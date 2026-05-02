Montero apela al voto feminista contra la prostitución y sus consumidores: "¿Te gustaría que tu hija se dedicara a ello?"

La candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en un acto de campaña en Mairena del Aljarafe. PSOE andaluz

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Las claves Generado con IA María Jesús Montero, candidata del PSOE andaluz, apela al voto feminista y cuestiona la prostitución y a quienes la consumen. Montero destaca ser la única mujer candidata y pide a las mujeres que ocupen su lugar en la democracia, defendiendo políticas feministas. La candidata socialista defiende la gestión de Pedro Sánchez en leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo y el pacto contra la violencia de género. Montero critica la gestión del PP en la Junta de Andalucía, señalando el colapso sanitario en enfermedades que afectan especialmente a mujeres.

La candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha apelado el segundo día de campaña al voto feminista.

Siendo "la única mujer que se presenta a las elecciones", hizo un llamamiento al voto de las mujeres con el objetivo de que "ocupen el lugar que les corresponde porque sin ellas no hay democracia ni futuro".

Acompañada por la secretaria de Igualdad del PSOE, la valenciana Pilar Bernabé, en un acto en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, los socialistas trataron de sacar pecho de la gestión de Pedro Sánchez con leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo o el pacto de estado contra la violencia de género.

Todo ello frente a “las políticas de involución de la derecha”. Pero también la candidata socialista, durante su larga intervención, levantó una bandera contra la prostitución y los consumidores.

Montero resumió el asunto en una pregunta dirigida a estos últimos y a los que defienden su legalización: "¿Te gustaría que tu hija se dedicara a ello?"

Un asunto espinoso para el PSOE después de las declaraciones esta misma semana del exministro de Transporte José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Sobre todo cuando este, ante el Supremo, ahondó en la fijación de Ábalos por la prostitución y describió "la primera y última vez" que le pagó una "señorita" de su bolsillo. Corría el año 2019 y el trío estaba de viaje en Polanco, Ciudad de México, para hacer negocios con los influyentes amigos de Aldama.

En cualquier caso, María Jesús Montero quiere alejarse de ese pasado de los que fueron miembros de su partido enarbolando en Andalucía la bandera feminista.

Considera que "la mirada transversal feminista esté presente en todas las decisiones" que hay que "impulsar para hacer avanzar a la mayoría social, que es mayoritariamente de mujeres".

Durante el acto, María Jesús Montero ha sostenido que "la igualdad hay que seguir conquistándola cada día", porque "no es una meta que ya se haya conseguido", y ha advertido en ese punto de la "amenaza de involución" que aprecia actualmente por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

La candidata socialista ha rechazado además la idea de que "el feminismo es lo contrario del machismo".

"Es una condición para el desarrollo, para el progreso, para la capacidad de avanzar, para innovar, para tener talento, para tener creatividad", ha puntualizado Montero en referencia al feminismo.

Ha aludido además a la crisis de los cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza, para advertir de que "no es casual" que el sistema sanitario público "haya colapsado" en Andalucía "en enfermedades que afectan más a las mujeres".

A su juicio, esto prueba que el PP en la Junta "descuida políticas que tienen más impacto" en la población femenina y "avasalla y no atiende" a las perjudicadas.



