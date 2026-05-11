Juanma Moreno, ante una cita crucial: "Si logro la mayoría y el resultado es letal para el PSOE, Sánchez no llegará a Navidad sin convocar"

El presidente andaluz reitera su compromiso de completar la legislatura en Andalucía, rechaza intervenir en el mercado de la vivienda y critica la gestión del Gobierno central en temas como inmigración y sanidad.

Moreno subraya que Vox supondría inestabilidad para el Gobierno andaluz si necesita pactar y rechaza la repetición de elecciones por su coste y el cansancio ciudadano.

El candidato del PP defiende su gestión al frente de la Junta, destacando mejoras en sanidad y vivienda, y critica las propuestas de la oposición por considerarlas inviables o engañosas.

Juanma Moreno aspira a lograr mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas y advierte que un mal resultado para el PSOE podría provocar que Sánchez adelante elecciones generales.

A menos de una semana para que se abran las urnas el próximo 17 de mayo, el candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, visualiza la mayoría absoluta o suficiente para gobernar en solitario, como la acuñó en 2022 cuando la consiguió por primera vez.

No obstante, pide una y otra vez que nadie se quede en casa, que nadie se confíe. Está satisfecho con el transcurso de la campaña.

Considera que en estos cuatro años su gobierno "se ha dejado la piel" por esta comunidad y logró atajar rápido la crisis más grande que ha afrontado, la de los cribados de cáncer de mama, y que ha recobrado la confianza de los andaluces en ese sentido.

Por tanto, ahora son ellos los que tienen que aprobarle o no el examen y decidir si quieren que gobierne solo o acompañado. Son muchos los que ya tararean su single de campaña, interpretada por él mismo, Kilómetro Sur, disponible en Spotify y que ya se escucha en algunas terrazas de verano.

No subestima a ningún rival, pero considera que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, "tiene un pasado, muy escasa credibilidad y los andaluces lo saben".

Entrevista con Juanma Moreno.

También advierte de que Vox supondrá una desestabilización para el Gobierno si no logra la mayoría absoluta porque las órdenes las dan desde Madrid sin conocer el terreno.

Así lo cuenta el propio Juanma Moreno en esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL momentos después de conocerse la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico en Huelva. Una tragedia que, sin duda, marcará lo que queda de campaña.

A menos de una semana del 17 de mayo, ¿cómo va la campaña en su ecuador? ¿Qué sensaciones tiene?

Son positivas. Y eso me anima mucho. Estoy contento, me siento con mucha ilusión, ganas y deseando que llegue el 17 de mayo.

¿Cree que ha cumplido la premisa que se impuso a usted mismo y a los suyos de no bajarse al barro durante la campaña?

Sí, han sido muy disciplinados y responsables. Nadie ha entrado a las provocaciones tanto del sanchismo como de Vox. Queremos hacer una campaña limpia, con propuestas y de respeto.

¿Qué conclusión sacó del debate del pasado lunes? ¿Cree que aguantó bien el chaparrón?

El debate se vio una cosa muy clara. Primero: que hay dos bloques, uno de oposición, donde están el PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía; y otro de gobierno.

Y el bloque de oposición, independientemente de su orientación ideológica, solo tiene un objetivo, que es derribar la mayoría absoluta. Algunos no están pensando ni siquiera en mejorar sus resultados.

Los debates a cinco son muy complejos, porque al final tienes muy poco tiempo y todos están en el ataque.

Fue útil para ver quiénes venimos a construir y quiénes a destruir. Pero quizás habría que repensar el formato. Se habló incluso de un posible cara a cara...

El PSOE andaluz lo planteó.

Lo hubiera hecho, pero se negaron el resto de fuerzas políticas. Quizás es mejor un formato de entrevista dura a cada uno con las mismas preguntas. Yo lo haría de otra manera porque las permanentes interrupciones no permiten construir un relato.

Y eso se nota también en las audiencias de los debates, que no suele ser buenas.

La oposición centró sus ataques en las listas de espera y lo que llaman "privatización encubierta". Si renueva el mandato, ¿cuál es su compromiso concreto, con plazos y cifras, para reducir el tiempo de espera en la atención primaria andaluza?

Somos un partido de gobierno y esa es la gran diferencia con el bloque de la oposición, que está en una tómbola o en una subasta para saber quién da más sin calcular los costes y sin ver la viabilidad.

Me está sorprendiendo ver propuestas que o son irreales, porque no se pueden cumplir, o bien, ilegales. Están faltando la verdad y es un grave error.

