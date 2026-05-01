María Jesús Montero pide en Málaga la movilización del voto progresista contra el PP: "Somos más y lo saben"

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero inicia la campaña electoral en Málaga, acompañada por Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Promete eliminar por ley las listas de espera sanitarias en Andalucía y critica la gestión de Juanma Moreno Bonilla en sanidad pública. Anuncia ayudas a la vivienda para jóvenes y triplicar el apoyo al alquiler en ciudades como Málaga. Defiende los servicios públicos y acusa al PP y Vox de promover políticas de exclusión y privatización.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con un acto en Cártama (Málaga) en el que estuvo acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En este acto, que ha reunido a unas 1.800 personas dentro del recinto de la Ciudad Deportiva de Cártama y a unas 400 fuera al completarse el aforo del pabellón, según cálculos de la organización, también han intervenido en este acto el secretario general del PSOE de Málaga y candidato en estas elecciones del 17M, Josele Aguilar, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.

Montero ha reivindicado el legado de sus gobiernos en Andalucía y ha lanzado una advertencia directa a la derecha: "Somos más y lo saben", ha recalcado.

La candidata socialista ha sido tajante al anunciar su principal compromiso para el primer día de gobierno. "La primera medida que va a adoptar el nuevo gobierno de Andalucía presidido por mí será eliminar por ley la lista de espera al médico de familia, al especialista y a la de intervención quirúrgica", ha asegurado.

Montero ha denunciado que más de dos millones de andaluces se encuentran actualmente esperando atención sanitaria y ha apelado directamente a ellos para que acudan a las urnas. Ha recordado además que durante los años de gobierno socialista, Andalucía fue la primera comunidad del país en eliminar las listas de espera, en garantizar el derecho a una segunda opinión médica dentro del sistema público y en apostar por la investigación con células madre, logros que, ha advertido, están hoy en riesgo.

La candidata también ha puesto el foco en los más de 7.000 andaluces que, según ha denunciado, murieron el pasado año mientras esperaban la resolución de su expediente de dependencia. "El 17 de mayo tienes la oportunidad de cambiar las cosas", les ha dicho a sus familiares.

En materia de vivienda, Montero ha anunciado que su gobierno aportará el 20% de la entrada para la compra de vivienda a los jóvenes, al tiempo que triplicará las ayudas al alquiler en ciudades como Málaga, donde ha afirmado que resulta "imposible" encontrar alojamiento asequible para jóvenes y familias vulnerables.

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido la defensa de los servicios públicos como patrimonio colectivo de los andaluces. "Andalucía son sus servicios públicos", ha afirmado Montero, quien ha subrayado que estos no solo atienden a la clase trabajadora sino que "ensanchan la clase media", ya que sin ellos, ha argumentado, la mayoría social se empobrecería. "Tendríamos que tener 40.000 o 50.000 euros ahorrados en el banco por si llega la enfermedad", ha ilustrado.

La candidata ha reivindicado que fueron los gobiernos socialistas quienes construyeron desde cero el sistema sanitario, educativo y de bienestar andaluz, en un momento en que, ha recordado, la derecha apostaba por mantener a Andalucía "al final de la cola".

Ha trazado un paralelismo entre el "andaluz, este no es tu referéndum" con el que la derecha se opuso al Estatuto de Autonomía y la actitud actual del PP, que según ha denunciado trata de desmovilizar al votante progresista dando por sentada su victoria antes de que abran las urnas.

Montero no ha escatimado críticas hacia la gestión de Juanma Moreno Bonilla, a quien ha acusado de admitir públicamente que no ha arreglado la sanidad pública "porque era un lío".

"Claro que es un lío meter el copago, privatizar nuestros hospitales", ha respondido la candidata, advirtiendo de que esas son las intenciones del PP en caso de revalidar su mayoría.

Ha equiparado además al Partido Popular y a Vox como dos formaciones que representan "las mismas políticas, la misma exclusión social, la misma falta de diálogo", y ha arremetido contra quienes, ha dicho, "militan en un partido y nunca responden por lo que ese partido está perjudicando a los trabajadores".

En una velada alusión a ambas formaciones, ha advertido de los que "se disfrazan con piel de cordero para meterse en el rebaño y atacar desde dentro" y de los que "ni siquiera ponen las siglas en el cartel".

La candidata también ha denunciado lo que ha calificado como "campaña de deshumanización" por parte del PP, defendiendo explícitamente a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, víctima según Montero de acoso "solo por ser la mujer de un presidente socialista".

Montero ha definido a Pedro Sánchez como "un hombre valiente, con las ideas claras, que no se arruga y que no se arrodilla", y ha reivindicado su proyección internacional: su posicionamiento ante la invasión de Ucrania, el conflicto en Gaza, el Líbano o Irán, señalando que el presidente "no va a permitir que nadie arroje los derechos humanos de los otros".

En lo económico, Montero ha reivindicado con orgullo que el gobierno de Sánchez ha demostrado que "claro que era compatible el crecimiento económico y la creación de empleo con los derechos de los trabajadores", algo que, ha afirmado, "pone rabiosos a la derecha".

Ha recordado que más de 170.000 empleos nuevos en Málaga y más de 200.000 contratos indefinidos en la provincia son consecuencia directa de las políticas del Ejecutivo central, aprobadas "con el voto en contra del PP de Moreno Bonilla".