De los perros abandonados a los patitos de San Telmo: la otra campaña más 'humana' de Moreno "contra la crispación"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno intensifica en redes sociales un mensaje cercano y humano, mostrando desde el nacimiento de patitos en San Telmo hasta el apoyo a la adopción de perros abandonados. El presidente andaluz apuesta por un estilo moderado y alejado de la confrontación, reforzando su marca personal con gestos de cercanía y sensibilidad social. Moreno utiliza casos concretos, como el del niño Leo con piel de mariposa, para destacar el factor humano en la política y contrarrestar mensajes críticos sobre la sanidad. Su campaña resalta la 'vía andaluza', marcada por la institucionalidad y la moderación, diferenciándose de estrategias más polarizadoras de otros líderes políticos.

Miércoles, 29 de abril. Solo quedaban dos días para el inicio de la campaña andaluza del 17-M, pero en el perfil de Instagram de Juanma Moreno la noticia es otra: han nacido seis patitos en el estanque del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

"Tenemos nuevos amigos", postea el presidente de la Junta. No se trata de una mera anécdota. El candidato a la reelección por el PP viene intensificando este tipo de mensajes, especialmente en sus redes sociales.

Un tono cercano, afable, a veces anecdótico, en otras ocasiones apegados a su marca personal o a temas de actualidad social pero tratados siempre con un toque humano.

Esta misma semana, Moreno ha 'colgado' un vídeo en un refugio de animales de Málaga, animando a adoptar perros y recordando las desgravaciones por adopción impulsadas por su gabinete. También ha participado en la presentación de un libro sobre el "relato humano" detrás del giro político en Andalucía.

"Moreno siempre ha apostado por un estilo moderado, alejado del ruido y el gusto por el insulto de este clima polarizado, pero cuanto más se ha acercado la campaña electoral, ha cultivado aún más este perfil amable, institucional más que partidista", explica a EL ESPAÑOL Fernando Matres, socio de la consultora de comunicación política Rebellious Word.

Matres, coautor del libro Lo que dice el político y lo que la gente entiende junto a Santiago Martínez-Vares, Curro Pérez y Santi Gigliotti, recuerda la entrevista en El Hormiguero, "donde se atrevió incluso a imitar a Aznar y Rajoy". Eso fue antes incluso del anuncio electoral.

Desde entonces, ya en precampaña, lo hemos visto cargando tronos en Málaga, con los cofrades en las calles, en la romería de Virgen de la Cabeza en Jaén, saludando a comerciantes, dejándose saludar por espontáneos...

Ese tono alejado del mensaje político directo, señala Matres, "queda patente en las publicaciones en las redes sociales, con los vídeos y fotografías que realiza su equipo de comunicación, que saben captar momentos de cercanía y humanidad en todas las fiestas tradicionales andaluzas, rodeado de los niños de un colegio, de señoras que lo paran por la calle para saludarlo, recibiendo al pequeño Leo…".

En cambio, los perfiles de su principal rival, María Jesús Montero, apelan directamente al votante con cifras y mensajes políticos, interpelan y confrontan al Gobierno andaluz y al presidente y repiten una idea-fuerza de defensa de lo público.

Montero se ve obligada a dar la batalla ideológica, mientras que Juanma Moreno, con una amplia ventaja en las encuestas, intenta que la "crispación" y el "odio" no le rocen.

El caso 'piel de mariposa'

Uno de los temas en los que el presidente andaluz ha entrado más de lleno es el de la Sanidad, principal baza de sus oponentes. También aquí, Moreno ha querido que el factor humano haga de contrapunto al mensaje político y ayude a limpiar, sin resaltarla, la mancha de la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Así, el candidato del PP-A ha posado y posteado varias veces —la última, esta semana— sobre Leo, el niño de 12 años aquejado de piel de mariposa y que ha sido uno de los primeros en ser tratado con Vyjuvek después de que el Gobierno andaluz lo incluyera en la Sanidad andaluza.

Para los expertos, este sería uno de los casos paradigmáticos del estilo de Moreno a la hora de hacer política y comunicarla. Un lugar y un tono que viene trabajando desde hace años y que son la base de su éxito.

"Juanma Moreno le ha arrebatado el centro al PSOE, se ha apropiado de símbolos como la bandera o el andalucismo, se ha mostrado sensible con cuestiones sociales… incluso últimamente le ha quitado a Vox a Morante como símbolo.

Sus partidarios lo definirán como la habilidad para atraer a muchos andaluces y no molestar a demasiados y sus detractores dirán que hace populismo, pero así es la política", señala Fernando Matres.

Otro ejemplo del 'estilo Juanma' consiste en exhibir la cercanía con el pueblo y llevar a su perfil historias de capital humano. Esta semana, el presidente se ha grabado con una mujer de 86 años, propietaria de un local en Andújar, en la provincia de Jaén.

Moreno destacó que fue la primera en abrir un restaurante en la zona, y se fotografió a su lado, interesándose por su historia y destacando el valor de la misma.

Del mismo modo, en un tono más preocupado, salió en defensa del restaurante Las Camachas de Montilla (Córdoba), que recibió hostigamiento en redes después de mostrar una fotografía con el presidente. Moreno aprovechó para destacar la importancia de los emprendedores y trabajadores en la Andalucía que preside.

La 'vía andaluza'

En estos cuatro últimos años de gobierno, avalado por la mayoría absoluta, Juanma Moreno ha impulsado más que nunca su marca personal, un "perfil propio, basado en la institucionalidad, la moderación y la sensatez, sin pisar muchos callos, sabiendo que había recibido mucho voto prestado y desencantado y que debía gestionarlo 'sin molestar'", señala Matres.

El experto en comunicación política explica que Moreno ha desarrollado eso que se ha dado en llamar "la vía andaluza" y que el presidente ha repetido en numerosas ocasiones. "También aprovecha cualquier ocasión para desmarcarse de Isabel Díaz Ayuso o incluso de Alberto Núñez Feijóo", añade.

Por tanto, esta campaña del 17-M, por el momento, integra las características esenciales de la comunicación de Juanma Moreno.