Abascal señala a Sánchez como "el principal problema de los españoles" y le acusa de querer "robar" las elecciones de 2027

El líder de Vox advierte en Úbeda de que el presidente del Gobierno pretende alterar el censo electoral mediante "nacionalizaciones masivas y fraudulentas".

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal acusa a Pedro Sánchez de ser el principal problema de España y de planear "robar la democracia" en las elecciones de 2027. El líder de Vox responsabiliza a Sánchez de problemas como la pobreza infantil, colapso sanitario y una creciente inseguridad, señalando además la gestión de ayudas sociales y la presión fiscal. Abascal respalda la manifestación del 23 de mayo para exigir la dimisión de Sánchez y llama a la movilización tanto en las calles como en las instituciones. En Andalucía, advierte que el PP podría traicionar sus compromisos electorales sin el control de Vox y reivindica el papel de su partido en la defensa del campo y la bajada de impuestos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que existe "una coincidencia" entre los españoles a la hora de identificar el principal problema del país, que tiene, ha dicho, "nombre y apellidos: Pedro Sánchez Castejón".

El líder de Vox, que prosigue su gira por Andalucía, ha advertido además de que la situación "puede ser todavía peor", al acusar al presidente del Gobierno de estar dispuesto a "robar la democracia" y "las próximas elecciones del año 2027" mediante "el asalto a las instituciones del Estado" y un proceso de "nacionalizaciones masivas y absolutamente fraudulentas" destinado a alterar, en su opinión, el censo electoral.

Desde la Plaza del Ayuntamiento de Úbeda, Abascal ha responsabilizado a Sánchez de haber convertido a España en "líder en pobreza infantil", de que "las ayudas sociales no alcancen a los nacionales" y se las lleven "millones de extranjeros", así como del colapso sanitario, del problema de acceso a la vivienda, del mal estado de carreteras y vías férreas, de la presión fiscal y de una "inseguridad creciente" en las calles.

En este sentido, ha aludido al reciente crimen de una joven degollada en Esplugues presuntamente "a manos de un magrebí", y ha lamentado que estos sucesos no ocupen "todas las portadas" como ocurriría, ha dicho, si el autor fuera español. Cabe recordar que el Gobierno catalán ha negado públicamente que el apuñalamiento mortal sea un atentado yihadista.

Sobre las críticas que tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el candidato Juanma Moreno han dirigido a Vox por los insultos al jefe del Ejecutivo, Abascal ha replicado que le sorprende esa preocupación cuando "todo el entorno familiar y político" del presidente está "imputado, procesado o directamente en la cárcel", y cuando, según las declaraciones de Koldo, las primarias del PSOE habrían sido pagadas "con dinero procedente de la prostitución".

A su juicio, tanto Feijóo como Moreno deberían estar "mucho más preocupados" por la intención de Sánchez de "robar las elecciones".

Sobre las declaraciones que se están produciendo estos días en el Tribunal Supremo con el caso Mascarillas, el presidente de Vox ha reconocido que no está siguiendo con detalle las versiones de los implicados en la trama socialista, al tratarse de "una mafia detenida de manera parcial" cuyas declaraciones tendrán que ser valoradas por los jueces.

No obstante, ha indicado que "más allá de lo que diga Ábalos, lo que diga Koldo o lo que diga Cerdán", el "número uno" de esa "trama de corrupción" es Pedro Sánchez. "Nadie se cree que Sánchez no supiera nada", ha zanjado.

Abascal también ha respaldado "sin ninguna duda" la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para el próximo 23 de mayo bajo el lema "Sánchez dimisión", y ha animado a una "movilización masiva" en las calles, complementada con una "oposición férrea" en el Parlamento y un "esfuerzo gigantesco" en los tribunales, especialmente contra el proceso de regularización impulsado por el Gobierno.

En clave andaluza, Abascal ha trasladado a Moreno un recado directo en plena precampaña. Ha expresado que en Andalucía nadie teme una vuelta de la izquierda y que lo que realmente está en juego es si el presidente andaluz podrá aplicar lo que ha denominado "el método Rajoy", consistente en "pedir una mayoría absoluta y luego tirarla por el retrete, traicionando todos los compromisos con los electores", o si, por el contrario, esa mayoría queda condicionada por Vox, "como en Aragón, en Extremadura y muy pronto en Castilla y León".

Ha defendido que allí donde Vox tiene capacidad de influencia se han logrado bajadas de impuestos superiores a las del resto de comunidades, protección a agricultores y ganaderos, oposición institucional a Mercosur y rechazo a la regularización masiva, algo que, ha advertido, "no va a ocurrir en Andalucía" si el PP obtiene mayoría absoluta, recordando que Moreno ya ha dicho que "no es el momento de hablar de todo esto".

"Nos dijo que tenía un corazón muy grande, y nosotros insistimos: muy grande para los de fuera y muy pequeño para los de dentro", ha ironizado, en referencia a las mujeres que, según ha dicho, han sido "víctimas" de la sanidad pública andaluza.

Cuestionado por la situación del olivar, Abascal ha pedido a los agricultores que no voten a quienes "se hacen fotos" con ellos pero después "votan en Bruselas a favor del Pacto Verde" y del acuerdo con Mercosur, que ha calificado como "la sentencia de muerte definitiva para el campo".

Ha subrayado que Vox vota "lo mismo en Andalucía, en Madrid, en el Congreso y en el Parlamento Europeo", a diferencia, ha dicho, del PP.

"Nadie puede esperar que vayamos a recoger la confianza de la gente para luego regalársela al PP y que siga haciendo las políticas que comparte con el PSOE en materia de fanatismo verde, ideología de género o inmigración masiva", ha concluido.