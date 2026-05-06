La portavoz nacional del PSOE incendia las redes ante el 17M: "Estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá"

Las claves

Las claves Generado con IA Montse Mínguez, portavoz del PSOE, desata polémica en redes por un tuit sobre la participación andaluza en las elecciones del 17M. El Partido Popular exige disculpas y rectificación por considerar el mensaje una ofensa y un tópico sobre los andaluces. Líderes populares y el exconsejero Juan Bravo defienden el esfuerzo y la creación de empleo en Andalucía, rechazando los prejuicios. Montse Mínguez ya había sido protagonista de controversias previas por su actitud en el Congreso.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal y diputada del PSOE, Montse Mínguez, ha incendiado en las últimas horas la red social X tras publicar un tuit que ha sido interpretado como una nueva burla hacia los andaluces, a los que ha acusado con el tópico de "vagos".

Si la idea de Mínguez era la de lanzar un apoyo a la candidata socialista, María Jesús Montero, en su carrera por intentar alcanzar el Palacio de San Telmo tras las elecciones del próximo 17M y hacerse con la presidencia de la Junta de Andalucía, con su comentario ha logrado todo lo contrario.

"Yo estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá", ha señalado en su perfil de la citada red social.

Yo estoy convencida que Andalucía se levantará del sofá 💪🌹 https://t.co/iT1dPevorz — Montse Mínguez (@montseminguez) May 5, 2026

Con este nuevo ejemplo de andalufobia, originado por parte de muchos ajenos a la realidad de Andalucía, la política catalana ha escrito este mensaje incendiario al señalar que los andaluces no se abstendrán de votar y se moverán para desalojar al presidente popular Juanma Moreno.

Su mensaje ha tenido respuesta por parte del Partido Popular, que ha solicitado unas disculpas a la diputada, a la vez que emita una rectificación por el contenido del mensaje.

"Ya está bien de insultar a Andalucía, es una falta de respeto al pueblo andaluz y una muestra de prepotencia de la portavoz del PSOE", a la vez que han señalado que el "pueblo andaluz es trabajador y honrado".

Ya está bien de insultar a Andalucía.



Esto es una falta de respeto al pueblo andaluz y una muestra de prepotencia de la portavoz del PSOE.



Los andaluces y las andaluzas somos gente trabajadora y esforzada.



Exigimos respeto y una rectificación. pic.twitter.com/tSamRGWLOB — PP de Andalucía (@ppandaluz) May 5, 2026

El mensaje de Mínguez ha sido duramente criticado desde la cúpula del Partido Popular, con voces autorizadas denunciando este nuevo ataque dialéctico realizado contra el pueblo andaluz.

El Secretario General, Miguel Tellado, ha señalado que "es una falta de respeto a los andaluces", a la vez que ha señalado al "sanchismo", al que ha acusado de "solo saber robar, mentir e insultar".

Qué falta de respeto tan grande a los andaluces. El sanchismo solo sabe robar, mentir e insultar.



El 17 de mayo los andaluces le dirán en masa a Montero lo que opinan de la corrupción y los desprecios de su partido. https://t.co/uRRjPYxGCj — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 6, 2026

Por su parte, el exconsejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha asegurado que los socialistas "no conocen Andalucía", a la vez que ha valorado positivamente la creación de empleo en la región, lo que demuestra que el citado tópico, es rotundamente falso.

Sra. Mínguez, Andalucía lleva mucho tiempo levantada del sofá.



Por eso es líder en creación de autónomos, crea empleo y empresas por encima de la media y tiene el absentismo más bajo.



No conocen Andalucía. Por eso Juanma Moreno es la referencia. https://t.co/dmgjnjQoYO — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) May 6, 2026

Una diputada polémica

No es el primer lío que protagoniza la parlamentaria socialista en su carrera política. La diputada del PSC y Secretaria General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, sacó su iPhone el pasado mes de diciembre, durante una intervención de Pedro Sánchez, para grabar a los diputados de la bancada popular.

Pese a ser reconocido en el reglamento del Congreso como una "falta grave", su actitud fue permitida en aquella ocasión por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

En aquel entonces, fuentes próximas a la diputada catalana afirmaron que "lo hacía para intimidarlos", por a su juicio no permitir al presidente del Gobierno realizar declaraciones sin faltarle al respeto.

Ataques contra los andaluces

Estos ataques a la ciudadanía andaluza vienen de largo porque por ejemplo, ya lo dijo Jordi Pujol, quien fuera presidente de la Generalitat de Catalunya y que está siendo investigado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.

Pujol aseguró en su juventud que "el hombre andaluz vive en la ignorancia y la miseria mental, es la muestra de menor valor social de España", algo por lo que ya tuvo que pedir disculpas en dos ocasiones, en 1977 y 1997, para no perjudicar las opciones electorales de Convergència i Unió, tras el regreso de la Democracia.