Fallece una escaladora en Granada tras caer desde unos 200 metros en Güéjar Sierra

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer falleció tras caer desde unos 200 metros mientras escalaba en Güéjar Sierra, Granada. El accidente ocurrió en el corredor central de la cara norte del Mulhacén, una zona de difícil acceso y alta exigencia técnica. El operativo de rescate incluyó servicios sanitarios, la Guardia Civil y el GREIM, que acudió en helicóptero. Las autoridades confirmaron el fallecimiento en el lugar y no se han detallado aún las circunstancias exactas del accidente.

Una mujer ha perdido la vida este sábado tras precipitarse mientras practicaba escalada en el término municipal de Güéjar Sierra, en la provincia de Granada, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El aviso se recibió en torno a las 10:45 horas, cuando un alertante contactó con el centro coordinador para solicitar ayuda al comunicar que una escaladora había sufrido una caída de gran altura, aproximadamente unos 200 metros, en el corredor central de la cara norte del Mulhacén, una zona conocida por su dificultad técnica y su complicado acceso.

Tras la llamada, el 1-1-2 activó de inmediato a los servicios sanitarios del 061 y a la Guardia Civil. El operativo movilizado incluyó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que se desplazó hasta el lugar a bordo de un helicóptero debido a las características del terreno.

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la montañera en el lugar del suceso. Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la caída.

El incidente ha tenido lugar en una de las áreas de alta montaña más exigentes de Sierra Nevada, donde las condiciones del terreno y la meteorología pueden incrementar significativamente el riesgo para los practicantes de actividades como la escalada o el alpinismo.