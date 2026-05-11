A seis días de las elecciones, llega el último cara a cara de los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y llega con la máxima expectativa, porque la victoria que todas las encuestas dan a Juanma Moreno no resuelve la incógnita de si logrará o no la mayoría absoluta.

Es esta la gran clave que van a decidir los indecisos que quedan en la comunidad: si Moreno llega a los 55 escaños con lo que se logra esa barrera. Ahora está en el alambre, como anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, el popular obtendría entre 54 y 55 escaños, con el 42,8% del voto. La batalla se resolverá por un puñado de papeletas en varias provincias, y lo previsible es que esta noche todos los candidatos vayan de nuevo contra Moreno, que buscará convencer a quienes guardan esa clave electoral.