El Gobierno deja sola a María Jesús Montero aguantando el chaparrón en el funeral de los guardias civiles en Huelva

Llegada de los féretros al funeral en la iglesia de la Concepción de Huelva Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Ningún ministro ni el presidente Pedro Sánchez asistieron al funeral por los dos guardias civiles fallecidos en Huelva; solo estuvo presente María Jesús Montero. Familiares, compañeros y ciudadanos despidieron a los agentes Germán Pérez y Jerónimo Jiménez en la Iglesia de la Concepción, con críticas a la ausencia institucional. La asociación Jucil y representantes políticos lamentaron la falta de apoyo del Gobierno central y pidieron más medios y reconocimiento para los cuerpos de seguridad que luchan contra el narcotráfico. El presidente andaluz, Juanma Moreno, insistió en la gravedad del narcotráfico y la necesidad de reforzar los recursos materiales y humanos en la lucha contra este problema.

Ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez —ni, por descontado, el presidente— se ha desplazado hasta Huelva con motivo de la despedida a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos este viernes en acto de servicio.

María Jesús Montero se ha visto sola para sostener la representación de un Gobierno al que ya no pertenece a una semana de las elecciones andaluzas. La candidata del PSOE-A, que fue como vicepresidenta al funeral por el accidente de Adamuz, se ha presentado este sábado en calidad de candidata en la capilla ardiente pasadas las 10:30 horas.

Desde los balcones residenciales situados encima de la Comandancia de la Guardia Civil ha recibido algunas recriminaciones: "No te queremos en Andalucía", "Estarás contenta...". Poco después, bajo un fuerte chaparrón, salía en dirección a la Iglesia de la Concepción, donde el obispo de Huelva ha oficiado la misa funeral por Germán Pérez y Jerónimo Jiménez.

La más alta representación del Gobierno en Huelva ha sido la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Ni los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o Defensa, Margarita Robles, ni el vicepresidente Carlos Cuerpo, que el mismo viernes tuvo un acto en Aljaraque, a apenas cinco kilómetros de Huelva capital, han estado presentes.

Pedro Sánchez, que tenía agendado para hoy un mitin en Andalucía, en la Línea de la Concepción, canceló el evento por el luto oficial, pero ha optado por no aparecer en Huelva. El mitin con María Jesús Montero se aplazó a este domingo.

Por su parte, Marlaska, que estuvo en febrero de 2024 en el funeral de los dos agentes fallecidos en circunstancias parecidas en Barbate (Cádiz) y arrostra desde entonces fuertes críticas de las agrupaciones de Guardia Civil y Policía Nacional por la gestión de la lucha contra el narcotráfico, ha acompañado a Mónica García en la rueda de prensa sobre el hantavirus en el Ministerio de Sanidad.

Desde Madrid, el ministro de Interior ha defendido que actualmente España cuenta "con más medios de los que ha tenido nunca para luchar contra el narcotráfico", con un incremento de "un 20% los efectivos y 20 nuevas embarcaciones, las más modernas para luchar contra el narcotráfico".

"Me parece un cinismo decir que se había hecho algo cuando no se había hecho nada antes de empezar yo a hacerlo en el 2018", ha concluido el ministro.

Moreno pide abrir el debate sobre los "medios"

De distinto parecer es Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, para quien la situación ha empeorado en los últimos años. A la salida de la capilla ardiente, declaraba ante los medios que "el narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos 13 años".

Moreno, que asegura que "habrá tiempo para seguir analizando la situación actual y los medios materiales y humanos que necesitan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", se ha mostrado convencido de que "esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar".

Más directos han sido desde la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil, que ha "lamentado profundamente la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un momento en el que la presencia institucional era una obligación moral hacia quienes dan su vida por la seguridad de todos los españoles".

Esta ausencia, manifiesta la asociación, es síntoma del "abandono y desconexión del Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente con quienes combaten a diario el narcotráfico en las costas andaluzas".

"¿Cuántos compañeros más tienen que morir o resultar heridos para que ser guardia civil se considere profesión de riesgo?", se ha preguntado el secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, presente en los actos de despedida de los dos compañeros caídos.

Durante las exequias en la parroquia de la Purísima Concepción, el obispo de Huelva, monseñor Santiago Gómez Sierra, ha recordado que Germán y Jerónimo "servían a la sociedad mientras protegían a tantas familias de una amenaza que destruye vidas y pueblos enteros". "El Señor acoge el sacrificio, conoce el servicio silencioso y no olvida ninguna entrega hecha por amor", ha añadido.

Los féretros de los dos fallecidos fueron recibidos en la plaza de la iglesia por una multitud de onubenses conmovidos, con algunos vivas a la Guardia Civil y los acordes de la Marcha Real. Hasta Huelva se han desplazado familiares de los agentes.