El presidente de la Junta y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Salvador López Medina

Que la señora Montero, que tiene una escasísima credibilidad en materia de sanidad por su pasado como consejera, diga que va a invertir 3.000 millones de euros más en sanidad y que en 24 horas te va a atender un médico de Atención Primaria, es engañar con intencionalidad al ciudadano. Ella sabe perfectamente que eso no lo va a poder hacer, porque no se puede hacer.

El problema de la sanidad es un problema del conjunto de España como consecuencia del envejecimiento de la población, que requiere de más asistencia sanitaria.

Hay que hablar de los ciudadanos como adultos. ¿Hay problemas en sanidad? Sí. ¿Cómo se pueden arreglar? De dos maneras. Uno, invirtiendo más, que nosotros lo hemos hecho.

Aunque se invierta más, no se han arreglado muchos de esos problemas...

Puede haber cosas que falten, pero hemos mejorado. Cien instalaciones nuevas son cien instalaciones nuevas y 30.000 profesionales más son 30.000 profesionales más.

Esta primera etapa ha sido la de recuperar la inversión. Después de los grandes recortes que hizo la señora Montero, con 1.500 millones de euros menos y el despido de 7.770 profesionales sanitarios, ha tocado la época de la reconstrucción.

"Desde la Junta, con los recursos que tenemos, hemos hecho cuatro veces más vivienda que el anterior gobierno socialista y somos la tercera comunidad que más vivienda oficial de protección hace"

Abandonó el hospital militar y nosotros lo hemos recuperado. También instalaciones como el hospital de Estepona, el chare de Cártama o el de Lepe.

Y ahora toca ser más eficientes, porque el dinero no es suficiente. Vamos a hacer un proceso de reorganización del Servicio Andaluz de Salud, que después de 45 años de servicios buenos, requiere adaptarse a los nuevos tiempos.

Hablando de la sanidad, ¿usted cree, por lo que está sintiendo en esta campaña, que ha podido convencer a esa persona que quizás perdió su confianza en su gobierno con la crisis de los cribados? ¿Cree que ese ciudadano le va a volver a votar?

Creo que sí por lo que me encuentro en la calle. La crisis de los cribados fue muy grave y no le quito importancia. En Andalucía se hacen en torno al millón de cribados y hubo un problema de información a 2.317 mujeres. Fue muy grave, pero fue un problema en una unidad determinada y actuamos de manera responsable.

Pedimos disculpas, asumimos responsabilidades, toda la cúpula, cosa que no sucede ni ha sucedido en España ni con el apagón, ni con el accidente de Adamuz, ni con nada.

Lo tercero que hicimos fue hacerle la prueba a todas esas mujeres antes del 30 de noviembre y lo cuarto, reforzar el sistema. El sistema ha salido reforzado y los ciudadanos han valorado que ha habido una reacción rápida, contundente y eficaz.

En cuanto a la vivienda, ¿qué margen real tiene la Junta para intervenir en precios o aumentar la oferta a corto plazo, particularmente en ciudades como Sevilla o Málaga?

No somos partidarios de la intervención porque ya se ha intervenido y el resultado ha sido malo. Cuando el señor Sánchez llega al Gobierno, el problema de la vivienda era el número 13 de los españoles. Ocho años después del Gobierno de Sánchez y sus políticas de intervención,, está entre el número 1 y el número 2. Algo han hecho mal.

Aquí ha habido tres problemas. Uno, el encarecimiento de todos los materiales de construcción, con lo cual las viviendas son más caras per se. El segundo, una excesiva traba en términos de burocracia y de regulación de suelo. Y tercero, una política intervencionista por parte del Gobierno que lo que ha hecho es limitar la oferta, por ejemplo, de los alquileres.

Si a eso le sumamos no tener una política clara en términos de seguridad jurídica para luchar contra la inquiokupación y contra los que ocupan, tenemos la tormenta perfecta que es lo que ha pasado en España, ante la parálisis del Gobierno que no ha hecho nada.

¿Y qué ha hecho la Junta?

Pues todo lo contrario. Hemos hecho la primera ley de vivienda de España, que busca precisamente todo lo contrario, liberar suelo, bolsas de suelo público; tener la posibilidad de transformar zonas urbanas, por ejemplo, polígonos industriales en vivienda y flexibilizar a tope el suelo.

