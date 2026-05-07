Feijóo pide al Gobierno que se conozca "el nombre de los expertos" que avalan sus medidas ante el hantavirus

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo exige al Gobierno que haga públicos los nombres de los expertos que avalan las decisiones sobre la crisis del hantavirus. El líder del PP reclama que las medidas sanitarias se basen en criterios científicos y que los ministros implicados trabajen a tiempo completo en la gestión. Critica la falta de un plan de respuesta sanitaria y la ausencia de la Agencia Estatal de Salud Pública ante emergencias. Feijóo recuerda la polémica durante la pandemia de COVID-19 sobre la transparencia en la identidad de los asesores expertos del Gobierno.

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la campaña andaluza para pedirle cinco cuestiones al Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis del hantavirus.

Desde El Puerto de Santa María (Cádiz), Feijóo ha mostrado su preocupación por cómo se está gestionando la situación. Por ello, ha pedido que las decisiones sanitarias se tomen basándose en la ciencia y conocer los nombres de los expertos.

También que los ministros responsables estén dedicados a sus funciones "a tiempo completo y no a tiempo parcial". El presidente del PP se ha referido a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien esta crisis le ha pillado "discutiendo quién se presenta como candidato de su partido en Madrid".

En estos momentos, a su juicio, "los ciudadanos necesitan seguridad y claridad", cuestiones que está echando en falta en estos momentos tras la experiencia vivida con la COVID.

Por eso, ha insistido en que no pida tranquilidad, sino que "la transmita" y que no genere confusión. "Hasta el momento ha habido demasiada, que si el barco no vendría, al final sí, o que estarían en cuarentena y, después, que era voluntaria".

A su vez, ha destacado la importancia de que las decisiones se tomen basadas en cuestiones científicas, los documentos sanitarios que las avalen, así como que los españoles conozcan a los expertos que afrontarán la crisis y sus trayectorias laborales. "Quienes conocen la ciencia son los expertos, no los políticos".

De igual modo, Feijóo ha lamentado que el Gobierno no tenga aprobado un plan de preparación y respuesta ante la emergencia sanitaria ni tenga creada la Agencia Estatal de Salud Pública.

Por último, ha pedido al presidente del Gobierno lealtad institucional y que no tome decisiones a espaldas de las comunidades. "Es una irresponsabilidad".

Sobre todo cuando estas necesitan información sobre los protocolos a poner en marcha para afrontar una crisis sanitaria de estas características.

El precedente de la covid

La petición de Feijóo no es casual, porque remite a uno de los episodios más polémicos de la gestión de la pandemia del coronavirus: la existencia —o inexistencia— del llamado "comité de expertos" que supuestamente asesoraba al Gobierno durante la desescalada de 2020.

El 6 de mayo de 2020, en plena primera ola, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se negó en rueda de prensa a revelar los nombres de los técnicos que decidían qué comunidades autónomas pasaban de fase.

"No les voy a dar el nombre de ninguna persona del equipo porque las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad", justificó.

Lo que vino después fue un largo rosario de evasivas.

El Ministerio de Sanidad alegó sucesivamente motivos de "protección de datos" y solicitó una prórroga de un mes para responder "en atención a la complejidad" del asunto.

Cuando ya finales de julio de 2020 se conoció la respuesta remitida al Defensor del Pueblo y al Consejo de Transparencia, llegó la mayor sorpresa: Sanidad alegaba que en realidad no se había creado formalmente ningún comité de expertos de desescalada.

"No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento", afirmaba por escrito la directora general de Salud Pública.

No fue hasta finales de diciembre de 2020 —más de siete meses después— cuando Sanidad hizo públicos los 15 nombres que integraban ese equipo técnico, encabezado por el propio Fernando Simón y compuesto en su práctica totalidad por funcionarios del Ministerio.

El único experto externo era Javier Segura del Pozo, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública.