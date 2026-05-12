Moreno acusa a María Jesús Montero de "frivolizar con el dolor de las familias" de los guardias civiles fallecidos

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno acusa a María Jesús Montero de frivolizar la muerte de dos guardias civiles durante una persecución en Huelva. Moreno critica que Montero calificara el suceso como un "accidente laboral" durante un debate electoral en Canal Sur. El presidente andaluz considera intolerable referirse así al "asesinato" de los agentes y defiende la dignidad de la Guardia Civil. Moreno expresa su apoyo y respeto al cuerpo de la Guardia Civil y recuerda a los dos agentes fallecidos.

La campaña para las elecciones andaluzas de este próximo domingo continúa y Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, ha celebrado un acto en Jaén, donde ha acusado a María Jesús Montero de "frivolizar" la muerte de los dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha en Huelva.

Moreno se ha referido a la polémica que ha generado el comentario que Montero realizó durante su participación en el debate entre candidatos de la Junta en las elecciones andaluzas del próximo domingo, 17 de mayo, que este pasado lunes organizó Canal Sur, al referirse a la muerte de estos guardias civiles como un "accidente laboral".

El candidato a la reelección ha calificado de "intolerable" que una mujer que ha tenido "el alto honor de ser vicepresidenta del Gobierno de España" y a la que habrán servido y saludado muchos guardias civiles se refiera al "asesinato" de los dos guardias civiles en esos términos.

A su juicio, el comentario de Montero "es frivolizar con el dolor de las familias y con el respeto y la dignidad de un cuerpo como la Guardia Civil", ha añadido el presidente de la Junta, para quien las palabras de Montero demuestran cuál es su "sensibilidad precisamente hacia un cuerpo que tanto servicio ha dado y va a seguir dando a España".

"Cuando uno está en acto de servicio persiguiendo a una narcolancha, uno va con intención de detenerla, y son los malos los que ponen a prueba y los que ponen en peligro a los guardias civiles, y nunca se puede comparar con un accidente laboral", ha añadido Moreno.

De igual forma, ha tenido palabras de recuerdo hacia los dos guardias civiles fallecidos en Huelva y ha trasladado su apoyo al cuerpo de la Guardia Civil, que merece "nuestra máxima consideración y nuestro máximo cariño".