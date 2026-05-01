Fallece un hombre tras caer al río Genil en la localidad granadina de Güéjar Sierra

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Las claves Generado con IA Un hombre ha fallecido tras caer al cauce del río Genil en Güéjar Sierra (Granada) este viernes. El incidente ocurrió sobre las 11:45 horas en el inicio de la vereda de la Estrella, donde testigos intentaron socorrerlo sin éxito. El operativo de emergencia incluyó 061, Guardia Civil, GREIM, Policía Local, un helicóptero y una UVI móvil. El cuerpo fue recuperado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada para la autopsia.

Un hombre ha muerto este viernes tras caer al cauce del río Genil en el municipio granadino de Güéjar Sierra, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El suceso se ha producido en torno a las 11:45 horas, cuando varias personas alertaron de que un hombre había caído al río a la altura del inicio de la vereda de la Estrella. Testigos del incidente intentaron socorrerlo en un primer momento, aunque no pudieron rescatarlo por sus propios medios.

Tras la llamada de aviso, el centro coordinador activó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos del 061, Guardia Civil, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y Policía Local. También se movilizaron un helicóptero y una UVI móvil hasta la zona.

Finalmente, los equipos de rescate localizaron al hombre y confirmaron su fallecimiento. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada para la práctica de la autopsia.