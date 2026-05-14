Feijóo: "Han insultado a la Guardia Civil y a los andaluces. Andalucía no puede permitir ni votar esto"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo acusa a María Jesús Montero y Pedro Sánchez de insultar a la Guardia Civil y a los andaluces tras la muerte de dos agentes en Huelva. El presidente del PP pide una gran movilización en Andalucía y advierte que la mayoría absoluta para Juanma Moreno aún no está asegurada. Feijóo promete que, si llega a presidente, no habrá corrupción en su gobierno y se compromete a acabar con la huelga de médicos y el aislamiento ferroviario de Jaén. Durante el mitin en Bailén, Feijóo insiste en la importancia de elegir entre cuatro años de avance o de retroceso para Andalucía.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue inmerso en la campaña andaluza. Este jueves ha estado dando un mitin en Bailén y ha arremetido de nuevo contra la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y contra Pedro Sánchez por el "accidente laboral" en la muerte de dos guardias civiles en Huelva.

"Ha insultado a la Guardia Civil, ha insultado a los andaluces. Andalucía no puede permitir ni votar esto", ha dicho Feijóo. "Accidente laboral dice y aún no ha pedido disculpas. Para ser presidente o presidenta antes hay que ser persona y se lo digo a ella (Montero) y a Sánchez", ha añadido.

Feijóo ha hablado de "asesinato" y ha criticado que "lo más insultante es la soberbia con la que se ha tratado a la Guardia Civil que aún llora".

El mitin iba a ser en Andújar. Sin embargo, esta mañana ha fallecido un hombre y una mujer embarazada en un accidente de tráfico y el Ayuntamiento de esa localidad jienense ha decretado luto oficial, por lo que el acto se ha trasladado a Andújar.

Feijóo ha hecho campaña por Juanma Moreno. Ha recordado que votarle representa "estabilidad, gestión, limpieza, decencia e igualdad" como ha hecho en mítines anteriores.

También ha hecho especial hincapié en pedirle a todo el mundo que vote porque la mayoría absoluta no está asegurada. De hecho, el último sondeo publicado por EL ESPAÑOL le daba al PP entre 54 y 55 parlamentarios y la mayoría absoluta son 55.

"Pido una gran movilización. Nada está hecho. Hay que ganar las elecciones el domingo con contundencia", ha enfatizado.

Feijóo ha recalcado que "cada voto cuenta, decide y hay que pelearlo y hay que elegir entre cuatro años de avance o cuatro años perdidos y se trata de que a Andalucía no se le recorten las alas".

Feijóo en su mitin en Bailén. EFE/ José Manuel Pedrosa

Pero el presidente del PP también está haciendo campaña para sí mismo pues, si no se adelanta, habrá elecciones generales en 2027. Y ha prometido lo que todos los políticos prometen y rara vez se cumple: "En mi gobierno nadie robará", ha asegurado.

También se ha comprometido a acabar con la huelga de médicos, que "no haya adoctrinamiento en las escuelas", o que "los trenes lleguen a su hora y sean seguros", así como defender a la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Ejército.

Ya que estaba en Jaén ha dicho que cuando sea presidente acabará con "el aislamiento ferroviario de Jaén". Todo acompañado con las campanadas del reloj de Bailén que le ha dado más empaque. El tiempo dirá si llega a ser presidente de España y si podrá cumplir esas promesas.