Gavira, candidato andaluz de Vox: "El PSOE, con Montero y sus satélites comunistas, no tiene ninguna posibilidad"

Gavira insiste en que Vox busca consolidar su proyecto en Andalucía y exige como línea roja para pactos la aplicación de la prioridad nacional en ayudas y servicios.

El candidato de Vox vincula el aumento de la preocupación por la inmigración con la inseguridad y el narcotráfico en Andalucía, señalando casos recientes de delitos.

Gavira asegura que el PSOE y sus aliados comunistas no tienen posibilidades en Andalucía y critica duramente a María Jesús Montero como candidata socialista.

Manuel Gavira, candidato de Vox en las elecciones andaluzas, defiende la "prioridad nacional" para que los andaluces reciban primero los servicios públicos y ayudas sociales.

Mientras se atusa el pelo para las fotos, el candidato de Vox a las elecciones andaluzas, Manuel Gavira, bromea: "Cuando sea alcalde de Cádiz, voy a prohibir el levante". Por lo pronto aspira a ser presidente de la Junta de Andalucía.

Gavira (Cádiz, 1966) lleva cinco años ejerciendo de portavoz en el Parlamento de una formación que se juega otra legislatura en la oposición o entrar en un nuevo gobierno autonómico, en línea con lo sucedido en Extremadura, Aragón y presumiblemente Castilla y León.

Todo se mueve en un estrecho margen, aunque Gavira no renuncia a sorprender, como en 2018, cuando la formación de Abascal dio la primera campanada en Andalucía y fue la llave para un cambio tras 37 años de gobiernos socialistas.

Reconoce que el momento de su vida que más ha condicionado su forma de ver la política fue cuando conoció a Santiago Abascal en 2014. "Vi a un hombre con una determinación de cambiar España".

La pérdida de sus padres a corta edad, siendo el mayor de tres hermanos, condicionó su vida, y así es como se enfrenta a los resultados adversos.

Ahora su objetivo no es ser solo esa llave, sino gobernar con "la prioridad nacional" como premisa fundamental para que los españoles, y en este caso, los andaluces "sean los primeros" en recibir los servicios públicos. También que le recuerden como "un tío coherente que se partió el lomo por su gente y por su tierra".

Según él, la gente en la calle lo pide: "Manolo, es de sentido común, ¿cómo va a estar antes uno de fuera que nosotros que llevamos toda la vida currando, esforzándonos, cotizando?".

A pocos días para las urnas, ¿cuál sería un buen resultado para Vox el domingo?

Nosotros no medimos el resultado. Lo que queremos es crecer, consolidar el proyecto de Vox en Andalucía. Ese es nuestro objetivo.

Esto no va de estar contento con un número determinado de escaños. Para nosotros sería más importante no tener ningún escaño pero que los andaluces no tuviésemos problemas. Esa es la finalidad de Vox, resolver los problemas de los andaluces.

Entonces, si sacara la mayoría absoluta el PP y no entraran en el Gobierno, ¿no lo considerarían un fracaso?

Esto no se mide por si sumas o no sumas con el PP. Nosotros nos presentamos a ganar, como todos. Lo que decimos es que el objetivo de Vox en Andalucía es crecer, seguir ampliando el suelo y que haya más andaluces que confíen en nosotros para resolver los problemas.

Según las encuestas, la mitad de los andaluces no le conoce. ¿Quién es Manuel Gavira? ¿Por qué deberían confiar en usted?

Cuando me dicen que no me conocen, me acuerdo de la entrevista de Moreno en El Hormiguero, que dijo que estaba en un bar y no lo conocía nadie. A mí la gente me conoce, me da muchos ánimos.

Es verdad que no todos los andaluces saben quién soy, pero lo importante es que conozcan el proyecto de Vox. A Moreno no lo conocían en 2018 y venía de ser secretario de Estado.

¿Se adapta mejor a los comicios andaluces un perfil como el de usted en lugar de una ‘paracaidista’ de gran relevancia nacional como era Macarena Olona en 2022?

Llevo cinco años siendo portavoz, terminé la anterior legislatura y he hecho toda esta legislatura. Todos conocen el trabajo que hemos hecho en el grupo parlamentario, un buen trabajo. El Comité Ejecutivo Nacional y Santiago (Abascal) han dicho: "ahora es el momento de Manolo". Pero no se trata de comparar.

Manuel Gavira posa para EL ESPAÑOL Salvador López Medina

En estos cinco años, ¿qué ha aprendido de Andalucía y los andaluces, sus deseos y esperanzas?

La he conocido de verdad. Andalucía es muy grande, es España a lo ancho. Huelva no tiene mucho que ver con Almería, y Cádiz quizás no tiene tanto que ver con Jaén, pero sí nos une ese gusanillo, esa forma de ver la vida, de hablar, de expresarnos.

¿Por qué necesita Andalucía un giro más a la derecha, si asumimos que Moreno sea derecha, algo que ustedes ponen en duda?

Lo que nos jugamos los andaluces el 17 de mayo no es que vuelva la izquierda. Eso todos lo tienen claro. Pero el PSOE, con María Jesús Montero, y sus satélites comunistas no tienen ninguna posibilidad en Andalucía.

