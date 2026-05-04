José Ignacio García: "Me llegan mensajes de gente joven que duda entre votar Adelante Andalucía o a Vox"

García señala que su formación está captando votos jóvenes y obreros que antes se inclinaban por Vox, canalizando el descontento hacia más derechos y comunidad.

El partido ha ganado notoriedad con gestos simbólicos en el Parlamento andaluz y propuestas como las gafas gratuitas para menores de 18 años.

Adelante Andalucía destaca su independencia respecto a Madrid y al PSOE, reivindicando un andalucismo propio y crítico con las políticas socialistas.

José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, se desmarca de las disputas internas de la izquierda y apuesta por centrarse en sanidad, vivienda y educación.

"Nosotros no queremos peleítas de la izquierda", avisa José Ignacio García. El líder de Adelante Andalucía, el partido que fundaron Teresa Rodríguez y Kichi, se presenta a sus primeras elecciones como candidato a presidir la Junta en una aparente cresta de la ola y aferrado a la convicción de que lo está haciendo bien.

Es, después de Juanma Moreno, el líder político mejor valorado según el CIS, una hazaña para un partido con apenas dos escaños en el Parlamento andaluz –dicen las encuestas que pueden doblar resultados– desde los que han sabido hacer ruido.

Han volcado arena de Doñana sobre el escaño de Juanma Moreno para denunciar una ley y han logrado sacar adelante otra para que todos los menores de 18 años tengan gafas gratis. Eso reivindica ahora García en la campaña.

O sea, "hablar de lo que importa" y sobre todo no enfadarse por "pamplinas", como las peleítas de la izquierda, mientras arranca una guerra civil en las primarias de Más Madrid.

Es un marco a más de 500 kilómetros del que se desentienden orgullosos en Adelante Andalucía. No tienen 'jefes' de Madrid, recuerda García, como sí sucede en la otra opción que quiere avanzar por la izquierda, Por Andalucía, a la que no se unieron.

Se ven demasiado diferentes a ellos, afirma García desde la Alameda, una plaza de Sevilla hecha símbolo de la izquierda, aunque cada vez más vecinos hayan tenido que mudarse ante el boom de precios a barrios más modestos, como el Tiro de Línea. Rumiando a veces un 'cabreo' que Adelante cree que está capitalizando frente a Vox. Casi nada.

Es su primera campaña como candidato a la Presidencia de la Junta, ¿Qué se ha prometido a sí mismo que hará?

Que disfrutaré del camino. Es una cosa que siempre me ha dicho la gente que me quiere, 'disfruta del camino, independientemente del resultado'. La campaña la estamos haciendo con mucha ilusión, muchas ganas y también, claro, pues estamos notando muy buenas sensaciones.

Las encuestas nos dan subida y después la gente por la calle... Estamos haciendo una campaña bastante optimista, la verdad.

¿Se ha prohibido algo?

Sí: entrar en las peleítas de la izquierda. No creo que aporten absolutamente nada.

Ustedes se ven muy fuera de eso.

Sí. Nuestra obsesión en la campaña, vamos en realidad lo hemos hecho durante toda la legislatura, es hablar de las cosas que verdaderamente importan: sanidad, vivienda, educación. Y enfadarnos, por lo que hay que enfadarse en la vida, no por pamplinas.

No permitiríamos un gobierno del PP. Si el PSOE es la fuerza mayoritaria de la izquierda, pues nos sentamos y negociamos una investidura.

El votante ve que ustedes defienden cosas muy parecidas a Por Andalucía. ¿Qué les diferencia a ustedes?

La diferencia principal que nosotros tenemos con Izquierda Unida y Podemos, que son Por Andalucía, radica en dos elementos, sobre todo uno. Nosotros somos un partido andalucista, un partido 100% andaluz. No tenemos ningún jefe en Madrid, por decirlo de alguna forma, que nos mande lo que hay que hacer. Y eso sobre todo nos da libertad.

Libertad para defender un sistema de financiación autonómico que defienda a Andalucía, aunque Montero haya pactado otro con Esquerra que creo que perjudica a Andalucía. O libertad para defender un sistema ferroviario que no perjudica a Andalucía, aunque esté gobernando el PSOE. Libertad para defender al pueblo andaluz sin que venga ninguna directriz de Madrid.

José Ignacio García posa para la entrevista en la Alameda. Salvador López Medina.

Y otro elemento que nos diferencia, que es importante, es que nosotros somos de izquierda, queremos transformar Andalucía en favor de las clases populares, pero nosotros también somos críticos con el PSOE y somos independientes del PSOE. Evidentemente, y lo subrayo para que quede clarísimo, no permitiríamos un gobierno del PP ni por activa ni por pasiva.

