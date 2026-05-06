Montero promete cheques de hasta 350€ a familias de rentas medias y bajas por la crisis energética de la guerra de Irán

Las claves

Las claves Generado con IA Montero promete cheques de entre 150 y 350 euros por hogar para familias de rentas medias y bajas afectados por la crisis energética derivada de la guerra de Irán. La ayuda será reforzada para los hogares más vulnerables y con un complemento para quienes viven en municipios pequeños. Prevé destinar 3.000 millones de euros a Sanidad andaluza y ofrecer un complemento de 50 a 100 euros durante seis meses a desempleados y afectados por ERTE en los sectores más golpeados. El plan incluye un escudo industrial para pymes y autónomos, ayudas directas al sector agrario y pesquero, y un abono de movilidad universal para transporte público.

Montero sube la apuesta económica a diez días de las elecciones en Andalucía. La promesa: dinero directo y "casi automático" a familias de rentas medias y bajas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Irán, que ha encarecido combustibles y la cesta de la compra.

Serán, asegura, cheques de entre 150 y 350 euros por hogar. Prácticamente será esta su primera medida si se convierte en presidenta de la Junta, ha sostenido en un desayuno organizado por Europa Press.

El 'Cheque Poder Adquisitivo', como se bautiza, se ha anunciado ante la presencia de su sucesor como vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que ha pedido además que acelere para cerrar la nueva financiación autonómica.

"Necesitamos esos recursos", ha expuesto Montero, que sostiene que destinará 3.000 millones de forma "urgente" a la Sanidad andaluza para "rescatarla"; de hecho este ámbito ascendería en su Gobierno hasta la categoría de Vicepresidencia.

Cheque

El cheque energético que proyecta Montero tendrá una ayuda reforzada para los hogares más vulnerables y un complemento específico para quienes viven en municipios pequeños.

“En muchos pueblos de Andalucía moverse no es una opción, es una obligación. Hay menos transporte público y más dependencia del coche para ir a trabajar, estudiar, comprar o acudir al médico”, ha subrayado la candidata socialista.

Montero ha anunciado, además, que durante seis meses, los andaluces que reciben el subsidio por desempleo o que se encuentren en situación de ERTE en los sectores más afectados por la crisis recibirán un complemento de entre 50 y 100 euros para compensar el coste energético.

También ha destacado que la segunda prioridad de su Gobierno será “sostener el empleo y los sectores productivos”. Y para ello ha anunciado que pondrá en marcha un “escudo industrial para pymes y autónomos”, con una línea de avales de 100 millones de euros, liquidez y aplazamientos tributarios para que ninguna empresa viable tenga que cerrar por esta crisis de precios.

A esto se le sumarán, ha asegurado, ayudas directas al sector agrario y pesquero. Por ejemplo con un fondo específico para la adquisición de fertilizantes, orientado “no sólo a compensar el encarecimiento, sino a mejorar la eficiencia y reducir la dependencia externa.

La tercera pata de este plan de protección ante la crisis energética derivada de la guerra de Irán será, ha asegurado Montero, la movilidad sostenible.

“Avanzaremos hacia un Abono Andaluz de Movilidad Universal para todo el transporte público dependiente de la Junta de Andalucía, desde metros y tranvías hasta transporte interurbano, con integración progresiva con los servicios de competencia estatal y municipal”, ha explicado.