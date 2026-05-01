Abascal aprovecha el 1 de mayo en Jaén para subir los decibelios contra Sánchez: "el puto amo actúa como un chulo de putas"

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal celebró el 1 de mayo en Jaén junto al sindicato Solidaridad de Vox, desmarcándose de UGT y CCOO. Durante el mitin, Abascal elevó el tono de sus críticas e insultó gravemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acto se realizó pese a la prohibición de la manifestación por parte de la Subdelegación de Jaén, defendiendo Abascal que había que desafiar a quienes "quieren secuestrar el Estado".

Vox ha elegido Jaén para celebrar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con su sindicato Solidaridad, y no con los "comegambas", refiriéndose a UGT y CCOO, que han trasladado a Málaga la marcha central por ese día.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado este día para hacer más campaña para su carrera hacia Moncloa que la del candidato de Vox andaluz, Manuel Gavira, recurriendo de nuevo al insulto hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero subiendo los decibelios.

"El puto amo actúa como un chulo de putas", ha dicho textualmente durante el mitin, justo después de que los asistentes comenzaran a corear el grito de: "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Ha sido ahí cuando, con ironía, Santiago Abascal aprovechaba para beber agua y para que el público siguiera con el cántico. No obstante, ha levantado una lanza hacia la madre de Sánchez: "madre tenemos todos, la culpa la tiene él".

Abascal ha lanzado estos insultos a Sánchez después de que la Subdelegación de Jaén prohibiera la manifestación que tenía previsto realizar el sindicato del partido y que finalmente sí se ha celebrado pese a no contar con ella.

"Habéis hecho muy bien porque hay que desafiar a los que quieren secuestrar el Estado".

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