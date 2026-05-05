Isabel Rodríguez hace campaña por Montero y critica a la Junta que "no use todos los recursos” contra los precios del alquiler

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Rodríguez apoya a María Jesús Montero en la campaña andaluza y critica a la Junta por no usar todos los recursos para frenar los precios del alquiler. La ministra de Vivienda denuncia que el alquiler es inasumible en zonas como Sevilla o Málaga, donde más de 750.000 personas viven de alquiler. Rodríguez señala que Andalucía es la comunidad con más pisos turísticos ilegales y compara la gestión de Juanma Moreno con la del presidente catalán Salvador Illa. El Plan Estatal de Vivienda 2027 ya está aprobado, pero la Junta de Andalucía aún no ha mostrado intención de sumarse a él.

La ministra de Vivienda del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha entrado en la campaña andaluza. Lo ha hecho la tarde de este martes para apoyar a la candidata socialista a la presidencia de la comunidad, María Jesús Montero, y poniendo el foco, como no, en la problemática de la vivienda.

Rodríguez ha criticado que la Junta de Andalucía -gobernada por el 'popular' Juanma Moreno- "no esté utilizando todos los recursos" que esta tiene a su disposición para frenar los precios del alquiler, haciendo alusión a ley que "ha puesto en marcha el Ejecutivo y que permite congelarlos".

En esta línea, la titular del Ejecutivo ha asegurado que "hay más de 750.000 personas que viven de alquiler" y ha denunciado que en zonas como Sevilla o Málaga la renta de este "sea ya inasumible".

Pisos turísticos y Plan Estatal de Vivienda

Durante una atención a los medios previa al encuentro con alcaldes y la militancia de la provincia al que han asistido el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el portavoz del grupo municipal del PSOE en Sevilla, entre otros, la ministra ha hablado también de los pisos turísticos.

Al respecto, Isabel Rodríguez ha señalado que Andalucía es la comunidad que "más inmuebles ilegales de este tipo tiene". Además, ha comparado al líder andaluz con el catalán -el socialista Salvador Illa-.

En concreto, Rodríguez ha denunciado que Moreno "no haga lo mismo" que hace el presidente catalán, quien "ha mandado a inspectores" para acabar con los alojamientos turísticos irregulares.

En paralelo, la ministra ha reprochado que el presidente andaluz "no haya propuesto ninguna medida para acabar con el problema de la vivienda durante el debate electoral".

Por último, Isabel Rodríguez ha asegurado que el Plan de Vivienda Estatal 2027 "ya está aprobado por el Consejo de Ministros" y ha indicado que, al menos por ahora y "oficialmente", la Junta de Andalucía "no ha mostrado su intención de sumarse a él".

Según ha indicado la titular de Vivienda, las diferentes comunidades pueden adherirse a este proyecto -que se ha retrasado- hasta "después de las elecciones andaluzas".