Sindicatos de la Guardia Civil desmienten a Marlaska: "No notamos ese aumento. Son cifras vacías de realidad"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, responsabilizó al Gobierno central del incremento del narcotráfico y de que los narcos "campen a sus anchas" en la costa andaluza.

La candidata socialista María Jesús Montero fue la única representante política relevante en el funeral, recibiendo reproches de algunos asistentes.

Ningún ministro del Gobierno acudió al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Huelva, lo que generó críticas y malestar en el cuerpo.

Sindicatos de la Guardia Civil desmienten al ministro Marlaska y niegan que haya aumentado el número de efectivos o medios en la lucha contra el narcotráfico.

El hecho que ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez -ni el propio presidente- se haya desplazado este sábado a Huelva, con motivo de la despedida a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos este viernes en acto de servicio, marcó la jornada.

Pero también los datos que ofreció, casi a la misma hora que ambos agentes estaban siendo enterrados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa desde Madrid.

Actualmente España cuenta "con más medios de los que ha tenido nunca para luchar contra el narcotráfico", con un incremento de "un 20% los efectivos y 20 nuevas embarcaciones, las más modernas para luchar contra el narcotráfico".

Marlaska no se trasladó a Huelva y lo justificó por la crisis del hantavirus. Primero estaba en Madrid, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, para dar una rueda de prensa y, posteriormente, se trasladaban a Tenerife.

Marlaska sí estuvo en febrero de 2024 en el funeral de los dos agentes fallecidos en circunstancias parecidas en Barbate (Cádiz) y arrastra desde entonces fuertes críticas de las agrupaciones de Guardia Civil y Policía Nacional por la gestión de la lucha contra el narcotráfico.

Sobre todo porque sindicatos de la Benemérita como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lo desmienten. "No notamos ese aumento de efectivos ni en el sur ni en ningún sitio de España", aseguran a este periódico su secretario general, Juan Fernández.

Desde la asociación critican que el Ministerio no facilite las cifras oficiales, sino que "mareen con ellas". Lo que está claro, es que "están vacías de realidad".

Y también que "hace dos años ocurrió en Barbate, ayer en Huelva y mañana puede ser en Málaga o Almería".

Desde la AUCG ven como un agravio que ningún miembro del consejo de ministros haya hecho acto de presencia en el funeral.

María Jesús Montero y Juanma Moreno

No cabe duda que esta tragedia ha roto la campaña y la ha paralizado hasta este domingo. María Jesús Montero se ha visto sola para sostener la representación de un Gobierno al que ya no pertenece a una semana de las elecciones andaluzas.

La candidata del PSOE-A, que fue como vicepresidenta al funeral por el accidente de Adamuz, se ha presentado este sábado en calidad de candidata en la capilla ardiente pasadas las 10:30 horas, pero descartó hacer declaraciones.

Desde los balcones residenciales situados encima de la Comandancia de la Guardia Civil ha recibido algunas recriminaciones: "No te queremos en Andalucía", "Estarás contenta...". Poco después, bajo un fuerte chaparrón, salía en dirección a la Iglesia de la Concepción, donde el obispo de Huelva oficiaba la misa funeral por Germán Pérez y Jerónimo Jiménez.

También ha asistido Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A. A la salida de la capilla ardiente, declaraba ante los medios que "el narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos 13 años".

No obstante, este mismo viernes en una entrevista que se publicará el lunes en EL ESPAÑOL, Moreno lamentó el "crecimiento en los últimos 8 años, especialmente en Andalucía" del narco "por la falta de planificación, decisión y determinación del Gobierno de España.

"Son los responsables de que el narco campe a sus anchas en 900 kilómetros de costa", aseguró.

La más alta representación del Gobierno en Huelva ha sido la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Ni los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o Defensa, Margarita Robles, ni el vicepresidente Carlos Cuerpo, que el mismo viernes tuvo un acto en Aljaraque, a apenas cinco kilómetros de Huelva capital, han estado presentes.

Una cuestión que choca con unas imágenes que publicó la propia Guardia Civil hace justo un mes sobre la entrega, en la misma provincia de Huelva, de los restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy a su familia tras ser fusilado en agosto de 1936.

Para aquella ocasión sí acompañó a la directoral general de la Guardia Civil, Mercedes González, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez.

Una cuestión que, incluso hace un mes, ya creó polémica en las redes sociales porque muchos usuarios le recriminaron los recortes en seguridad y que se preocupara más por los actuales o por los fallecidos en Barbate. Hace un mes aún no había ocurrido la desgracia de Huelva.