Así que lo que nos jugamos es si tenemos un gobierno como el de Moreno Bonilla, que ha reconocido que no se mete en los problemas porque le falta voluntad, le falta valor, o si tenemos un gobierno que tenga claras sus prioridades. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de prioridad nacional.

Se ha convertido en el mantra de campaña. ¿Cómo se traduce en Andalucía?

Prioridad nacional es que los españoles, por ejemplo, accedan primero a las ayudas sociales y a la vivienda, que la administración funcione primero para los andaluces que esperan ayudas de dependencia. Poner a los andaluces, a los españoles, por delante siempre.

El otro día, cenando en Antequera, se me acercó un señor que votaba al PSOE de siempre. Me dijo: “Manolo, te vamos a votar porque lo de la prioridad nacional es algo que no es ni de izquierda ni de derecha”. Es algo en lo que votantes del PSOE y del PP están de acuerdo. Es transversal.

Según las encuestas, solo el 6,5% de los andaluces cree que la inmigración es el principal problema de Andalucía frente al 20% en España. ¿Puede ser un lastre para que cale el mensaje de prioridad nacional?

En Sevilla, un senegalés el otro día intentó robar una oficina de correo. En Lepe la semana pasada hubo otro asesinato por arma blanca. En Jerez hace unas pocas horas una niña, una joven jerezana, ha sido agredida sexualmente por un marroquí. Sabemos lo que ha pasado en Lepe, en Cartaya, en Granada, en Jaén, aquí en Sevilla en la Alameda de Hércules, en Cádiz, en Algeciras...

"Yo soy de Cádiz y en febrero de hace dos años asesinaron a Miguel Ángel y a David, a los dos guardias civiles en Barbate. ¿Qué ha cambiado en dos años? Nada".

Cuando los andaluces dicen que el cuarto problema es la inmigración masiva es por eso. Que miren las encuestas hace cuatro años: la inmigración ilegal era el problema número quince, ahora es el cuarto.

A mí me dice el señor Moreno: a usted le gustaría que fuera el primero problema para que le votaran más. Oiga, yo tengo una niña con 20 años que sale a la calle, quiero que mi niña vaya segura, no me diga tonterías. Hay muchísimos casos, no son casos aislados ni únicos. Y cada día pasa algo en cualquier parte de España. Eso es Sánchez con sus regularizaciones, sus nacionalizaciones, y es Moreno Bonilla cuando dice "tengo el corazón así de grande".

Moreno no quiere hablar de las regularizaciones masivas de Sánchez, quiere que la campaña sea una balsa de aceite, que no se hablen de los problemas de los andaluces. Y nosotros no le vamos a hacer el juego.

Manuel Gavira, en un momento de la entrevista con EL ESPAÑOL Salvador López Medina

La trágica muerte de los guardias civiles en Huelva está marcando la recta final de campaña. Ustedes no suspendieron su agenda el fin de semana. ¿Qué incidencia puede tener este asunto en el voto?

Yo soy de Cádiz y en febrero de hace dos años asesinaron a Miguel Ángel y a David, a los dos guardias civiles en Barbate. ¿Qué ha cambiado en dos años? Nada. No hay que suspender campañas, hay que suspender las políticas que hacen que los guardias civiles sigan siendo asesinados.

No vale con estar callados. No vale con decir, como pasó con Adamuz, como dijo el gobierno de Andalucía, "no hay nada que reprochar a nadie". ¿Nada que reprocharle a Óscar Puente? ¿Nada que reprocharle a Sánchez? El Partido Popular ha empezado a reprochar ahora lo que pasó en enero en Adamuz.

Dentro de unos años tendremos otros dos guardias civiles muertos. No nos vamos a callar, aunque algunos prefieran que lo hagamos. Si lo de Huelva influye en la campaña será por esos andaluces que ya están cansados de ver cómo suben por el río Guadalquivir las narcolanchas, cómo se esconden en la parte del Poniente de Almería o cómo pasan por La Línea y toda la costa gaditana.

¿Tiene sentido vincular la "invasión migratoria" con el narcotráfico, como hizo Santiago Abascal cuando se conoció la muerte de los agentes?

Es que los narcotraficantes ya están utilizando los viajes en los que traen droga para traer inmigración ilegal. Hay mafias de droga y de inmigración masiva, cada vez se ven más narcolanchas con inmigración ilegal.

El cartel electoral de Vox es el único en el que aparece el candidato andaluz con el presidente nacional. ¿Hasta qué punto Abascal toma Andalucía como test?

Uno de Vox dice lo mismo hoy aquí en Sevilla que en Zaragoza, Badajoz o Bilbao. Que rechazamos el cupo vasco y queremos impuestos más bajos, lo decimos en Bilbao y en Sevilla; que queremos un Plan Nacional de Agua lo decimos en Murcia y en Aragón. Por eso, que en el cartel esté Santiago Abascal lo que viene a reflejar es que somos un partido nacional y que decimos lo mismo en todas las partes.

