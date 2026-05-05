Detenidas la directora y dos educadoras de una guardería de Jaén por forzar a niños a comer hasta vomitar

Las claves

Las claves Generado con IA La directora y dos educadoras de una guardería de Jaén han sido detenidas por presuntos malos tratos a una quincena de niños, a quienes forzaban a comer hasta provocarles el vómito. Las conductas denunciadas incluían obligar a los menores a seguir comiendo tras vomitar y encerrarles en un baño a oscuras si se negaban o lloraban. La denuncia fue presentada tras el aviso de alumnas en prácticas, quienes alertaron a sus tutoras académicas sobre la situación. La directora también fue arrestada por presunta coacción y por intentar influir en los testimonios de los padres y las alumnas en prácticas advertiéndoles y presionándolas para que se retractaran.

La Policía Nacional ha arrestado a la directora y dos educadoras de una escuela infantil de Jaén, acusadas de maltratar presuntamente a una quincena de niños a su cargo, a los que obligaban a comer a la fuerza hasta provocarles el vómito.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén, se inició después de que varias alumnas que realizaban sus prácticas en el centro alertaran a sus tutoras académicas sobre lo que estaban presenciando durante la atención a los menores.

Según recoge EFE, las conductas denunciadas se producían principalmente en los momentos de las comidas, cuando las educadoras supuestamente forzaban a los niños a ingerir alimentos, llegando a causarles el vómito para después obligarles a continuar comiendo.

Además, según los investigadores, cuando algún menor se negaba a comer o rompía a llorar, era encerrado en un cuarto de baño a oscuras.

A raíz de la denuncia interpuesta por una de las tutoras de las alumnas en prácticas, se identificó al menos a 15 niños que habrían sido sometidos a estos tratos. Concluidas las pesquisas, las dos educadoras fueron detenidas como presuntas autoras de delitos de malos tratos habituales y trato degradante hacia menores.

La directora del centro también fue arrestada, aunque por cargos distintos: presuntos delitos contra la Administración de Justicia y coacciones. Según explica EFE, al tener conocimiento de la investigación policial, habría convocado reuniones individuales con los padres de los menores para advertirles de que serían citados a declarar, asegurándoles que las denuncias eran falsas y que sus hijos se encontraban en perfecto estado, con el presunto objetivo de condicionar sus testimonios ante la Policía.

Asimismo, se habría dirigido a las alumnas en prácticas que presentaron la denuncia para presionarlas a retractarse de sus declaraciones, amenazándolas con posibles consecuencias legales que podrían perjudicar su futuro profesional.

La investigación permanece abierta por el Grupo UFAM con el fin de esclarecer todos los hechos.