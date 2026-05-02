Juanma Moreno le declara la guerra a las tablets para los menores y promete un plan contra el sedentarismo infantil

El presidente y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, hace un recorrido por el sendero de la fase 3 del Cinturón Verde de Córdoba. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno anuncia un plan para combatir el sedentarismo infantil y limitar el uso de tablets y dispositivos electrónicos entre menores. El Plan Activa 365 fomentará la actividad física diaria en niños, incluyendo recreos activos y más espacios seguros para el juego. Moreno destaca la importancia de los espacios verdes y hábitos saludables para prevenir enfermedades en la infancia. También presenta el plan 'Andalucía se adapta al Nuevo Clima' para anticiparse a riesgos asociados al cambio climático, como sequías e inundaciones.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, le quiere declarar la guerra al uso de las tablets y otros dispositivos electrónicos por parte de los más pequeños.

Su arma será la puesta en marcha del Plan Activa 365 contra el sedentarismo infantil, que fomente la actividad física de los más jóvenes.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno tras hacer un recorrido por el sendero de la fase 3 del Cinturón Verde de Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el cabeza de lista del PP al Parlamento por Córdoba y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo.

En este segundo día de la campaña electoral, Moreno ha puesto en valor los espacios verdes con los que cuenta Andalucía y la importancia de tener hábitos saludables y practicar actividad física para prevenir enfermedades.

Y ha mostrado especial preocupación por los menores que hacen un uso muy continuado de dispositivos electrónicos, como tablets, móviles o aparatos de videojuegos.

Por ello, se ha comprometido a desarrollar el Plan Andalucía Activa 365 contra el sedentarismo infantil con el objetivo de fomentar que los niños tengan actividad física a diario, con recreos que van a ser activos, donde se hagan juegos y se puedan divertir.

También se habilitarán más espacios en los municipios de caminos "seguros" para los menores y a programas municipales de deporte infantil.

Andalucía se adapta al Nuevo Clima

De otro lado, en materia de medio ambiente, Juanma Moreno también ha anunciado la aprobación del plan Andalucía se adapta al Nuevo Clima, junto a los sectores sociales y económicos, para anticiparse a riesgos como sequías, inundaciones, incendios o daños en la costa, siempre desde la ciencia y el conocimiento.

El candidato del PP ha incidido en que es necesario ir "por delante a la hora de dar la mejor respuesta a los riesgos climáticos que estamos viviendo como consecuencia del cambio climático", y ha recordado el tren de borrascas que azotó a Andalucía en los primeros meses de este año, causando grandes inundaciones.

Ha recordado que la Junta ha movilizado más de 2.600 millones de euros en acción climática desde el año 2019: "Pocas comunidades en España y pocas regiones en Europa han puesto tanto dinero para preservar nuestros espacios naturales y para preservar a los ciudadanos del impacto del cambio climático".

Moreno se ha referido también a la modernización de la gestión ambiental de este siglo con cuatro leyes aprobadas en el Parlamento.