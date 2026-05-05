Juanma Moreno rozaría la mayoría absoluta ante un PSOE hundido y un Vox en alza, según el 'CIS andaluz'

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno (PP) estaría cerca de la mayoría absoluta con entre 53 y 56 escaños, según el CIS andaluz. El PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, obtendría su peor resultado histórico con 25-27 escaños. Vox mejoraría su representación, pasando de 14 a entre 17 y 19 escaños, lo que le permitiría influir en el Gobierno. Adelante Andalucía y la otra formación de izquierda alcanzarían cinco escaños cada una, según el sondeo realizado en abril.

El candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, continúa al límite de la mayoría absoluta si hoy se celebraran las elecciones del 17 de mayo.

Según refleja el sondeo de la fundación de estudios andaluces (Centra), también conocida como CIS andaluz que coordina la Junta de Andalucía, Moreno obtendría entre 53 y 56 escaños cuando la mayoría está fijada en 55.

Por su parte, el PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 25-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Vox, en cambio, mejora sus expectativas al pasar de 14 a una horquilla de entre 17 y 19 escaños, lo que le permitiría condicionar el Gobierno de Moreno.

Adelante Andalucía, la formación que lidera Antonio Maíllo, sería la quinta candidatura más votada y se mantendría en los cinco escaños.

Mientras que la otra formación de izquierda, Adelante Andalucía, con José Antonio García a la cabeza, pasaría de dos hasta cinco parlamentarios.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 27 de marzo y 16 de abril, tras la convocatoria electoral, a una muestra de 8.000 personas residentes en Andalucía.