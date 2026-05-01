El compromiso de Juanma Moreno en el primer acto de campaña: crear una Consejería de IA y Desarrollo Tecnológico

El candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, celebra su cumpleaños en un acto con empresarios. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno se compromete a crear una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico si continúa al frente de la Junta de Andalucía. El objetivo de la nueva consejería es dinamizar el sistema productivo andaluz, mejorar la eficiencia de la administración y apoyar la competitividad empresarial. Moreno anuncia deducciones fiscales en el IRPF autonómico para inversiones en entidades tecnológicas y defiende marcos fiscales más favorables para atraer inversiones. Durante el acto con empresarios, Moreno destacó el papel de la IA en la sanidad y aseguró que su implementación será complementaria al empleo existente.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha lanzado su compromiso con el desarrollo tecnológico durante el primer acto oficial de campaña.

Si continúa en el cargo, se ha comprometido a crear una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico.

Moreno, que este 1 de Mayo celebra su cumpleaños, ha participado este primer día de campaña en el acto 'Diálogo Estratégico. La Nueva Andalucía', en el restaurante Abades Triana, en Sevilla, junto a empresarios andaluces.

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Durante el mismo, los empresarios le han regalado una tarta con el número 56 y él ha bromeado con que no es su edad, sino el número de diputados que quiere sacar y que supondrían la mayoría absoluta.

En el acto, Moreno ha hecho preguntas sobre cómo funcionan las distintas empresas, de sectores como el aeroespacial, la cosmética, la moda, 'start up' o alta tecnología, y cómo puede ayudar el Gobierno andaluz.

También los empresarios le han lanzado propuestas como el fomento del emprendimiento en las universidades, el acompañamiento de la Junta o el papel del Gobierno para crear sinergias entre las propias empresas.

En su intervención posterior, Moreno ha hecho el anuncio sobre la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, que podría servir para dos cuestiones fundamentales.

"Para dinamizar nuestro sistema productivo, para hacerlo más competitivo y eficaz" y para que introduciéndolo en la administración, esta "pueda ser más eficiente y más barata para el contribuyente".

"Y el futuro es inteligencia artificial también; somos polo de atracción en inteligencia artificial y en ciberseguridad. La inteligencia artificial es hoy una herramienta de competitividad y un acelerador del cambio", ha añadido Juanma Moreno.

En la administración autonómica ya se ha puesto en marcha "alguna fórmula piloto" y se ha comprobado cómo "algunas unidades de administración podían funcionar con inteligencia artificial". Pero esto no supone "destruir empleo", sino que es complementario.

Ha agregado también que en el ámbito de la sanidad se han visto "cosas increíbles" con el uso de la inteligencia artificial, dando seguridad a muchos procesos sanitarios.

Por ello, Juanma Moreno ha considerado fundamental contar con una Consejería de Inteligencia Artificial, al servicio de la administración pública y, sobre todo, para apoyar a las empresas en su desarrollo competitivo.

En materia fiscal, Juanma Moreno también ha anunciado deducciones en el tramo autonómico del IRPF por inversiones en la adquisición de acciones o participaciones sociales en determinadas entidades tecnológicas.

A su vez, ha apelado a la "ambición colectiva" de la sociedad andaluza para que no se conforme con lo que tradicionalmente se nos había asignado por parte de otros poderes del estado o de otros territorios. "Tenemos que coger nuestro propio camino sin tener que mirar a Cataluña ni a Madrid".

Marcos fiscales en España

Por otro lado, Juanma Moreno ha considerado que, en España, hay que crear unos marcos fiscales "mucho más amables" y ha defendido las rebajas fiscales que su Gobierno ha acometido en Andalucía.

Por último, ha abogado por hacer en el conjunto de España "un parón para reflexionar" sobre qué modelos y figuras fiscales son las más favorables para este país, para los empresarios y los trabajadores con el fin de generar más empleo de calidad y, por tanto, más bienestar.