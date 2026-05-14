Carlos Cuerpo pide el voto en Andalucía: "4 de cada 10 euros públicos los gestiona el gobierno autonómico"

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Cuerpo participó en Málaga en un acto con mujeres empresarias y pidió el voto para las elecciones autonómicas andaluzas. Destacó que el gobierno autonómico gestiona cuatro de cada diez euros públicos y defendió la importancia de votar para decidir sobre sanidad, educación y cuidados. Valoró positivamente la bajada del IPC al 3,2% en abril y atribuyó la moderación de los precios de combustibles y electricidad a las políticas del Ejecutivo. Reafirmó el compromiso del Gobierno con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y anunció reuniones con sectores afectados para mantener apoyos tras junio.

El vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha participado este jueves en Málaga en un encuentro con mujeres empresarias y emprendedoras organizado por el PSOE, en el marco de la campaña para las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo.

Cuerpo ha asegurado que la conciliación y los cuidados son los grandes ejes que las mujeres empresarias le han trasladado. "Hay un elemento de género claro que nos señalan. Necesitamos un modelo que fomente una mayor igualdad en este ámbito y que reduzca la carga que soportan las mujeres, también en el ámbito empresarial", ha apuntado.

Asimismo, el vicepresidente ha aprovechado la cita malagueña para lanzar un mensaje de movilización de cara a los comicios autonómicos. Acompañado por el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, Cuerpo ha asegurado que "el gobierno autonómico decide el destino de cuatro de cada diez euros públicos, en ámbitos tan importantes como la sanidad, la educación o los cuidados, por lo tanto es importante que los ciudadanos confronten modelos y vayan a votar el domingo", ha indicado.

Ha señalado que las encuestas sitúan la sanidad, la vivienda, la educación y los cuidados como las principales preocupaciones de los andaluces, y ha defendido que la candidatura socialista es la que mejor responde a esas demandas. "Hay una propuesta que apuesta claramente por lo público, que es la de María Jesús Montero, y esperamos que tenga un apoyo mayoritario", ha subrayado.

Por otra parte, ha hecho referencia a los últimos datos económicos. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado una subida del IPC del 3,2% en el mes de abril, dos décimas menos que el mes anterior. El vicepresidente ha valorado positivamente el dato y lo ha atribuido directamente a las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.

"Sin estas medidas, el incremento de los precios habría sido en torno a un punto mayor", ha asegurado, señalando que el efecto de amortiguación ha sido especialmente visible en los combustibles.

Según ha explicado, de no haberse aplicado las bonificaciones vigentes, el precio de los carburantes habría rozado el 28%, frente al 13% registrado. "Los ciudadanos lo notan cuando llenan el depósito: el gasóleo está por debajo de 1,70 euros el litro, cuando llegamos a estar por encima de los dos euros antes de las medidas", ha indicado.

En cuanto a la electricidad y el gas, el vicepresidente ha destacado que los precios han bajado en abril, con una reducción de la electricidad en torno al 4%. A su juicio, justifica que las medidas de protección en ese ámbito puedan desactivarse de forma progresiva. "Esto refuerza la apuesta que estamos haciendo por una economía cada vez más electrificada y con mayor presencia de renovables", ha afirmado.

Como dato significativo, ha recordado que en 2019 el gas determinaba el precio de la electricidad en el 75% de las horas del día, mientras que en lo que va de 2026 esa cifra se ha reducido al 16%.

Ante la pregunta de qué ocurrirá a partir del 1 de julio, cuando vence el plazo del actual Real Decreto-Ley, el vicepresidente ha sido prudente pero firme: "Seguiremos apoyando mientras sea necesario".

Ha anunciado que la próxima semana el Gobierno se reunirá con agentes sociales y los sectores más afectados, como transportistas, agricultores y otros colectivos, para evaluar cómo continuar el apoyo más allá de junio. "Lo dijimos desde el primer día: protegeremos a hogares y empresas mientras siga siendo necesario", ha reiterado.

Preguntado por la reducción de la jornada laboral, el vicepresidente ha reafirmado el compromiso del Gobierno de avanzar hacia las 37,5 horas semanales, acompañado de una modernización del registro horario mediante la digitalización. "Crecer tiene que ir acompañado de mejoras en las condiciones de los trabajadores. Esta es una de las grandes conquistas que tenemos pendientes", ha subrayado.