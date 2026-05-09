Un trabajador resulta herido de gravedad al reventar un neumático y golpearse en la cabeza en Roquetas de Mar

Las claves

Las claves Generado con IA Un trabajador de 44 años ha resultado herido grave al reventar un neumático que le golpeó en la cabeza en el puerto deportivo de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). El accidente ocurrió minutos antes de las 13:00 horas mientras el trabajador, un mecánico, se encontraba en el varadero del puerto. Sanitarios del 061, Policía Local y Guardia Civil acudieron al lugar y practicaron maniobras de reanimación antes de trasladar al herido al hospital de Torrecárdenas. Se ha informado del suceso a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Un trabajador ha resultado herido grave tras reventar un neumático y golpearle en la cabeza en el puerto deportivo de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

El 112 ha atendido, minutos antes de las 13.00 horas, una llamada de socorro que solicitaba asistencia para un mecánico herido en el varadero del puerto de Aguadulce, tras el reventón de un neumático que le había provocado un fuerte traumatismo en la cabeza.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los sanitarios le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al trabajador, un varón de 44 años y, una vez estabilizado, lo han evacuado al hospital de Torrecárdenas.

De todo ello se ha informado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.