Pero yo no me contento con conseguir dos consejerías del Partido Socialista y calentar sillones. Yo quiero transformar Andalucía y para eso también hay que ser críticos con el PSOE cuando hay que ser crítico. Y si no me gusta el sistema de financiación autonómico, no me gusta el sistema ferroviario o el PSOE empezó la privatización de la sanidad, o estoy cabreado –como creo que tanta gente– con la corrupción del PSOE lo voy a decir. Y yo creo que es fundamental que exista esa izquierda andalucista e independiente del PSOE.

Ha dicho que si la suma de las izquierdas da para desalojar a Juanma Moreno de San Telmo y permitir un gobierno liderado por el PSOE les parecería bien, pero que no entran en él ni tampoco van a dar un cheque en blanco.

Exactamente.

¿A cambio de qué lo apoyarían, entonces?

No permitiríamos un gobierno del PP. Eso lo tenemos clarísimo. Ahora bien, nosotros llegado a ese momento, si el PSOE es la fuerza mayoritaria de la izquierda, pues nos sentamos y negociamos una investidura.

Creo que en política es un valor ser predecible, porque creo que la izquierda ha pecado mucho en los últimos años de dar muchos bandazos. Adelante Andalucía, Podemos. A nosotros nos pueden decir que somos muy radicales, muy utópicos, pero nosotros somos gente de fiar y predecibles. ¿Cuáles van a ser nuestras condiciones para ese gobierno? Sanidad, vivienda y educación. Le daremos la investidura y nos quedaremos en una dinámica de presión y propuesta. Igual que hay otros partidos en el Congreso, que creo que le está yendo bastante bien con esa dinámica de presión y propuesta, pero independencia del PSOE.

¿Se está comparando usted con Junts?

Hombre, hay otros partidos más interesantes en ese sentido.

Pocos presionan con más éxito.

Está el BNG, Bildu o Esquerra, que consiguen cosas más interesantes que Junts. A mí me parece que Junts en realidad no piensa para el pueblo catalán. Son mentiras. Junts piensa para una minoría del 1% de los catalanes. En realidad Junts Vox y el PP en realidad se podrían poner de acuerdo en cinco minutos. Me parece que son gente que defiende prácticamente lo mismo. Cambia la bandera, pero en lo importante, que es el dinero, defienden el mismo programa electoral.

Volviendo a Andalucía, llama la atención el despegue de su figura. Usted es parlamentario desde 2023 y tiene ya, según el CIS, la segunda mejor valoración de los líderes políticos. ¿A qué achaca el subidón?

Bueno, yo lo primero, un poquito de pies en la tierra. "Queredme menos y votadme más", decía Julio Anguita. Yo creo que Anguita tenía razón en muchas cosas, menos likes de Instagram y más votadnos. Yo creo que eso es lo que verdaderamente importa. Entonces, nosotros con cautela, que la política en los últimos años nos ha demostrado que lo que sube rápido también baja rápido.

Nosotros estamos subiendo, pero estamos subiendo bien asentados. Estamos subiendo con los pies en la tierra, haciendo buenas políticas, asentándonos en el territorio, ganando gente. Y no es una cuestión mía personal. Es una cuestión de Adelante Andalucía, que creo que estamos combinando dos cosas que son fundamentales y que creo que no ha hecho más nadie en el Parlamento andaluz, que es ser el azote de Juanma Moreno, muy claramente de oposición a Juanma Moreno, y a la vez llevar propuestas que son de sentido común.

Las gafas gratuitas, hablar de salud mental, mejorar las condiciones del alumnado con necesidades educativas especiales. Hablar de vivienda, meter un poquito de vida real en el Parlamento, que también hace falta.

¿Es un hueco que no han visto otros partidos de oposición?

Creo que sí, que ese hueco estaba vacío y lo ha ocupado Adelante Andalucía.

¿Ha encontrado alguna dificultad para abrirse camino, teniendo en cuenta que ha tenido como antecesora a Teresa Rodríguez, un hiperliderazgo?

Lo bueno de Teresa es que Teresa no se ha ido. Yo tengo Teresa al lado todo el día. Está en el equipo de campaña, en la dirección de Adelante Andalucía... Teresa es mi amiga y mi referente político y es muy fácil hacerle un relevo, aunque parezca complicado, porque ella es un auténtico referente, una gigante de la política y de la izquierda, posiblemente la mejor portavoz que ha tenido la izquierda en décadas y que va a tener.

Pero es que ella es una militante y una tía muy honesta y lo que ha hecho es darme el relevo y apoyarme en todo. Entonces, claro, así se trabaja en equipo mucho más fácil.

Lo bueno de Teresa (Rodríguez) es que Teresa no se ha ido. Yo tengo a Teresa al lado todo el día.

