Primer debate de los candidatos a las elecciones andaluzas, en directo

El primer debate de la campaña electoral andaluza se presenta como un 'todos contra Juanma Moreno'. El presidente de la Junta de Andalucía parte como favorito según todas las encuestas, que advierten de que está rozando la mayoría absoluta.

Una de ellas es la elaborada SocioMétrica para EL ESPAÑOL. El sondeo da a Moreno 58 escaños (y el 43,1% del voto) –la mayoría absoluta está en 55 escaños–.

Es decir, tiene en estos momentos una probabilidad del 87% de renovar la mayoría absoluta. No obstante, debido a la concurrencia de cinco partidos con presencia en la Cámara autonómica, la asignación de escaños va a estar especialmente reñida en tres provincias: Málaga (que hoy es el mayor bastión del PP), Córdoba y Huelva.