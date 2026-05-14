De la vaca 'Fadie' a su nieta 'Blanca': Juanma Moreno se aferra a la mayoría absoluta de nuevo con su talismán vacuno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la vaca 'Blanca'.

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno repite su ritual de campaña visitando a una vaca, esta vez a 'Blanca', nieta de 'Fadie', su talismán vacuno desde 2018. El presidente de la Junta asocia la foto con la vaca a la visibilidad de la importancia de la ganadería en la economía andaluza. Moreno destaca que la imagen representa el esfuerzo y la determinación de los ganaderos de Andalucía. La visita de Moreno a la ganadería 'El Cruce' ha sido agradecida por los propietarios, valorando su apoyo al sector ganadero.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se aferra de nuevo para conseguir la mayoría absoluta a su talismán vacuno.

Juanma Moreno comenzó este ritual en la campaña de 2018 cuando conoció a 'Fadie', en la ganadería 'El Cruce', en Añora (Córdoba), y consiguió la Presidencia del Gobierno.

Ahora, ocho años después se ha encontrado con su nieta 'Blanca' tras el fallecimiento de la primera, a la que también visitó para las elecciones de 2022 y consiguió la mayoría absoluta.

En este penúltimo día de campaña, Juanma Moreno ha expresado que 'Blanca' es como la "blanquiverde", la bandera andaluza, "preciosa y maravillosa". "Ya me ha cogido cariño", ha expresado Juanma Moreno, mientras posaba junto a la vaca ante los medios de comunicación.

'Blanca' tiene más de cinco años y pesa unos 750 kilos. Moreno ha indicado, ante la expectación que ha generado entre los medios de comunicación la escena, que la vaca tiene más "reclamo" que él.

En cualquier caso, ha reconocido que busca la foto con la vaca, que normalmente se viraliza, porque gracias a ella "muchos ciudadanos andaluces se dan cuenta de la importancia que tiene la ganadería en el sector primario y la economía andaluza".

A su juicio, "algunos pueden frivolizar como hacen con todo, pero esa foto es el esfuerzo, el sacrificio, el empeño y la determinación de hombres y mujeres por mantener una ganadería de calidad en Andalucía".

De hecho, uno de los propietarios de la explotación ganadera, Antonio Rodríguez, ha agradecido a Moreno su nueva presencia en 'El Cruce' y el "apoyo" al sector ganadero andaluz.