Hemos hecho una simplificación administrativa como no hay en toda España y nos hemos adelantado. Ahora mismo, a la hora de pedir permiso, lo que se hace es un compromiso de que tú tienes la garantía, tú asumes la responsabilidad, no tenemos que estar en el papeleo, con lo cual hemos recortado también costes de administración.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, posa para la entrevista de EL ESPAÑOL. Salvador López Medina

Con los recursos que tenemos hemos hecho cuatro veces más vivienda que el anterior gobierno socialista, y somos la tercera comunidad que más vivienda oficial de protección hace.

Con la aprobación de Hacienda, vamos a darles solución a 200.000 personas en los próximos cuatro años, a través de construcción de vivienda de protección oficial por encima de 20.000, de rehabilitación y después, para alquileres.

Si necesita a Vox para gobernar ¿hasta dónde está dispuesto a ceder? ¿Entrarían en el gobierno o preferiría repetir elecciones?

No concibo ese escenario, visualizo una mayoría suficiente y de convivencia, pero es decisión de los andaluces. Teniendo en cuenta lo que vemos en la calle y en los sondeos, hay solo una opción de gobierno, que es la que tengo el honor de representar.

A partir de ahí, los ciudadanos tienen que decidir si quieren que yo gobierne solo o quieren que gobierne acompañado. Si gobernamos acompañados, va a haber problemas a la hora de constituir un gobierno, en las sesiones que haya que hacer y la dinámica de los acuerdos es que ambos tienen que ceder. Problemas incluso en el ambiente político que se cree en Andalucía.

No pienso en repetir elecciones por una razón, porque cuestan muchos millones, cansan mucho a los ciudadanos y paralizan la administración y la economía.

María Jesús Montero y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, dicen que usted "chantajea" a los andaluces cuando dice que Extremadura se ha llevado seis meses paralizada por los pactos con Vox...

No, yo no estoy chantajeando, estoy narrando lo que ha pasado en Extremadura. El Parlamento se disolvió en octubre y el Gobierno se constituyó seis meses después. Durante meses, un montón de ayudas y de procedimientos no se han podido hacer, han estado paralizados.

"Zapatero nos llevó a la crisis social y económica mas dura de la historia reciente y todo el mundo sabe las vinculaciones que tiene con Venezuela. No es un activo para nada"

Yo lo viví en mis carnes. ¿Por qué no llevo 7 años en el gobierno si llevo dos legislaturas? Porque tuve que disolver de manera anticipada porque Vox, a pesar de presentamos unos presupuestos y negociarlos, a última hora alguien en Madrid dio una orden y los tumbó.

¿Cree que estas elecciones son como una primera vuelta de lo que puede ocurrir a nivel nacional y si María Jesús Montero saca los peores resultados de la historia del PSOE, Sánchez convocará, como ocurrió tras las últimas municipales?

Sánchez es imprevisible, puede hacer cualquier cosa. Lo que sí sé es que si el resultado es letal para ellos, es decir, si no superan los 30 diputados que obtuvo Juan Espadas, y yo logro una mayoría suficiente, la legislatura va a ser corta. No va a llegar a Navidad sin convocar.

¿Cree que Montero ha llegado a algún tipo de pacto para ello con Pedro Sánchez?

Estoy absolutamente convencido y a las pruebas me remito. Si ella no fuera a volver a Madrid, ya hubiera renunciado a su acta de diputada. Es el compromiso que seguro tiene con Sánchez. Yo me voy allí, hago el paripé, hago el trámite, porque al final es un trámite, pero yo me vuelvo a Madrid

Y por eso el acta de diputada no la ha dejado, esa es la del algodón. Si ella se va a quedar en Andalucía ¿para qué sigue de diputada en el Congreso?

Para guardar su plaza en el Virgen del Rocío, se supone...

Legalmente, para nada. Desde hace un mes ella tiene una dispensa. Es más, el PSOE ya está hablando de relevo, son ellos los que dan pábulo a esa credibilidad.

Hablando de relevo, muchos ven en usted el 'recambio natural' en el PP nacional si Feijóo no logra llegar a la Moncloa. ¿Puede prometer hoy, mirando a los ojos de los andaluces, que cumplirá los cuatro años íntegros de legislatura en San Telmo pase lo que pase en Madrid?

Absolutamente. Yo estaré los cuatro años porque mi compromiso es con Andalucía. Yo ya he estado en la política nacional y me vine voluntariamente a Andalucía. Me apasiona lo que hago y nos quedan muchos proyectos por delante.

¿Y seguiría una legislatura más?

Eso ya se verá. Eso ya es otra cosa.

