Víctimas de Adamuz se rebelan contra el alcalde: "Mi madre vuelve a morir cada día con declaraciones como las suyas"

Fidel y Liliana Saénz, durante el funeral celebrado en Huelva por las víctimas de Adamuz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz critican al alcalde por sus declaraciones sobre la gestión política tras la tragedia. Liliana Sáenz, hija de una de las fallecidas, acusa al alcalde de faltar al respeto a las víctimas y defiende que se pidan responsabilidades políticas al Ministerio de Transportes. Las víctimas aportan datos que contradicen la versión del alcalde sobre la rapidez de la ayuda y recuerdan informes que apuntan a fallos en la seguridad de las infraestructuras. Un vídeo circula en redes mostrando al alcalde alabando inicialmente la coordinación de las administraciones tras el accidente, en contraste con sus declaraciones actuales.

La refriega política por el accidente de Adamuz en plena campaña electoral ha removido por dentro a las víctimas y sus familiares de la tragedia ferroviaria.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha expresado el malestar general, pero la hija de la fallecida Nati, Liliana Sáenz, quien leyó el discurso en el funeral ha ido más allá después de que el alcalde, Rafael Moreno, reprochara más de 100 días después a Juanma Moreno que "la ayuda llegó tarde".

Tras dar una lección de hermanamiento político en los primeros meses tras la tragedia, con Medalla de Andalucía incluida, el ambiente se ha recrudecido. El propio alcalde, en una entrevista a Diario.es, ha llegado a decir que "a Juanma Moreno le salvamos el culo hasta que llegaron las emergencias".

"Mi madre vuelve a morir cada día con declaraciones como las suyas", ha expresado Liliana en un post en sus redes sociales. "Como ha sido usted el primero en perder ese respeto, voy a hablar yo también de lo que viví esa noche en primera persona", empieza el comunicado.

Y defiende que Juanma Moreno le pidiera explicaciones en pleno debate electoral a la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que aún era vicepresidenta del Gobierno el día del accidente. "Hizo lo que los familiares le pedimos".

"¿Cómo quiere que no se haga política de esas muertes si el responsable de ellas es un político? Si las decisiones sobre nuestras infraestructuras las tomara un técnico al día siguiente estaría cesado, como poco, en espera de inhabilitación y posible cárcel", asegura.

Liliana Sáenz le pide al alcalde que diga con "la voz igual de alta que el único responsable del accidente es el Ministerio de Transportes por no haber sabido mantener una vía intacta o, al menos, no haberlo detectado. Me encantaría escuchar también esas declaraciones suyas".

Y le lanza una advertencia: "Tenga cuidado pues está abriendo un melón que puede que luego le sepa amargo. Tengo en mis manos los informes de la Guardia Civil y los centros de protección y seguridad de Adif estuvieron poco o nada acertados, teniendo en cuenta que eran los únicos con toda la información".

En el escrito, Liliana también narra cronológicamente, según su teléfono, las horas de aquella noche, que contradicen la nueva versión del alcalde: "A las 21:00 horas, mis sobrinos ya habían sido atendidos, y a las 22:00 horas, mi hermano, que tuvo que esperar a la actuación de los bomberos, al estar atrapado, ya iba en la ambulancia camino de Córdoba".

Y le insiste en que si él hubiese gestionado alguna vez una emergencia, sabría que "en ningún rincón rural de España hay 100 ambulancias esperando un accidente que nunca debió ocurrir".

Por último, termina diciendo que lamentablemente 29 onubenses y casi 40 andaluces no podrán ir a votar, después de que acusara a Juanma Moreno de pedir explicaciones sobre el accidente para arañar votos.

En cualquier caso, la hemeroteca también le ha jugado una mala pasada al alcalde de Adamuz.

En estos días está circulando un vídeo por redes sociales en el que alaba la gestión sanitaria de la Junta delante del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Yolanda Díaz.

"La ayuda inmediata fue la clave de que todo fuese tan rápido y tan bien organizado. Siempre dar las gracias a todas las administraciones por su buena coordinación para que en apenas dos horas o poco más en el lugar del accidente no quedara ningún herido en la zona", señaló el alcalde al día siguiente de la tragedia.