Feijóo: "Lo social no es gastarse en fiestas el dinero público, eso es el socialismo. Lo social es gobernar con decencia"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo critica al PSOE por supuesta corrupción y mala gestión del dinero público, diferenciando entre "gobernar con decencia" y gastar en fiestas. El líder del PP defiende que lo social es garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, no solo reivindicarlos mediante campañas. Advierte sobre la gestión sanitaria en Andalucía y responsabiliza al Gobierno central por los problemas del sector en toda España. Feijóo destaca la estabilidad y gestión del gobierno de Juanma Moreno en Andalucía y llama a evitar el modelo político del PSOE a nivel nacional.

Por las calles de toda Andalucía hay carteles del PSOE y la candidata María Jesús Montero en los que piden "defender lo público", especialmente la sanidad, la principal crítica contra el gobierno del popular Juanma Moreno.

En el PP intentan desarmar esa línea argumental con varios razonamientos y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, lo ha dejado claro este miércoles en un mitin en la localidad granadina de Guadix.

Por un lado, con la supuesta corrupción del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez. "Lo social no es gastarse en fiestas el dinero público, eso es el socialismo. Lo social es gobernar con respeto y decencia", ha asegurado recordando los casos de Ábalos o Koldo y los once sumarios que tiene abiertos el PSOE en diversos juzgados.

En este mismo sentido, ha insistido en que "lo social es que los servicios públicos funcionen, no gritar servicios públicos".

Feijóo con varios dirigentes del PP en Granada este miércoles. EFE/ Miguel Ángel Molina

Por otro, con la gestión económica del dinero público, poniendo como ejemplo el problema con los fondos europeos. "El gobierno de Sánchez es un cero absoluto en gestión, sin presupuesto. Han gastado fondos europeos en capítulos donde no se pueden gastar. Probablemente tengamos que devolverlos. Esto no es gestionar, es hacer chanchullos", ha denunciado.

En tercer lugar, intenta descargar la presión sobre la gestión de la sanidad pública en Andalucía realizada por el gobierno de Juanma Moreno recordando la huelga de médicos en toda España.

"Todo lo que depende del gobierno de España funciona peor. Llevamos 10 meses con una huelga de médicos y en Andalucía se han anulado 50.000 actos médicos entre consultas, pruebas o cirugías. Y luego ellos hablan de la sanidad pública", ha resaltado.

El "tesoro" andaluz

Todas las encuestas dan vencedor al PP en las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo. En el partido lo dan por hecho, pero la clave es saber si revalidarán la mayoría absoluta o tendrán que pactar con Vox. La diferencia es abismal.

Juanma Moreno está diciendo un día sí y otro también que no hay que confiarse, pidiendo movilizar a su electorado y a aquel que le pueda apoyar aunque no sea del PP.

Feijóo lo ha repetido en Granada, donde según las encuestas, hay un escaño que podrían perder. "No vale confiarse ni conformarse. Se viene a ganar y a por todas. Si Juanma no es presidente nos metemos en un lío que no sabemos ni cómo empieza ni cómo acaba". Basta con ver los quebraderos de cabeza del PP con Vox para formar gobiernos en otras comunidades autónomas.

El presidente del PP ha subrayado que "Andalucía tiene estabilidad, normalidad, certezas, un gobierno que funciona y un presidente que gobierna para todos. Eso no lo tiene España, es un tesoro y hay que protegerlo. Mucho más ante los que tienen manos largas".

Feijóo en su mitin en Guadix. EFE/ Miguel Ángel Molina

El líder nacional del PP ha dicho que "en España hay demasiado ego, incompetencia y corrupción" y ha pedido que no se traslade ese modelo a Andalucía. "No necesita más sanchismo ni importar un gobierno que no funciona en Madrid", ha añadido.

No ha citado directamente a Montero, pero sí la ha llamado "profeta del sanchismo" o "la ministra de todos los chanchullos", pidiendo a los andaluces que "el 17 de mayo hay que mandarla de vuelta a Madrid".

En su discurso ha defendido cinco puntos que, en su opinión, garantizan el gobierno de Juanma Moreno: "estabilidad, gestión, unión, decencia y futuro".

Feijóo y Moreno están haciendo campaña por separado. Andalucía es muy grande y es mejor dividirse para llegar al mayor número de lugares posible. Este domingo sí se encontrarán en Málaga, una semana antes de los comicios que marcarán el futuro de esta comunidad autónoma.