¿Es posible que, dependiendo del resultado el 17-M, Pedro Sánchez convoque elecciones, como pasó en las últimas municipales?

Ojalá, ojalá convoque el 18 de mayo, ojalá le peguemos la patada cuanto antes. Es un deseo, pero no sabemos lo que va a pasar.

¿Cómo ve a Montero como candidata del PSOE?

Montero es un insulto para Andalucía. Es el último insulto de Sánchez a Andalucía, la prueba de su desprecio a los andaluces. Por eso la manda aquí. Ella es la pagadora de los chantajes y no se nos va a olvidar, la pagadora de la mucha corrupción socialista. Ha encubierto muchos casos de corrupción y de acoso sexual en el Partido Socialista.

Moreno insiste mucho en sacar mayoría absoluta para evitar tener 'parada' Andalucía hasta que haya pacto de Gobierno.

En 2019, el señor Moreno Bonilla juró el cargo en enero y hasta junio de 2019, seis meses después, no trajo presupuestos. ¿No era gobierno de Andalucía el señor Moreno en aquellos seis meses? Son trampas que él pone encima de la mesa pensando que los andaluces no tenemos memoria.

"¿Desaceleración de Vox? Las expectativas es algo que solo está en los medios de comunicación".

Los pactos en Extremadura y en Aragón se han conseguido gracias al Partido Popular de Aragón y Extremadura, no por la dirección nacional, que está ralentizando ahora lo de Castilla y León. Lo ralentiza porque no están de acuerdo con el concepto de prioridad nacional que nosotros ponemos encima de la mesa. No quieren que los andaluces escuchemos esas dos palabras que para algunos están malditas: Prioridad nacional.

¿Cuáles son las líneas rojas de Vox y las condiciones sine qua non en caso de tener que pactar?

Prioridad nacional. Como en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Es lo que demanda la calle. La gente me dice: "Manolo, es de sentido común, ¿cómo va a estar antes uno de fuera que nosotros que llevamos toda la vida currando, esforzándonos, cotizando?".

Pero hay más cosas. En Extremadura, que colinda con Andalucía, los agricultores, los ganaderos, van a tener una serie de ventajas, se van a rechazar formalmente las normas europeas, el pacto verde de la Agenda 2030; pero es que además se van a derogar las normas que perjudiquen a cualquier productor, en este caso, extremeño.

Prioridad nacional en las ayudas sociales a la vivienda, en el campo, en bajar impuestos, en servicios públicos... Yo creo que los de Extremadura son buenísimos acuerdos. Lo que pasa es que hay dos palabras que molestan a Moreno: prioridad nacional.

El candidato de Vox, en la entrevista con EL ESPAÑOL Salvador López Medina

Pero, ¿qué capacidad tiene un gobierno autonómico para implementar medidas de prioridad nacional o remigración?

Moreno dice que la prioridad nacional es un eslogan y que la Constitución está por encima. Para empezar, desde los parlamentos autonómicos se puede instar la modificación de leyes nacionales. Y después vamos a modificar los criterios y los requisitos para que las ayudas vayan primero a los españoles. Es muy sencillo y es legal.

¿Le teme más el señor Moreno a Vox que al PSOE? Usted lo equipara con Sánchez.

Él mismo ha reconocido que desea un PSOE. No sé qué PSOE. ¿Cuál es el PSOE bueno? ¿El de los GAL? ¿El del Zapatero? ¿El del hermano de Guerra? ¿El de Filesa, Malesa? ¿Ese es el PSOE bueno? ¿El de Zapatero y sus leyes ideológicas que el señor Feijóo dice que va a derogar, pero que luego el señor Moreno se las traga? ¿El de Susana Díaz? ¿El de María Jesús Montero? Somos andaluces, hemos vivido 40 años de corrupción, manipulación y fraude socialista.

Les achacan tener menos experiencia de gestión y haberse salido de gobiernos autonómicos. ¿Puede generar eso dudas e incertidumbre en el votante?

Ese es el argumento de Moreno: que nos salimos de los gobiernos. Bueno, pues ya estamos ahora en dos gobiernos y vamos a estar en un tercero. Salimos porque ellos incumplieron el acuerdo. No es fácil, pero nosotros elegimos los principios a los sillones. Dicen que no queremos gobernar: pues ahí tienes dos platos y te vas a comer otro más.

Vox dio el primer aldabonazo en 2018 en Andalucía. Ahora, sin embargo, parece que llega con síntomas de desaceleración.

¿Desaceleración? En Castilla y León hemos sacado los mejores resultados de la historia de Vox. ¡Los mejores! En Extremadura hemos crecido, en Aragón hemos crecido...

Pero en función a las expectativas...

Las expectativas es algo que solo está en los medios de comunicación. Y volvemos a lo de antes: nosotros queremos crecer, sostener el proyecto de Vox, que tenga futuro. Somos un partido fiable, predecible y estable. No flor de un día.

El apoyo de los votantes es cada vez mayor, la gente me para por la calle y me dice: Manolo, no nos dejes solos, no nos abandones, no nos defraudes.