Feijóo critica la ausencia de Sánchez y Marlaska en el funeral de los guardia civiles: "Nadie ha pedido perdón"

Feijóo y Juanma Moreno durante un acto de campaña celebrado este domingo en Málaga. Álex Zea / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo critica que ni Pedro Sánchez ni Fernando Grande-Marlaska asistieran al funeral de los guardias civiles fallecidos en Huelva. El presidente del PP exige responsabilidades al Gobierno y lamenta la falta de empatía y respeto hacia las víctimas y sus familias. Juanma Moreno también reprocha la ausencia del ministro del Interior y subraya la obligación moral de acompañar a las familias de los agentes caídos. Pedro Sánchez lamenta públicamente la muerte de los agentes y reconoce la labor de los profesionales de la seguridad, mientras María Jesús Montero acusa al PP de oportunismo político.

Dos días después del fallecimiento de los guardias civiles en Huelva en acto de servicio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado su pérdida, al tiempo que ha criticado que ni el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ni su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan tenido la "decencia" de venir a Andalucía a estar con los familiares de los fallecidos.

“Nadie ha pedido perdón, nadie se ha hecho cargo. No se puede tener menos humanidad”, ha reiterado Feijóo durante su intervención en un acto de campaña de las Elecciones de Andalucía en el que también han participado el candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Paco de la Torre.

Ante la ausencia de que una "disculpa", Feijóo ha exigido “responsabilidades al máximo nivel”, ya que considera que "la política es asumir responsabilidades”. También ha pedido “un poco de respeto, un poco de empatía con las víctimas, pero este gobierno ya hace tiempo que ha perdido todo”.

Ante la ausencia de Sánchez y Marlaska en el funeral de los guardias civiles en Huelva ha señalado que “el ministro del Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos” y que “ni él ni Sánchez han tenido la decencia” de ir a Huelva.

Además, durante su discurso, el presidente del PP ha dado a conocer que, tras asistir al entierro, mantuvo un encuentro con las mujeres de los dos agentes fallecidos en acto de servicio.

Juanma Moreno también se ha referido al fallecimiento de los guardias civiles. En la misma línea que Feijóo, ha criticado la ausencia del ministro Marlaska en el funeral. “Cuando dos servidores públicos pierden la vida en servicio, la obligación moral y la obligación funcional de un ministro es estar al lado de la víctima”, ha señalado.

En este punto, ha vuelto a unirse “una vez más al dolor de la familia, de sus amigos, de sus compañeros y compañeras y desear, como siempre, la pronta recuperación de los agentes heridos” porque lo que Moreno presenció ayer “es muy doloroso” y considera “más doloroso” el “ver cómo los guardias civiles tienen que apretar la mandíbula cuando vengan a traficar a nuestros puertos” y presencian “cómo se ríen de ellos porque no tienen los medios suficientes”.

Sánchez lamenta la muerte de los agentes en Cádiz

Al mismo tiempo que en Málaga Feijóo y Moreno eran los protagonistas de un acto de campaña, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero intervenían en un mitin en La Línea.

Allí, Sánchez en relación al fallecimiento de los dos agentes ha trasladado "nuestro pesar, cariño y solidaridad". Además, ha reconocido a estos profesionales que "se juegan la vida por garantizar la seguridad y el bienestar de los españoles".

Por su parte, María Jesús Montero ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de intentar "hacer caja con las tragedias", en referencia a un vídeo en el que lamentaba el suceso.

"Basta ya de oportunismo político utilizando el malestar y la desgracia para contar mentiras y trasladar inseguridad", ha remarcado.