Abascal: “En San Telmo no puede haber un Gobierno débil que no se atreve a hacer oposición a la mafia”
El presidente de Vox asegura que Moreno "está a favor, en complicidad con Pedro Sánchez, de destruir el Estado de Bienestar de los españoles".
El Ejido (Almería) ha sido el escenario elegido por Vox para un mitin este jueves. En él, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha hecho hincapié “en San Telmo no puede haber un Gobierno débil que no se atreve a hacer oposición a la mafia”.
Así lo ha asegurado Abascal en un acto público celebrado en la plaza de las Flores de El Ejido en el que también ha participado el candidato de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Manuel Gavira.
Abascal ha cargado contra Juanma Moreno durante su discurso, donde le ha criticado por decir “que no hay nada que reprochar al Gobierno” tras el accidente de Adamuz cuando, según el presidente de Vox, “se han gastado el dinero de arreglar las vías en prostitutas”.
“No podemos tener un Gobierno que no diga la verdad. No podemos seguir cuatro años más con Juan Manuel Moreno con el método Rajoy: no cambiando nada, no bajando impuestos cuando hay que bajarlos, no defendiendo al campo, a la agricultura, a la ganadería, a los transportistas y a los pescadores”, ha señalado Abascal.
Asimismo, ha señalado que en estos últimos ocho años “lo único que hemos conseguido es echar al socialismo corrupto, pero no han cambiado las leyes del socialismo corrupto en Andalucía”.
Además ha hecho hincapié en que el candidato a la presidencia andaluza del PP “está a favor, en complicidad con Pedro Sánchez, de destruir el Estado de Bienestar de los españoles de la manera más injusta que es metiendo la mano en el bolsillo de los españoles humildes, de los trabajadores”.
También ha señalado que tanto Moreno como Sánchez están “a favor de seguir promoviendo la invasión migratoria que trae a millones de personas que colapsan los servicios públicos”.
Por ello, ha llamado a los andaluces a las urnas haciendo hincapié en que “si os conformáis con eso, pues seguid votando lo mismo. Si no os conformáis, la única opción es este señor, Manolo Gavira, en representación de Vox, que va a hacer lo que hay que hacer en Andalucía”.