el rostro de Isabel Ambrosio, la exalcaldesa de la ciudad que quedó fuera de la convocatoria tras haber sido la primera en las anteriores.

"Sin Ambrosio no vamos", es el mensaje que acompaña a su rostro en este póster. Junto debajo se puede leer: "Que te voten en Fuenteovejuna", junto a la imagen de la cabeza de lista, Silvia Mellado, y María Jesús Montero.