Usted y Feijóo están llevando agendas paralelas en esta campaña, ¿es esta una decisión táctica para potenciar su perfil de barón moderado y evitar que el ruido nacional de Madrid contamine la marca Andalucía?

Es una decisión inteligente porque es un territorio muy amplio y hay sitios donde yo no puedo llegar.

Estamos viendo a un José Luis Rodríguez Zapatero muy activo en los mítines del PSOE, casi eclipsando por momentos a la candidata Montero. ¿Cree que el efecto Zapatero es una amenaza real para su mayoría o, por el contrario, le ayuda a usted a movilizar al votante de centro-derecha?

Para nada. Zapatero es recordado en Andalucía porque nos llevó a la crisis social y económica más dura de la historia reciente y muchos empresarios se fueron a la ruina. Fue el presidente que recortó las pensiones, que quitó la paga extra y que recortó todos los paquetes sociales.

Y todo el mundo sabe las vinculaciones que tiene con Venezuela, nada positivas en términos de democracia. No es un activo.

El presidente y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Salvador López Medina

Puede ser un activo para los cafeteros, pero para la sociedad en general, Zapatero no representa y no mueve un voto para nada.

Lo que está claro es que la señora Montero sola no puede estar. Por lo que veo, hay poca confianza en ella.

La inmigración ha endurecido el debate político, también en Andalucía, ¿dónde sitúa usted sus líneas rojas tras decir que "la prioridad nacional" es un eslogan?

Es un eslogan electoral y efectista, pero a ellos les funciona. Los eslóganes están bien, pero por encima están las leyes y una ley orgánica como es el Estatuto de Autonomía o la Constitución Española es la que te marca realmente lo que puedes y no puedes hacer.

Respecto a eso, las comunidades no tienen muchas competencias en el tema de la inmigración, ¿qué decisiones concretas están dispuestos a tomar?

No tenemos competencias. Junts está pidiendo las competencias para Cataluña, pero nosotros no tenemos frontera exterior, no tenemos competencias de los cupos, no tenemos el control ni de los flujos migratorios. A nivel autonómico, es un eslogan vacío.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha sido muy duro con la gestión del Gobierno en la crisis del hantavirus, denunciando falta de información. Como presidente autonómico, ¿le parecen legítimas sus quejas?

Este Gobierno tiene la mala costumbre de ignorar a los otros representantes del Estado y de imponer a las comunidades sus decisiones, pero usted tiene que informar de manera previa, coordinarse y cooperar con los representantes legítimos de la comunidad autónoma.

El caso de Ábalos y Koldo es bochornoso. Hay una red es nacida en el entorno del sanchismo y de la señora Montero. Yo paso vergüenza como español.

El no llamar al máximo representante ordinario del Estado en la Islas Canarias es una falta de institucionalidad absoluta. Entiendo la queja del señor Clavijo, no se pueden hacer las cosas desde la improvisación ni desde la imposición.

Y este gobierno tiene esa fórmula de trabajar. Es el modus operandi tradicional del sanchismo.

Con el fantasma de la covid ¿teme que este virus vaya más allá?

Creo que no, me fío de la ciencia. He preguntado a epidemiólogos y me han dicho que no tiene la capacidad de contagio como para convertirse en una epidemia. Ahora, es verdad que a todos nos viene el recuerdo también del covid, porque también nos decían eso.

El presidente y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, durante la entrevista de EL ESPAÑOL. Salvador López Medina

No hay que generar falsas alarmas porque tampoco son positivas, hay que confiar en las autoridades sanitarias que están preparadas y capacitadas.

¿Ha podido ver estos días algún vídeo del juicio del caso Mascarillas con las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo?

Es bochornoso. Además, hay una red, como ha dicho la propia Fiscalía, una trama criminal nacida en el entorno del sanchismo y de la señora Montero.

Todo esto huele mal y sobre todo da una sensación de tristeza... Paso vergüenza como español. En cualquier otro país hubiera forzado la dimisión del presidente, por lo menos la convocatoria de elecciones.

Por último, ¿va a cantar en directo su single Kilómetro Sur el último día de campaña? ¿Cómo y cuando surgió la idea?

Ya se verá [ríe]. Cantar en campaña es muy difícil porque cuando uno está haciendo mítines todos los días, llegas sin voz...

Pero el último día pegaría...

El último día no es el mejor día.

¿Cómo y cuando surgió esa idea?

Tuve una época juvenil como cantante de un grupo y me encanta la música, me ayuda en mi día a día, y ahí estamos...