Montse Mínguez, la portavoz del PSOE "con un abrigo más caro que el SMI" que ha incendiado la campaña andaluza

Mínguez ya había sido objeto de críticas por aparecer con un abrigo valorado en más de 1.400 euros, superando el salario mínimo interprofesional, lo que reavivó el debate sobre la coherencia de algunos dirigentes socialistas.

La diputada justificó su mensaje aludiendo al himno de Andalucía y defendió que su intención era animar a la participación electoral.

El comentario fue considerado ofensivo por miembros del Gobierno andaluz y el Partido Popular, quienes exigieron una rectificación y disculpas por parte de Mínguez.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE en el Congreso, generó polémica al referirse en redes sociales a los andaluces diciendo que "se levantarán del sofá" para votar.

Si la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez pretendía ayudar a María Jesús Montero en su carrera para acceder a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha logrado el efecto contrario al deseado.

Mínguez ha incendiado la campaña andaluza en las redes sociales con un mensaje ofensivo contra los andaluces. En concreto, en un tuit, se ha mostrado "convencida de que se levantarán del sofá" para acudir a las urna.

La diputada citaba en su perfil un mensaje de una tuitera que decía "no comprender" que Juanma Moreno pudiera revalidar su mandato.

Este desafortunado mensaje ha suscitado una reacción en cadena desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y desde las filas del Partido Popular, que han exigido una rectificación de Mínguez, a la vez que unas disculpas.

Por su parte, la portavoz socialista ha respondido al Secretario General del PP, Miguel Tellado, quién había criticado duramente a Mínguez por "faltar el respeto a los andaluces", y habría relacionado estas palabras con el "sanchismo".

Para Mínguez, su mensaje no es ofensivo, y se ha escondido en una interpretación del himno de Andalucía, haciendo un simil entre la letra de la canción con que habría llegado la hora de movilizar a los electores.

Querido Miguel, llamar a votar no es faltar al respeto.



Lo dice hasta el himno de Andalucía:



‘¡Andaluces, levantaos!’



Si eso molesta, el problema no es la frase… es el miedo a la movilización.



Seguimos 💪🌹 https://t.co/kYnXLorQzL pic.twitter.com/KHI69ZnOfb — Montse Mínguez (@montseminguez) May 6, 2026

La polémica no es algo ajeno a la figura de Mínguez, que ha protagonizado diversos episodios conflictivos durante su trayectoria como parlamentaria, hasta llegar al punto de grabar a los diputados de la bancada popular mientras hablaba Pedro Sánchez.

La parlamentaria catalana, perteneciente a la rama del PSC, es una figura ampliamente conocida en la política española, al ejercer la labor de portavoz del Grupo Parlamentario socialista en el Congreso, representando una de las caras visibles del 'sanchismo'.

Caracterizada con una defensa acérrima de su partido, dio el salto a Madrid como diputada electa desde las elecciones de abril de 2019, en las que encabezó la lista electoral en Lleida.

Un abrigo superior al SMI

La socialista fue objeto de polémica el pasado enero en redes sociales tras aparecer a la salida del Congreso luciendo un abrigo de la firma italiana Moncler, una marca que oscila entre los 1.100 y los 5.500 euros, dependiendo del modelo. En concreto, la prenda de la portavoz era un modelo similar al plumífero Avoce.

Montse Mínguez. Socialista. Obrera.

Entre bolso y abrigo casi 2 salarios mínimos.

Abrigo Moncler: 1.460 euros.

Bolso exclusivo Campomaggi: 684 euros.

Total: 2.144 euros .

La izquierda caviar no sólo es Yolanda. ✊️/❤️ pic.twitter.com/c8gkpgeI1r — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) January 28, 2026

El precio de esta prenda de ropa supera el salario mínimo interprofesional mensual en España, lo que generó un intenso debate sobre el contraste entre la vida de algunos dirigentes socialistas y la situación económica de los ciudadanos a los que dicen representar desde la Cámara Baja.

Algunos usuarios le reprocharon este gasto, con mensajes en tono jocoso que le criticaban por invertir en un atuendo un precio superior al de un alquiler.

Oye Montse, qué mono tu abrigo de 1500 € ♥️ — 2 roads diverged (@roadnottaken8) January 28, 2026

De este modo, Mínguez se convirtió en el último ejemplo de lo que algunos denominan como "socialismo de escaparate". Es decir, dirigentes que defienden políticas de austeridad y justicia social desde sus cargos mientras lucen artículos de lujo que generan polémica y críticas.

Defensa por el caso Koldo

La portavoz socialista también ha recibido duras críticas desde la oposición por su férrea defensa del partido durante los casos de corrupción que han acechado al PSOE, especialmente el que afecta al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

Mínguez aseguró en aquella ocasión que habían actuado de modo "ejemplar" en la lucha contra la corrupción. "En el PSOE, en cuanto entra el olor de la corrupción por la ventana, la persona corrupta sale por la puerta", dijo en referencia a los casos.

A pesar de no tener ningún tipo de vínculo con ninguno de estos casos, su figura política ha suscitado duras críticas desde las filas opositoras, ya que ha estado expuesta mediáticamente por la defensa de los intereses de las filas socialistas.

Fuerte acusación a Feijóo

Mínguez es una portavoz caracterizada por utilizar una comunicación con estilo de confrontación, con el objetivo de lograr el mayor impacto mediático posible.

En su primera intervención como portavoz del Ejecutivo socialista, llegó a acusar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de haber "coqueteado en el pasado con el narcotráfico", en referencia a la fotografía en la que aparece con Marcial Dorado.

Mínguez comparó la supuesta flexibilidad de los populares con una mayor dureza y compromiso de los socialistas, al asegurar que "habría sido expulsado del PSOE hace mucho tiempo", si hubiera pertenecido a la militancia del PSOE.

Y este martes incendiaba las redes con este mensaje sobre los andaluces. Curiosamente, en un acto en Granada, el presidente andaluz, Juanma Moreno, alardeó de la comunidad en sentido contrario. "Ya no se hacen gracietas sobre Andalucía, ahora miramos de tú a tú a cualquier región de Europa".

Al día siguiente, Moreno le pidió desde Alhaurín El Grande, el pueblo de su familia, que se disculpara, mostrándose dolido cuando se tira de "tópicos ofensivos" que "hieren a los andaluces".