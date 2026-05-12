El Gobierno de Moreno aprueba ayudas de hasta casi 17.000 por cada herido en Adamuz tras el reproche del alcalde

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno andaluz ha aprobado ayudas económicas de hasta 16.828 euros para los heridos y 14.424 euros para las familias de los 46 fallecidos en el siniestro de Adamuz. Las ayudas serán abonadas en un pago único y estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF. El alcalde de Adamuz criticó la tardanza en la llegada de la ayuda y la falta de atención sanitaria organizada en las primeras horas tras el accidente. La concesión de las ayudas coincide con el debate político previo a las elecciones andaluzas, generando reproches sobre la utilización política de la tragedia.

En política los tiempos lo son todo y la reaparición del siniestro de Adamuz en el debate político a cinco días de votar en Andalucía salpica ya también las últimas medidas del Gobierno de Juanma Moreno antes de entrar oficialmente en funciones, que se ven ahora con otra mirada.

Porque menos de veinticuatro horas después de que Moreno mencionara a las víctimas en el último debate electoral para reprochar a María Jesús Montero que nadie en el Gobierno central o Adif haya asumido responsabilidades por la tragedia, y se ganara con ello el reproche del alcalde de Adamuz, su Ejecutivo aprueba ayudas económicas para heridos y familiares de los 46 fallecidos.

Una coincidencia más que llamativa que agita un debate ya revuelto desde anoche. "La ayuda llegó tarde" y la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas, ha destacado el alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Moreno Reyes, que reaccionaba en sus redes sociales al ataque de Moreno a Montero.

Le cuestiona por "la utilización política de algo tan doloroso". Hasta ahora, el primer edil no se había pronunciado públicamente, lo que explica la sorpresa causada ahora. "Todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro. Lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21.30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada", agregó.

Este martes llegan las ayudas económicas de la Junta, aprobadas en un decreto ley que establece pagos de entre 16.828 euros y 481 euros para los heridos, en función de su gravedad, mientras que las familias de cada uno de los 46 fallecidos percibirán 14.424 euros.

Serán ayudas que se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses y además estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF, ha remarcado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

A España se le ha pedido valoración sobre los comentarios del alcalde de Adamuz. Y aunque al principio ha insistido en que la Junta ha estado y estará al lado de las víctimas, al final no ha podido ocultar su contrariedad: "Nosotros hemos tenido siempre la misma posición, serán otras personas las que han cambiado de opinión".

Se ha referido así a una placa que el Ayuntamiento de Adamuz concedió en marzo "en reconocimiento a la labor solidaria, generosa y ejemplar demostrada en el auxilio y atención a las personas afectadas por el accidente ferroviario", "testimoniando unos valores humanos y cívicos dignos del mayor reconocimiento y gratitud pública».