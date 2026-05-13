Juanma Moreno lo hace oficial con videoclip y todo: es él quien canta la canción de su campaña rememorando sus años mozos

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno ha confirmado que es él quien canta la canción de su campaña, 'Kilómetro Sur', desvelándolo con un videoclip. El videoclip muestra a Moreno en el estudio y recorre emblemáticos rincones de Andalucía, como la Mezquita de Córdoba y el puente de Triana. La canción, disponible en Spotify y redes sociales, busca ser un homenaje a Andalucía y ya suena en terrazas de verano. Moreno, que en su juventud formó parte de varios grupos musicales, ha descartado cantar en directo durante la campaña pero no descarta hacerlo en el futuro.

"Ya se verá". Esta ha sido la respuesta en decenas de entrevistas del candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, cuando le preguntaban si el intérprete de su canción de campaña 'Kilómetro Sur' era él mismo.

A cuatro días de abrirse las urnas, ha sido el propio presidente quien ha desvelado el misterio con videoclip y todo.

Efectivamente, tal y como sospecharon algunos desde el primer acto en el que sonó, es Juanma Moreno quien canta la canción, que fue grabada durante la precampaña.

¡Por fin! Aquí está ☺️



El videoclip con el grupo y la voz de #KilómetroSur, un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo.



¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces! pic.twitter.com/EjPullUxSC — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 13, 2026

En el vídeo, en el que no falta ni un perejil, puede apreciarse al propio Moreno en el estudio de grabación, poniéndose los cascos y comenzando a cantar: "Se despertó una luz en la mañana y es que siempre sale el sol...".

El resto de imágenes evocan a clásicos rincones de Andalucía como la Mezquita de Córdoba, el puente de Triana, la Feria de Sevilla, las cruces de Granada, el Rocío o el Tajo de Ronda.

Estas escenas se mezclan con estampas del día como la apertura de las persianas de los negocios, jóvenes en la playa, barcos de pescadores o agricultores trabajando en el campo, mujeres tocando las palmas entre banderas de España y Andalucía.

Tras varios días de especulaciones, el líder de los populares andaluces ha ratificado lo que ya se sabía: "¡Por fin! ¡Aquí está!", así anunciaba Juanma Moreno en X el videoclip en el que se le ve cantando, acompañado de un grupo de jóvenes músicos.

"El videoclip con el grupo y la voz de #KilómetroSur, un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo. ¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces!".

El caso es que ha logrado sorprender y hasta lograr casi un imposible, que un gallego como Alberto Núñez Feijóo toque las palmas y tararee su estribillo tras un mitin en Tomares.

Su juventud como 'cantante'

Pero quien sabe si el éxito musical le puede llegar a este apasionado de la música a sus 56 años, más de tres décadas después de intentarlo en su juventud en aquella Málaga de finales de los 80 donde creció: Cuarto Protocolo, Lapsus psíquico y Falsas realidades. Y como dice el refrán quien tuvo retuvo.

Las canciones que se eligen para las campañas suelen decir mucho de sus objetivos, pero esta vez el PP andaluz ha querido dar un paso más.

Además, este periódico ha podido confirmar que la idea surgió en Navidad y que el presidente ha disfrutado mucho tanto grabando su single como el videoclip, en el que ya aparece cantando con una banda musical rememorando sus años mozos.

Desde su equipo no han querido dar una respuesta clara en casi estas dos semanas de campaña, pero la evidencia los contradecía. Basta con escuchar la pegadiza canción 'kilómetro Sur' tan solo una vez para darse cuenta de que la voz era la de Moreno.

Además, la letra viene al pelo a su campaña: "Es Andalucía, una tierra en el mundo, el kilómetro sur, donde se habla andaluz, es un orgullo profundo...".

La curiosidad comenzó la misma noche del arranque de la campaña. Cuando sonó nadie sabía qué canción era ni quién la cantaba, pero sí que el propio Juanma Moreno la estaba tatareando.

Los periodistas intentaron identificarla con aplicaciones musicales, sin éxito, y desde su equipo se limitaban a decir que se llamaba 'Kilómetro sur' y que pertenecía a "un grupo de jóvenes sevillanos".

"¿El que canta es Juanma Moreno y la va a cantar en directo el último día de campaña?", le llegó a preguntar la periodista de EL ESPAÑOL a su jefe de gabinete.

"Eso es lo que me hace a mí falta que el presidente sea cantante también", respondió este entre risas.

"El misterio que se ha generado en torno a la canción nos está viniendo muy bien, que se hable de la canción mola porque está muy chula", señalan a este periódico fuentes del PP.

El caso es que ya está disponible en Spotify y en redes sociales y quien sabe si puede convertirse en el éxito del verano. Ya son varias terrazas de verano que la eligen en su repertorio musical.

¿Se convertirá en la canción del verano? Visto lo visto, ya casi nada es imposible.

No obstante, en una entrevista en Onda Cero, Moreno ha manifestado que le habían propuesto cerrar la campaña con una actuación en directo, pero lo ha descartado porque se requiere de un ensayo previo con la banda, en términos técnicos y musicales. "No se puede improvisar".

Sí se ha comprometido a cantarla más adelante, pero no en la campaña electoral, aunque también dependerá del resultado que obtenga el próximo 17 de mayo.