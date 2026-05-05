Zapatero reivindica su gestión y la historia del PSOE para aupar a Montero: "Este partido tiene más años que El Corte Inglés"

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero respalda activamente a María Jesús Montero en la campaña andaluza, con varias visitas a la región para reforzar su candidatura. Zapatero reivindica su gestión como presidente y la historia del PSOE, destacando medidas como la retirada de tropas de Irak, el matrimonio igualitario y la ley de Igualdad. El expresidente subraya que el PSOE es una institución histórica clave para Andalucía y España, defendiendo su papel en la modernización y el bienestar social. Montero atribuye al Gobierno central y al PSOE la mejora del empleo y el fortalecimiento del Estado del Bienestar en Andalucía.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el mayor aliado de María Jesús Montero en la campaña andaluza del 17-M. Con esta, ya van tres visitas del expresidente del Gobierno desde que se fijó la fecha electoral.

Zapatero ha estado en Jaén, en Cártama (Málaga) y este martes en Huelva. Además, ya está previsto que comparezca el jueves 7 en Almería. Para Montero, el expresidente es "un ejemplo de servicio a su partido, de saber que las siglas y el proyecto colectivo están por encima de los egos, los recuerdos y las aspiraciones".

En palabras que pueden interpretarse como un 'pildorazo' a otros dirigentes como Felipe González, Montero añadió este martes en el mitin de Huelva que Zapatero no se centra en "defender su gestión y comparar etapas sino en defender a su presidente Pedro Sánchez".

El que fuera presidente entre 2004 y 2011 tomó la palabra en la Universidad onubense para reivindicar su gestión en la Moncloa y la larga historia del Partido Socialista. Todo ello como acicate para la candidatura de Montero en Andalucía y como garantía para los votantes, en especial los indecisos.

Zapatero definió al PSOE más que como un partido, una institución histórica: "Quitando las universidades, la RAE, el Museo del Prado, está el PSOE, que tiene más años que El Corte Inglés".

Zapatero hace memoria histórica

Su intervención, larga, estuvo trufada de rememoraciones a su etapa al frente del Gobierno central y fue desgranando uno a uno sus principales medidas, empezando por la primera: "Yo retiré las tropas de Irak y le dije a Bush 'ahí te quedas'. Decían que era electoralista, pero lo hice cuando ya había ganado las elecciones".

El matrimonio igualitario, la ley antitabaco, la ley de Igualdad entre hombres y mujeres o de Memoria Histórica... Zapatero no se dejó nada en el tintero para reforzar la idea de que el PSOE es la mejor opción para Andalucía. "Este partido ha hecho la Andalucía moderna, avanzada, abierta", señaló.

Además, tuvo palabras elogiosas para Pedro Sánchez y para Montero en cuanto pieza clave de los últimos años de gobierno socialista en España. "Sánchez ha puesto a España en el respeto y la consideración", aseguró, al no "plegarse" a Donald Trump.

En cuanto a la etapa de Hacienda de Montero, destacó su labor "reduciendo déficit y la deuda y ofreciendo capacidad de financiación a las comunidades como nunca". "Quien hace mucho por España, hace mucho por Andalucía y eso solo lo puede decir María Jesús Montero", añadió.

Por su parte, la candidata no perdió la ocasión de imputar al Gobierno central el mérito exclusivo de las recientes cifras de empleo en Andalucía. "Sánchez ha demostrado que era posible crear empleo de calidad, que afecte a las mujeres, y aumentar el salario, las pensiones, regular las condiciones de horario, la dignidad..."

Para Montero, la prosperidad de Andalucía va ligada a las siglas del partido, hasta el punto de que, según la secretaria general de los socialistas andaluces, "en España hay una clase media porque el PSOE levantó los cuatro pilares del Estado del Bienestar".