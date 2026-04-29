¿Quién seducirá a los 368.000 nuevos votantes el 17-M? El 70% de los jóvenes andaluces dice que no cree en los políticos

Entre los votantes de 18 a 24 años, el PP es el partido más apoyado, seguido del PSOE y Vox, según el CIS.

El 70% de los jóvenes andaluces cree que los políticos mienten y no los representan, siendo la desconfianza mayor entre las chicas.

Unos 368.853 jóvenes andaluces votarán por primera vez el 17 de mayo, lo que supone más del 5% del electorado.

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el próximo 17 de mayo. Como en cualquier elección, cada voto vale su peso en oro, pero es que, además, en estos comicios autonómicos la mayoría absoluta o simple puede decidirse por un estrecho margen.

En ese contexto cobra relevancia la decisión de los nuevos votantes. Este 2026 se incorporan al censo 368.853 andaluces, que ya cuentan con la mayoría de edad para depositar la papeleta en la urna.

La campaña transcurre, por el momento, al margen de los adolescentes y los jóvenes, más centrada en aspectos transversales como la sanidad o la vivienda. Pero tampoco ellos parecen sentirse muy concernidos por lo que sucede en la arena política.

Según el informe Así somos: el estado de la adolescencia en Andalucía, más de un 70% de los andaluces entre 12 y 21 años considera que los políticos mienten y que no les representan.

En concreto, 8 de cada 10 chicas creen que todos los políticos mienten y que sus opiniones no son tenidas en cuenta, frente al 72% de los chicos que opina así. Además, el 73% de las chicas y el 70% de los chicos piensa que ningún político le representa.

Son datos de Plan Internacional presentados por el Consejo Económico y Social de Andalucía, que arrojan luz sobre la desmovilización y desmotivación de los nuevos electores andaluces. Cerca del 70% de ellos cree que la tecnología es más importante que la política.

Para Virginia Sainz, directora de Plan International, "la adolescencia y la juventud andaluza no es indiferente ni pasiva; es crítica y profundamente consciente del mundo en el que vive. Pero a día de hoy no se siente escuchada ni tenida en cuenta en las decisiones que afectan a su presente y a su futuro. Por eso, pedimos a todos los partidos que pongan en el centro de sus campañas electorales a los y las adolescentes de Andalucía".

El 5% del electorado se estrena

Los jóvenes que votarán por primera vez suponen algo más del 5% del electorado. Sevilla es la provincia que más incorporaciones aporta, con 91.003, seguida de Málaga, con 69.299, y Cádiz, con 58.329. Le siguen Granada, con 39.767; Córdoba, con 32.919; Almería, con 29.456; Jaén, con 25.733; y Huelva, con 22.347.

Además de medidas de prevención sanitaria, el programa electoral del PP-A contempla impulsar el programa Generación Bienestar, "una iniciativa orientada a reforzar la atención a la salud mental en Andalucía y a promover una sociedad que cuide también del bienestar emocional".

Los populares recuerdan que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado el tercer Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, dotado con 603 millones de euros y 73 medidas desarrolladas por todas las consejerías para el desarrollo de los andaluces más jóvenes. El ocio seguro, la prevención contra la violencia y la educación son algunos de los ejes del programa del PP para esta franja de edad.

"Esta legislatura se ha trabajado sin descanso en la prevención a través de la sensibilización social contra la violencia machista y, especialmente, la destinada a adolescentes y jóvenes contada bajo sus códigos y en los medios en que se desenvuelven".

La salud mental también es el pivote de la campaña del PSOE para los adolescentes y jóvenes andaluces. Aunque el equipo liderado por María Jesús Montero aún no ha publicado su programa electoral, el partido ya ha ido presentando claves. La Atención Primaria y la respuesta en los centros de estudios es su prioridad.

El PSOE-A lamenta que "de los 300 psicólogos que prometió Moreno, faltan más de 200 y solo hay 25 orientadores de bienestar emocional para abordar este problema en un total de 7.000 los centros educativos".

La movilización de vivienda asequible, las becas de estudio y el impulso a la FP son otras propuestas que han ido apareciendo. Asimismo, el acceso a la universidad es una de las prioridades de los dos grandes partidos. En este sentido, el PP se compromete a mantener la bonificación del 99% en la primera matrícula que implantó Susana Díaz en 2017.

En el caso de Vox, la seguridad en los barrios y la estrategia de "prioridad nacional" son los motores principales de su política de juventud. A nivel nacional, el partido de Santiago Abascal, es el que tiene más aceptación entre los electores de 18 a 24 años.

En esa misma franja, en Andalucía, también es donde Vox encuentra mayor simpatía, según el reciente estudio del CIS. Un 15% declara que los votará, aunque son la tercera fuerza en intención de voto entre 18 y 24 años. La primera es el PP de Juanma Moreno, con algo más de un 27%, seguido del PSOE (16,4%).