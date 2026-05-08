El "desliz" del PP andaluz en el vídeo de campaña: confunde Jerez de los Caballeros (Badajoz) con Jerez de la Frontera

Imagen de Jerez de los Caballero en el vídeo de campaña del PP

Las claves

Las claves Generado con IA El PP andaluz confundió Jerez de los Caballeros (Badajoz) con Jerez de la Frontera (Cádiz) en su vídeo de campaña 'Kilómetro sur'. El error fue detectado rápidamente por internautas y el partido corrigió el vídeo, sustituyendo las imágenes por las del municipio andaluz correcto. La confusión fue tomada con humor tanto por el PP-A como por el PSOE extremeño, aunque los rivales políticos de Juanma Moreno aprovecharon para criticar el despiste.

Jerez hay muchas y no todas están en Andalucía. Las hay incluso en México o Guatemala, pero solo en España existen hasta tres localidades cuyo nombre de pila es Jerez. Los distingue el apellido y la ubicación: Jerez de la Frontera (Cádiz), Jerez de los Caballeros (Badajoz) y Jérez del Marquesado (Granada), esta última con tilde.

El PP ha confundido a las dos principales en su videoclip de campaña 'Kilómetro sur'. Así, aparece la localidad extremeña Jerez de los Caballeros en el lugar en el que debería aparecer el municipio andaluz Jerez de la Frontera, el quinto más poblado de la región.

Un gazapo que no tardaron en atrapar los internautas. El partido ha corregido el error y el vídeo, que introduce los actos de campaña de Juanma Moreno, pasará a reflejar imágenes del Jerez 'correcto', esto es, el Jerez andaluz.

El PP-A reaccionó con humor a la polémica, reconociendo el "desliz": "Es que el espíritu integrador se nos ha ido de las manos". También el PSOE extremeño lo ha tomado con humor, agradeciendo la "promoción turística".

Uy... ¡vaya desliz! 🤦🏻♂️

Lo sentimos.



¡Qué buena canción!, ¿no? 😎



Ya corregimos.

Gracias a los atentos.



Es que el espíritu integrador se nos ha ido de las manos😅 pic.twitter.com/YWidG0RpEW — PP de Andalucía (@ppandaluz) May 7, 2026

Menos amistosos han estado los candidatos a la Junta y rivales de Moreno este 17-M. Para María Jesús Montero, candidata socialista, "cuando uno está más entretenido y más preocupado por cómo su imagen se proyecta o cómo puede tener la última ocurrencia que nada arregla los problemas de los ciudadanos, pasan estas cosas".

Antonio Maíllo, de Por Andalucía, manifestó que "queremos mucho a nuestros hermanos extremeños, pero nos gustaría más que el presidente andaluz conociera su propia tierra", mientras que el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ironizó con este "fallito menor, solo es la quinta ciudad de Andalucía".