¿Qué consejos le ha dado para la campaña?

Uy, un montón (ríe). Que no me agobie por lo que no hay que agobiarse, que sepamos distinguir lo urgente de lo importante.

¿Cree que el votante sigue haciendo una línea indivisible entre el partido y Teresa Rodríguez o Adelante Andalucía tiene ya una entidad independiente?

Creo que no es que sea independiente, sino que Adelante Andalucía es más que Teresa Rodríguez, es más que José Ignacio García, es más que cualquiera de nuestros candidatos. Creo que ya tenemos un espacio político en Andalucía reconocido, de esa izquierda valiente que se enfrenta al poder para defender al pueblo andaluz y a la vez habla de las cosas importantes y no se mete en las tonterías de los políticos.

Ese reconocimiento que han logrado en la calle ha ido acompañado de momentos de viralidad, en el propio Parlamento. Una de las imágenes más recordadas cuando una compañera suya volcó un tarro de arena de Doñana en el escaño vacío de Juanma Moreno. ¿Son gestos necesarios?

Claro. Yo creo que hacen falta gestos que nos permitan poner el foco en políticas. Si nosotros tiramos arena era porque queríamos alertar de lo que estaban haciendo con la Ley de Doñana, que iba a secar una cosa que es un tesoro de Andalucía.

O si por ejemplo yo un día llevé un melón al Parlamento es justamente porque queríamos alertar de la situación en la que están nuestros agricultores y agricultoras, que es tan absurdo como que venga un melón de Brasil y sea más barato que un melón que se planta en Montalbán (Córdoba). Esa absurdez había que escenificarla de alguna forma para llamar la atención.

García, durante la entrevista. Salvador López Medina.

Pero cuidado, si nos quedamos en la llamada de atención no sirve de nada. Eso es una puerta de entrada a un discurso político, a unas propuestas, a unas medidas que tienen que ser rigurosas a la vez que ambiciosas. Nosotros lo que hacemos es abrirle puertas de entrada a la inmensa mayoría de la población a un discurso que es mucho más profundo y que tiene la ambición de transformar Andalucía.

Las encuestas les dan a ustedes una subida muy importante. Podrían incluso duplicar el resultado de las últimas elecciones y en algunos escenarios hasta superar en escaños a Por Andalucía. ¿Se lo creen?

Hay una tendencia que señalan todas las encuestas de que nosotros vamos a subir, pero yo no estoy obsesionado con las encuestas. Para mí lo importante es que el día 17 de mayo consigamos una movilización social.

Yo quiero dirigirme a 750.000 personas, o un millón de andaluces que a lo mejor no se sienten identificados con las claves culturales clásicas de las izquierdas, o a lo mejor han votado otras izquierdas en otras elecciones y no se sienten ahora motivados para votar, a lo mejor están desilusionados o tienen desafección por la política, pero sin embargo saben que hay que defender la sanidad pública, el derecho a la vivienda y la educación pública.

A esa gente –me da igual la etiqueta que tengan o a quien hayan votado en el pasado– yo quiero animarlos a votar. Quiero conectar con toda esa gente. ¿Las encuestas? Bueno, evidentemente para nosotros ahora mismo son favorables. Pero soy mucho más ambicioso que eso. Yo no estaría contento si no conseguimos movilizar a toda esa gente y echar a la derecha.

¿Les ha beneficiado no integrarse en Por Andalucía?

Bueno, es que somos dos proyectos diferentes. Creo que ahí está Izquierda Unida y Podemos y después está Adelante Andalucía, que representa una izquierda andalucista que pone por delante los intereses del pueblo andaluz, que es independiente del PSOE y que somos otra cosa nueva y otra cosa fresca, diferente a las claves tradicionales de Izquierda Unida y de Podemos.

Nosotros representamos otra cosa y lo interesante es que las encuestas están diciendo que nosotros subimos y IU y Podemos no bajan, sino que se quedan igual. Bueno, eso quiere decir que estamos conectando con otra gente, que es lo interesante.

Justo en ese sentido, usted ha dicho que Adelante Andalucía es ahora mismo el partido que le está disputando en los barrios obreros y entre la gente joven los últimos votos a Vox. ¿Cómo se come eso?

A mí también me sorprendió ¿eh? Pero es que me llegan mensajes en las redes de gente joven que dice 'estoy dudando entre votar Adelante Andalucía o a Vox'. Te lo juro, te lo puedo enseñar.

¿Qué está pasando? Porque estamos en las antípodas. Yo creo que una cosa que suele hacer mal la política y lo hace mucho la izquierda, es juzgar a los votantes. A los votantes no hay que juzgarlos, hay que escucharlos y comprenderlos, porque muchas veces hay dolores ahí, hay emociones que son tan válidas voten a quien voten.

