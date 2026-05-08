Moreno pide endurecer las penas al narco tras la tragedia de Huelva: "Ya tienen lanchas más rápidas y más medios"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno. Salvador López Medina

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno pide endurecer las penas contra el narcotráfico y aumentar el número de efectivos tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva. El presidente andaluz denuncia que los narcos cuentan con lanchas más rápidas y medios tecnológicos superiores a los de las fuerzas de seguridad. Moreno critica la gestión del Gobierno central y reclama más recursos para combatir el narcotráfico en igualdad de condiciones. La Junta de Andalucía ha decretado un día de luto oficial y Moreno ha suspendido su agenda en señal de duelo por los guardias civiles fallecidos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que las dos únicas maneras de competir y acabar con la lacra del narcotráfico es endurecer las penas y aumentar el número de efectivos.

Moreno ha vuelto a hacer esta petición tras la muerte de dos guardias civiles al chocar dos patrulleras del Cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

En una entrevista a EL ESPAÑOL realizada este viernes y que se publicará el próximo lunes, Moreno ha precisado que el Gobierno "mira para otro lado" porque ahora mismo ellos -los narcotraficantes- "ya tienen lanchas más rápidas y más medios tecnológicos superiores".

A su juicio, "un Estado moderno y una potencia como en España no se puede permitir". Por tanto, cree que el Gobierno no puede permitir que "los narcos se cachondeen de la Guardia Civil ni esa sensación de impunidad que estamos viviendo especialmente en Andalucía".

El candidato del PP andaluz también ha pedido al Ministerio que refuerce el número de efectivos para que puedan luchar contra el narcotráfico en "igualdad de condiciones".

Moreno achaca a la gestión del Gobierno que el narco "campe a sus anchas en Andalucía" y el problema es que el narcotráfico "todo lo que toca lo pudre y una vez que lo pudre, es muy difícil recuperarlo".

Juanma Moreno lamenta que ahora mismo los 900 kilómetros de costa están ocupados por el narco y relaciona este crecimiento con "la falta de planificación, de decisión y de determinación del Gobierno".

Por tanto, insta al Gobierno a tomar decisiones ya, sobre todo, porque lo que está viviendo la Guardia Civil es "tristísimo". "Están luchando con una debilidad en cuanto a efectivos, medios y recursos, unas limitaciones que no se merecen".

En señal de duelo, Juanma Moreno ha suspendido su agenda de campaña este viernes por la tarde y la Junta ha decretado este sábado día de luto oficial.