Abascal: "Estamos hartos de que los buenos mueran y los delincuentes huyan, queremos a los narcos en el fondo del mar"

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal, líder de Vox, ha criticado la falta de medios para la Guardia Civil y la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva. Durante un mitin en Marbella, Abascal exigió al Gobierno que permita a las fuerzas de seguridad hundir embarcaciones de narcos y restaurar su autoridad para enfrentar a los criminales. Abascal acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de ser responsable de un aumento de la delincuencia y de los recientes fallecimientos en accidentes y catástrofes, vinculándolos a sus políticas. El líder de Vox también criticó a Juanma Moreno, presidente andaluz, por, según él, colaborar con el PSOE y mantener sus políticas, recordando el apoyo de Vox en el pasado para su investidura.

Mientras el PP y el PSOE anulaban sus actos de campaña electoral este viernes en Andalucía por la muerte de dos guardias civiles en Huelva luchando contra el narcotráfico, Vox ha decidido mantener el mitin que tenía previsto en Marbella y homenajearles.

"No hay que suspender la campaña. Hay que darles a los guardias civiles la capacidad de defenderse", ha asegurado Santiago Abascal, presidente de Vox. De hecho, han arrancado el encuentro recordando al capitán Jerónimo Jiménez y al guardia Germán Pérez bajo los acordes del himno La muerte no es el final.

Abascal ha exigido al Gobierno que dé a la Guardia Civil y a la Policía Nacional los "medios materiales y jurídicos" para poder luchar contra el narcotráfico. "Tienen que tener la posibilidad de hundir a esas embarcaciones y no acabar en los tribunales", ha añadido.

El presidente de Vox ha recalcado que "estamos hartos de que los buenos mueran y los delincuentes huyan. Queremos a los narcos con los pies por delante o en el fondo del mar".

Un momento de la intervención de Santiago Abascal en Marbella. EFE/ Jorge Zapata

En este sentido, ha subrayado que si su partido alcanza el poder "restaurarán la autoridad de la Guardia Civil y la Policía Nacional para poner en su sitio a los criminales".

Este triste suceso en Huelva es el tema del día y Abascal le ha dedicado tiempo y, como es habitual, frases contundentes para deleite de sus parroquianos. "El narco es una gangrena. Si no lo combates avanza y avanza. Al narco, alto o plomo, al fondo del mar. No se puede tener ninguna contemplación", ha dicho.

Pero estamos en campaña electoral y no hay mitin de Vox en el que no se acabe insultando a Pedro Sánchez y su gobierno. En un momento, los asistentes han gritado todos a una "Pedro Sánchez, hijo de p...". "No voy a reprochar la indignación del pueblo porque la comparto", ha comentado Abascal.

Adamuz o Valencia

Vox ha hecho un paralelismo entre los fallecidos por la Dana en Valencia, los muertos en el accidente de tren en Adamuz y las dos víctimas mortales de este viernes en Huelva. Y todos con el mismo culpable: Pedro Sánchez.

"Quieren meter el miedo sobre nosotros y aún no nos hemos comido a nadie. Ellos (el gobierno del PSOE) se lo han llevado crudo, han multiplicado las violaciones en España y han provocado la muerte en Valencia, Adamuz o de nuestros guardias civiles", ha insistido Abascal, que ha tildado en varias ocasiones al gobierno socialista de ser "chusma y gentuza".

Abascal ha insistido en que "España es un paraíso para el delincuente" metiendo en el mismo saco a "inmigrantes violadores" o a Koldo y Abalos. Y denuncia que "para la gente decente cada vez hay más zancadillas".

Moreno

Abascal y Moreno fueron compañeros en el Partido Popular pero en plena campaña no hay amigos. Ha afirmado que "me da pena ver a Moreno convertido en un colaborador de Pedro Sánchez" y ha asegurado que "aplica el método Rajoy, manteniendo la estructura clientelar, las políticas sanitarias o de género que tenía antes el PSOE".

También ha recordado que en las elecciones andaluzas de 2018, en las que ganó la socialista Susana Díaz pero Moreno fue elegido presidente con el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox, los necesitaron. "Moreno ha prosperado gracias a Vox porque solitos no ganaban. Tuvo que llegar Vox, Moreno se sentó allí y nos despreció bastante, lo que no nos gustó".

Habrá que ver el resultado de las elecciones del próximo 17 de mayo para ver si Moreno necesita a Vox para gobernar o repite la mayoría absoluta que consiguió en 2022.