Hago un esfuerzo por intentar comprenderlo. Y creo que tiene una parte de lógica. Y es: hay mucha gente, gente joven y no tan joven, cabreada con la situación de no poder pagar la vivienda, con no tener problemas con la sanidad, con una precariedad laboral mortal, que no puede pagar la FP porque no hay plazas en la FP pública... Y ese cabreo hasta ahora lo estaba canalizando Vox, yo creo que con una propuesta de odio, una propuesta de acusar a tu vecino de que no tengas cita en el centro de salud, y lo que nosotros estamos haciendo es canalizar ese cabreo hacia una propuesta de más derechos, de más comunidad, de más avance de todos.

Ellos dicen que la culpa la tiene tu vecino colombiano, o tu vecina marroquí, o tu vecina que es víctima de violencia machista. Y yo creo que la culpa la tienen los bancos, los fondos de inversión, Asisa y los gobiernos que gobiernan para ellos. Pero el cabreo de la gente es legítimo. Yo lo que quiero es que señalemos bien a los culpables.

¿Cómo se puede responder desde un discurso centrado en Andalucía y andalucista la idea de la 'prioridad nacional'?

Aquí hay dos cosas. Una es que yo creo que Vox no quiere la prioridad nacional, es mentira. Vox quiere inmigrantes, si no que vaya el candidato de Vox a El Ejido y diga que quiere echar a todos los inmigrantes, a ver qué tal. Vox quiere inmigrantes. Lo que pasa es que los quieren sin derechos. Los quiere irregulares, sin pagarle los convenios, sin contrato. Los quiere esclavos.

Por eso lo que hace es lanzar todo su discurso de odio para que tengan miedo los migrantes y para que así puedan explotarlos mejor. ¿Cómo se combate esa idea? Explicando que el culpable de que nosotros no tengamos cita en el centro de salud no es un nota que ha venido de Senegal en patera. El culpable es el dueño de Asisa y Moreno Bonilla dándole dinero público a la sanidad privada. El culpable de que no tengamos vivienda no es un inmigrante. Tu vecino está igual de fastidiado que tú. El culpable es los fondos de inversión o La Caixa, que tiene 7.000 pisos en Andalucía.

En la izquierda en algún momento se ha decidido que los trapos sucios se lavan hacia afuera y hacia dentro se habla de educación, sanidad y vivienda.

Cerremos la entrevista con un enfoque un poco más nacional. Ha dicho que no se va a meter en peleítas de izquierda en Andalucía porque no valen para nada, justo cuando estalla otra guerra en Más Madrid. ¿Cómo ve el panorama?

Si yo digo que no me voy a meter en peleítas de la izquierda es porque no me gustan las peleítas de la izquierda. Mira, la izquierda hemos tenido una habilidad estupenda; en algún momento se ha decidido que los trapos sucios se lavan hacia afuera y hacia dentro se habla de educación, sanidad y vivienda.

Pues nosotros queremos hacerlo al revés, hacia fuera vamos a hablar de programa de sanidad, educación y vivienda y los problemas y las discusiones de puertas para adentro. Yo me voy a aplicar el cuento.

¿Qué opinión le merece la iniciativa de Gabriel Rufián? ?Cree que podría rascar votos en el Campo de Gibraltar?

No lo sé. Yo sé que ahora estoy centrado en las elecciones andaluzas al 1.000% y que nosotros vamos a presentarnos a las elecciones generales. Hemos dicho muchas veces que nos vamos a presentar a las ocho provincias y ya veremos cómo nos presentamos. Después de las elecciones (andaluzas) ya lo valoraremos, lo debatiremos.

García posa en la Alameda. Salvador López Medina.

Lo que sí digo, es defendiendo que somos gente predecible. Nosotros lo vamos a hacer porque además creo que de verdad la gente valora que no estés dando bandazos cada día. Y nosotros vamos a seguir siendo una fuerza andalucista que dé voz al pueblo andaluz desde el Campo de Gibraltar hasta Carboneras y hasta Ayamonte, hasta Cazorla y que además sea independiente del PSOE con una vocación de transformación de Andalucía. Nosotros vamos a seguir siendo lo que somos. Ya veremos cuando lleguen las elecciones generales.

Y pese a ello, es verdad que la elecciones andaluzas para muchos partidos van a ser una especie de ensayo...

Eso me molesta muchísimo. Quien crea que esto es un entrenamiento para las generales no debería presentarse. Estas son las elecciones más importantes para el pueblo andaluz, porque para mí la sanidad, la educación y la vivienda en Andalucía están por encima de las peleítas de Madrid.

Lo otro será un epílogo, si acaso. Lo importante son las del pueblo andaluz.