A seis días de las elecciones, llega el último cara a cara de los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y llega con la máxima expectativa, porque la victoria que todas las encuestas dan a Juanma Moreno no resuelve la incógnita de si logrará o no la mayoría absoluta.
Es esta la gran clave que van a decidir los indecisos que quedan en la comunidad: si Moreno llega a los 55 escaños con lo que se logra esa barrera. Ahora está en el alambre, como anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
Si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, el popular obtendría entre 54 y 55 escaños, con el 42,8% del voto. La batalla se resolverá por un puñado de papeletas en varias provincias, y lo previsible es que esta noche todos los candidatos vayan de nuevo contra Moreno, que buscará convencer a quienes guardan esa clave electoral.
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Varias protestas reciben a los cinco candidatos a su llegada a Canal Sur
Ya están en Canal Sur los cinco candidatos para el último debate a cinco antes de que se abran las urnas. Llegan con varias protestas de fondo: decenas de trabajadores de la televisión pública andaluza, pero también mareas blanca en demanda de mejor sanidad pública.
El primero de los candidatos en llegar ha sido el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con una camiseta con el rostro del poeta granadino Federico García Lorca; el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha elegido traje oscuro sin corbata, camisa blanca y un lazo color rosa en la solapa de la chaqueta.
Después, llegaba el candidato de Vox, Manuel Gavira, con traje de chaqueta con corbata de color "rojo vino de España", un rojo diferente al elegido por María Jesús Montero, que ha defendido que va tono "PSOE" y ha sido la única que se ha parado a saludar a los manifestantes.
Finalmente, el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha elegido un traje de chaqueta y corbata de color azul marino.