El accidente de Adamuz entra en campaña: el alcalde reprocha a Moreno su uso político y que “la ayuda llegó tarde”

Las claves

Las claves Generado con IA El accidente ferroviario de Adamuz fue tema en el debate electoral andaluz, generando acusaciones de uso político por parte del alcalde de la localidad. El alcalde Rafael Moreno criticó la tardanza en la llegada de ayuda y destacó que vecinos sin formación atendieron a los heridos durante las primeras horas. Moreno defendió la labor solidaria del pueblo de Adamuz y rechazó que se utilice el accidente con fines electorales. El presidente andaluz, Juanma Moreno, exigió explicaciones sobre las causas del accidente y señaló al Ministerio de Fomento como responsable.

El accidente ferroviario de Adamuz se coló en el último debate de la radio televisión andaluza antes del 17 de mayo y provocó las críticas del alcalde de la localidad, el socialista Rafael Moreno Reyes, por "la utilización política de algo tan doloroso".

El candidato del PP y presidente de la Junta, Juanma Moreno, reprochó a la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que habían pasado más de 100 días y no habían dado ninguna explicación en su condición de exvicepresidenta del Gobierno. "¿No tiene nada que decir de Adamuz?".

Esta circunstancia hizo que el propio primer edil entrara de lleno en el asunto de manera simultánea al debate, a través de sus redes sociales, reprochándole que "la ayuda llegó tarde" y la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

"Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", aseguró el alcalde de Adamuz.

Hasta ahora, el primer edil no se había pronunciado públicamente, pero decidió hacerlo en sus redes este lunes. "Todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro. Lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21.30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada".

Rafael Moreno aseguró, por tanto, que durante mucho tiempo, "cerca de dos horas" fueron los vecinos de Adamuz, "gente sin formación para ello, los que atendieron a los heridos".

El alcalde admite que la coordinación posterior fue buena, pero "una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias".

"El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22:00 horas. Pregunté una. Y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos a apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación, repito. Eso evidencia algo que vimos quienes estuvimos allí: la ayuda llegó tarde. La coordinación posterior fue buena, sí, fue excelente, pero dos horas después", precisó el alcalde de Adamuz en su escrito.

Sobre el dispositivo desplegado en la caseta municipal, Moreno Reyes relató que "ocurrió exactamente lo mismo" y hasta las 23:30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí.

De forma que, según explicó el primer edil, "los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio".

La labor del pueblo de Adamuz

"Por eso digo, con absoluta claridad, que si no llega a ser por la gente de Adamuz, por quienes estuvieron aquella noche en el lugar del accidente y en la caseta municipal, no sé qué habría pasado".

"Y también digo algo más: si el pueblo de Adamuz no se hubiera movilizado de la manera en que lo hizo al día siguiente, se estarían pidiendo muchas responsabilidades y alguna cabeza", ha subrayado antes de preguntarse "¿qué hubiera sido de los heridos sin atender dos horas después del pasar el siniestro?".

Por todo ello, el alcalde de Adamuz ha defendido que "desde aquí se ayudó en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar", por lo que ha advertido de que no va a "consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar".

En un encuentro organizado por la Cadena Ser, el propio Juanma Moreno ha destacado la prudencia de su gobierno y ha vinculado sus declaraciones críticas a "presiones" que habría recibido por parte de su propia formación política, el PSOE. "Hay que comprenderlo".

No obstante, a su juicio, "el Gobierno de España se equivoca" porque "si hubiera sido al revés", si se hubiera producido un accidente de tren con 46 muertos y hubiera estado gobernando el PP, "las calles estarían incendiadas desde el minuto uno".

Por último, el líder del PP andaluz ha criticado que se ponga "en tela de juicio" la actuación de los servicios de urgencias gestionadas por la administración andaluza tras el accidente, porque aglutinan a "decenas de profesionales perfectamente preparados". Ha añadido que hubo "una ambulancia por minuto", así como que "no falleció nadie allí en el terreno".

Dicho esto, Moreno ha sostenido que lo que hay que saber aquí es por qué se ha producido ese accidente, si ha sido por falta de mantenimiento de las vías o por falta de recursos.

"Eso se tiene que saber y se va a saber", ha avisado antes de agregar que "las propias víctimas y el propio Gobierno andaluz va a ejercer, como no puede ser de otra manera", presión hasta tener "el conocimiento exacto de lo que ha sucedido y quién es el responsable".

Si bien ha puntualizado antes de concluir que "el responsable máximo ya se sabe quién es, el Ministerio de Fomento".