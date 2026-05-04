Primer debate de los candidatos a las elecciones andaluzas, en directo
RTVE acoge el primer enfrentamiento dialéctico entre los cinco candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Más información: La popularidad de Juanma Moreno supera en 6 puntos el voto del PP, la de Montero queda 4 puntos por debajo del PSOE
El primer debate de la campaña electoral andaluza se presenta como un 'todos contra Juanma Moreno'. El presidente de la Junta de Andalucía parte como favorito según todas las encuestas, que advierten de que está rozando la mayoría absoluta.
Una de ellas es la elaborada SocioMétrica para EL ESPAÑOL. El sondeo da a Moreno 58 escaños (y el 43,1% del voto) –la mayoría absoluta está en 55 escaños–.
Es decir, tiene en estos momentos una probabilidad del 87% de renovar la mayoría absoluta. No obstante, debido a la concurrencia de cinco partidos con presencia en la Cámara autonómica, la asignación de escaños va a estar especialmente reñida en tres provincias: Málaga (que hoy es el mayor bastión del PP), Córdoba y Huelva.
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Verde Andalucía, protagonista en los 'outfits' de Moreno y Montero
Ya están todos los candidatos en RTVE. De menor a mayor representación parlamentaria han llegado el representante de Adelante Andalucía, José Ignacio García; de Por Andalucía, Antonio Maíllo; Vox, Manuel Gavira; PSOE, María Jesús Montero y PP, Juanma Moreno.
Moreno y Montero han apostado por el verde, con guiño a la bandera andaluza. El presidente de la Junta, en la corbata, en tono algo más oscuro, y Montero con un traje verde manzana al llegar que ha llamado la atención de la prensa.
"¿Es el del cartel?", le han preguntado. Montero confirma que apuesta por su imagen electoral y repite incluso los accesorios entre sonrisas. Crece la expectación en RTVE, donde ya esperan una treintena de periodistas de 15 medios para seguir el debate.
También de cerca de medio centenar de representantes sindicales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que protestan ante la puerta de RTVE en demanda de un nuevo convenio colectivo.