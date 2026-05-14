El perfil de José Ignacio García, candidato de Adelante: "Decir que los andaluces somos flojos es un tópico clasista"

José Ignacio García, con una camiseta de la cantaora 'La Paquera de Jerez'. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, combina activismo social, docencia y militancia política, con una trayectoria centrada en la defensa de los servicios públicos y la justicia social. García reivindica la identidad andaluza y critica el tópico de que los andaluces son 'flojos', calificándolo de clasista y falso, defendiendo la laboriosidad del pueblo andaluz. Su experiencia en el movimiento estudiantil, especialmente en la lucha contra la privatización de la universidad, marcó su toma de conciencia política. Destaca la importancia de la intuición colectiva y la influencia de su entorno familiar en su pensamiento, además de mostrar autocrítica sobre errores comunicativos y la gestión de equipos.

José Ignacio García (Jerez de la Frontera, 1987) es uno de los rostros más reconocibles de Adelante Andalucía y actual candidato a la presidencia de la Junta.

Parlamentario andaluz durante dos legislaturas, y portavoz, su perfil combina activismo social, docencia y militancia política, construyendo su trayectoria desde espacios de movilización colectiva, especialmente vinculados a la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales.

Licenciado en Psicología y orientador educativo de profesión, su discurso político se articula en torno a la identidad andaluza, la justicia social y la crítica a lo que considera dinámicas de desigualdad estructural en la comunidad que aspira a gobernar.

Para EL ESPAÑOL repasa, respondiendo a un cuestionario, los momentos que han marcado su pensamiento, sus aprendizajes personales y su visión de la política.

García sitúa el origen de su toma de conciencia política en una etapa muy concreta de su vida: el movimiento estudiantil. ¿El momento que más ha condicionado su forma de entenderla? “La lucha contra la privatización de la Universidad”, una experiencia que, según explica, le permitió observar de cerca "cómo PP y PSOE mercantilizaban la universidad”.

En el plano personal, reconoce que su carácter ha jugado un papel importante en su trayectoria. Considera que uno de los rasgos que más le ha ayudado es ser “bastante trabajador”, una cualidad que reivindica sin ambages. Sin embargo, también admite, a preguntas de este periódico, un punto débil: “Me preocupo demasiado por algunas cosas”.

Su entorno familiar es el pilar fundamental en la construcción de su pensamiento. Cuando se le plantea qué personas han sido clave en su forma de ver el mundo, dispara rápido. “Mi madre y mi padre, sin duda”. Una referencia directa a la influencia cotidiana, más allá de figuras públicas, políticas o intelectuales.

Entre sus decisiones más importantes, García destaca una que lo conecta con su vida profesional fuera de la política. Se muestra especialmente orgulloso de “presentarme a las oposiciones para ser orientador educativo”, que acabó aprobando y logrando plaza.

Una elección que, asegura, responde a una vocación profunda, porque, asevera, “me encanta mi profesión”. Este vínculo con la educación, y en concreto, con la defensa de educación pública es, de hecho, una constante en su discurso desde sus inicios.

José Ignacio García, en la caravana con la que en estos días ultima la campaña electoral andaluza. Adelante Andalucía

Dedicarse a la política, como suele ocurrir, también ha tenido costes personales. ¿Lo primero que ha sacrificado? "Tiempo libre". Luego añade con ironía que también ha perdido "el pelo negro. Cada vez lo tengo más blanco”.

En cuanto a su forma de afrontar los fracasos, o los resultados adversos, García asevera que "tanto para las cosas buenas como malas yo entiendo la política en colectivo y eso significa que cuando son muy buenas no tiene que ver exclusivamente conmigo, y cuando son malas, tampoco tiene que ver solo con mis errores. Entiendo la política de manera colectiva y eso me hace tener los pies en la tierra".

Pregunta.- ¿Qué tópico sobre Andalucía le molesta especialmente?

Respuesta.- Me molesta el de que somos flojos, porque creo que es el tópico que siempre han usado los ricos contra los trabajadores y trabajadoras. Es un tópico clasista y falso, cuando realmente el mundo lo mueven los trabajadores y trabajadoras, y Andalucía es un pueblo muy currante.

P.- ¿Qué error comunicativo ha cometido y qué aprendió de él?

R.- A veces he dicho cosas que podrían interpretarse justamente de la manera contraria que quería decir así que he aprendido a elegir bien las palabras sin nunca renunciar a decir la verdad.

Su pensamiento tampoco es inmutable, y responde que ha sido de capaz de cambiar de opinión con respecto al uso de las redes sociales entre los adolescentes. Al abordar cambios de opinión relevantes, menciona el uso de las redes sociales entre adolescentes, "pensaba que era mejor la prohibición sin más, pero después de escuchar a expertas, he pensado que es mejor poner el foco en qué tipos de redes sociales y en las multinacionales responsables que hacen un mal uso de lo que podría ser una buena herramienta".

P.- ¿Qué idea del 'otro bloque ideológico' cree que tiene algo de razón?

R.- La derecha ha utilizado la palabra libertad a su conveniencia, y yo quiero poner en valor el concepto de libertad desde una posición de izquierda comunitaria y defensora de derechos colectivos.

Decisiones y equipos

A la hora de tomar decisiones, García otorga un papel central a lo que denomina “la intuición colectiva” para responder si lo que pesa más en la toma de decisiones es la intuición, los datos o la presión política. "Cuando digo colectiva no me refiero solo a Adelante Andalucía como partido; también movimientos sociales, luchas y sindicatos que están en contacto con la realidad. Sin menospreciar, por supuesto, los datos y análisis".

En la gestión de equipos, con aciertos, y errores, defiende un enfoque basado en la discreción ante lo segundo y el reconocimiento a lo primero. Considera que los errores deben abordarse primero en privado y de forma constructiva, mientras que los logros deben celebrarse públicamente. “Cuando las cosas salen bien las felicitaciones tienen que ser en público”, resume.

P.- Con honestidad, diga una virtud de los candidatos rivales. Y un fallo.

R.- Juanma Moreno. Su virtud es que tiene buena presencia. ¿Fallos? Se me ocurren muchos: miente, es un impostor y sobre todo, gobierna para una minoría; sobre María Jesús Montero, su virtud es que reivindica el acento andaluz. Su fallo es su política en el Gobierno del Estado.

De Manuel Gavira (VOX), asevera que "no se me ocurre ninguna virtud", y como fallo, destaca que "es un racista". De Antonio Maíllo (histórico de IU y candidato de la coalición Por Andalucía) destaca, como aspecto positivo, "su experiencia", y como error, que se encuentra "demasiado ligado al PSOE".

El candidato de izquierda andalucista, durante un reparto a pie de calle. Adelante Andalucía

P.- Cite un libro, una película y un referente cultural y político que le hayan marcado.

R.-'Homenaje a Cataluña' de George Orwell; de películas, 'La Isla Mínima' de Alberto Rodríguez; un referente cultural, Gata Cattana, y como referente político, Teresa Rodríguez.

P.-¿Como le gustaría que la gente le recordara, digamos, en 20 años?

R.- Como una buena persona que siempre estuvo del lado de la clase trabajadora andaluza.